Tuyển Product Owner/Product Manager CÔNG TY TNHH BEAUTY BIOTECH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Product Owner/Product Manager Tại CÔNG TY TNHH BEAUTY BIOTECH VIỆT NAM
- Hà Nội: Tầng 5 và 6, B3, B4, B5 Khu đấu giá QSD đất Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Product Owner/Product Manager Với Mức Lương 10 - 25 Triệu
- Làm việc với nhà cung cấp về hàng hoá, giá cả và giấy tờ
- Khảo sát giá cả trên thị trường
- Phân tích chi phí hàng hoá, tối ưu hoá chi phí liên quan đến đơn hàng
- Phối hợp với các phòng ban/ bộ phận điều phối các hoạt động xuất- nhập hàng, đưa ra các phân tích dự đoán nhu cầu hàng hóa theo mùa
- Theo dõi và phân tích các chỉ số đo lường để đánh giá hiệu quả của sản phẩm
- Dịch thuật các thông tin sản phẩm cho các bộ phận liên quan
Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Thành thạo tiếng Trung, tương ứng HSK4
- Tư duy logic, linh hoạt nhanh nhẹn xử lý công việc, cẩn thận có trách nhiệm
- Có background về logistics, xuất nhập khẩu, mua hàng
