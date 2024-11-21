Tuyển Photographer/Video Editor Công ty TNHH Pomo Quốc Tế làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: TTA09 - 10 HC Golden Hồng Tiến - Bồ Đề, Long Biên

I. Công việc định kỳ

Chịu trách nhiệm chính công việc bao gồm: chụp hình sản phẩm, chuẩn bị nội dung và thực hiện quay, dựng Video về các sản phẩm, các sự kiện, hoạt động của Công ty

Xử lý hậu kỳ cho các hình ảnh và video

Phối hợp với các bộ phận, phòng ban để thực hiện việc chụp ảnh và quay, dựng các video theo yêu cầu của từng dự án, các video giới thiệu sản phẩm, sự kiện, chương trình,... của công ty

Phối hợp với các nhân viên khác của bộ phận Marketing để hoàn thành mục tiêu công việc

Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Lãnh Đạo và Trưởng nhóm.

Có 01 năm kinh nghiệm trở lên tại các vị trí tương đương

Đã từng làm việc tại vị trí tương tự tại các Agency về media/Digital/Branding là một lợi thế

Có kỹ năng chụp hình tốt

Thành thạo kĩ năng chỉnh sửa ảnh hậu kì (Adobe Photoshop/ Adobe Lightroom và các công cụ sửa ảnh tương đương ).

Có kinh nghiệm quay, dựng Video cơ bản (Adobe Premiere Pro), có khả năng dựng Video tiktok là lợi thế

Có gout thẩm mỹ tốt, góc máy mới lạ, màu sắc – bố cục hình ảnh tốt

Có khả năng tự lên ý tưởng thiết kế, quay phim, dựng phim, chỉnh sửa video.

Có khả năng giao tiếp, trình bày ý tưởng là một lợi thế.

Có khả năng làm việc nhóm hoặc độc lập, tác phong làm việc kỷ luật

Tại Công ty TNHH Pomo Quốc Tế Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp ăn trưa 30k/ngày

Chế độ được đi tham quan, du lịch, nghỉ mát hàng năm

Đảm bảo đầy đủ các chế độ theo luật định : BHXH, BHYT, BHTN

Thưởng các kỳ Lễ/ Tết, cưới hỏi, sinh con, thăm ốm, quà mừng sinh nhật, ... và các phúc lợi khác theo quy chế, quy định hiện hành của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Pomo Quốc Tế

