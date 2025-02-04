Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM THI & TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN NEXTGEN làm việc tại Thái Nguyên thu nhập 7 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM THI & TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN NEXTGEN
Ngày đăng tuyển: 04/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/03/2025
Producer (Sản xuất phim)

Mức lương
7 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Thái Nguyên:

- Xóm Thác Lở, Xã Cao Ngạn,Thái Nguyên, Thành phố Thái Nguyên

Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

1.Xây dựng nội dung video từ bài viết sẵn có:
Chuyển đổi các bài viết, tài liệu học tập, báo cáo chuyên nghành, giới thiệu sản phẩm trên nền tảng thành video hấp dẫn, ngắn gọn, phù hợp với đa dạng kênh truyền thông (YouTube, TikTok, Facebook, Instagram...).
Viết kịch bản (script) sáng tạo, đảm bảo truyền tải thông điệp rõ ràng, thu hút và phù hợp với thương hiệu.
Sử dụng hiệu ứng hình ảnh, âm thanh, phụ đề để tăng tính tương tác và dễ tiếp cận.
2.Sản xuất video:
Tự quay/tái sử dụng footage có sẵn, thiết kế motion graphics, animation (nếu có kỹ năng).
Biên tập video (editing) chuyên nghiệp bằng các phần mềm như Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro, Canva, CapCut...
Đảm bảo video tối ưu hóa cho từng nền tảng (ví dụ: tỷ lệ khung hình, độ dài, hashtag, SEO).
3.Phát triển chiến lược nội dung:
Nghiên cứu xu hướng video trên các nền tảng, đề xuất ý tưởng mới để tăng lượng tương tác và chuyển đổi.
Phối hợp với đội ngũ Content Marketing và SEO để đồng bộ thông điệp và tối ưu hóa nội dung.
4.Phân tích hiệu suất:
Theo dõi metrics (lượt xem, tỷ lệ tương tác, CTR…) để đánh giá hiệu quả và điều chỉnh chiến lược.
Báo cáo định kỳ về kết quả và đề xuất cải tiến.

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1.Chuyên môn:
Có ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sáng tạo nội dung video, ưu tiên ứng viên từng làm việc với nền tảng TMĐT/Giáo dục.
Thành thạo phần mềm chỉnh sửa video (Adobe Premiere, After Effects, CapCut...) và thiết kế cơ bản (Photoshop, Canva).
Hiểu biết về xu hướng video trên mạng xã hội (Reels, Shorts, TikTok...) và cách tối ưu hóa nội dung.
2.Kỹ năng mềm:
Khả năng viết kịch bản súc tích, sáng tạo, biến nội dung chữ thành hình ảnh sinh động.
Tư duy phân tích dữ liệu để đo lường hiệu quả chiến dịch.
Làm việc độc lập và theo nhóm, quản lý deadline linh hoạt.
3.Ưu tiên:
Có portfolio thể hiện các dự án video chuyển đổi từ bài viết sang hình ảnh.
Hiểu biết về thiết kế UI/UX (User Interface/User Experience) hoặc trải nghiệm người dùng trên nền tảng TMĐT.
Kỹ năng quay phim, dựng animation hoặc thiết kế đồ họa chuyên sâu.

Tại CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM THI & TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN NEXTGEN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cạnh tranh ( 7.000.000đ-15.000.000đ)+ thưởng theo hiệu suất.
Môi trường sáng tạo, được đề xuất ý tưởng mới.
Cơ hội học hỏi và phát triển cùng đội ngũ trẻ, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM THI & TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN NEXTGEN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM THI & TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN NEXTGEN

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Xóm Thác Lở Xã Cao Ngạn

