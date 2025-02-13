Tuyển Product Owner/Product Manager CÔNG TY TNHH BEAUTY BIOTECH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu

- Làm việc với nhà cung cấp về hàng hoá, giá cả và giấy tờ

- Khảo sát giá cả trên thị trường

- Phân tích chi phí hàng hoá, tối ưu hoá chi phí liên quan đến đơn hàng

- Phối hợp với các phòng ban/ bộ phận điều phối các hoạt động xuất- nhập hàng, đưa ra các phân tích dự đoán nhu cầu hàng hóa theo mùa

- Theo dõi và phân tích các chỉ số đo lường để đánh giá hiệu quả của sản phẩm

- Dịch thuật các thông tin sản phẩm cho các bộ phận liên quan