Tuyển Product Owner/Product Manager CÔNG TY TNHH BEAUTY BIOTECH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu

CÔNG TY TNHH BEAUTY BIOTECH VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 13/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/03/2025
CÔNG TY TNHH BEAUTY BIOTECH VIỆT NAM

Product Owner/Product Manager

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Product Owner/Product Manager Tại CÔNG TY TNHH BEAUTY BIOTECH VIỆT NAM

Mức lương
10 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 5 và 6, B3, B4, B5 Khu đấu giá QSD đất Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Product Owner/Product Manager Với Mức Lương 10 - 25 Triệu

- Làm việc với nhà cung cấp về hàng hoá, giá cả và giấy tờ
- Khảo sát giá cả trên thị trường
- Phân tích chi phí hàng hoá, tối ưu hoá chi phí liên quan đến đơn hàng
- Phối hợp với các phòng ban/ bộ phận điều phối các hoạt động xuất- nhập hàng, đưa ra các phân tích dự đoán nhu cầu hàng hóa theo mùa
- Theo dõi và phân tích các chỉ số đo lường để đánh giá hiệu quả của sản phẩm
- Dịch thuật các thông tin sản phẩm cho các bộ phận liên quan

Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu:
- Thành thạo tiếng Trung, tương ứng HSK4
- Tư duy logic, linh hoạt nhanh nhẹn xử lý công việc, cẩn thận có trách nhiệm
- Có background về logistics, xuất nhập khẩu, mua hàng

Tại CÔNG TY TNHH BEAUTY BIOTECH VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BEAUTY BIOTECH VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH BEAUTY BIOTECH VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH BEAUTY BIOTECH VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5 và 6, B3, B4, B5 Khu đấu giá QSD đất Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Hà Nội

