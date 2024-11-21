Tuyển Photographer/Video Editor Công ty TNHH Pomo Quốc Tế làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Photographer/Video Editor Tại Công ty TNHH Pomo Quốc Tế
- Hà Nội: TTA09
- 10 HC Golden Hồng Tiến
- Bồ Đề, Long Biên
Mô Tả Công Việc Photographer/Video Editor Với Mức Lương 12 - 18 Triệu
I. Công việc định kỳ
Chịu trách nhiệm chính công việc bao gồm: chụp hình sản phẩm, chuẩn bị nội dung và thực hiện quay, dựng Video về các sản phẩm, các sự kiện, hoạt động của Công ty
Xử lý hậu kỳ cho các hình ảnh và video
Phối hợp với các bộ phận, phòng ban để thực hiện việc chụp ảnh và quay, dựng các video theo yêu cầu của từng dự án, các video giới thiệu sản phẩm, sự kiện, chương trình,... của công ty
Phối hợp với các nhân viên khác của bộ phận Marketing để hoàn thành mục tiêu công việc
Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Lãnh Đạo và Trưởng nhóm.
Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Đã từng làm việc tại vị trí tương tự tại các Agency về media/Digital/Branding là một lợi thế
Có kỹ năng chụp hình tốt
Thành thạo kĩ năng chỉnh sửa ảnh hậu kì (Adobe Photoshop/ Adobe Lightroom và các công cụ sửa ảnh tương đương ).
Có kinh nghiệm quay, dựng Video cơ bản (Adobe Premiere Pro), có khả năng dựng Video tiktok là lợi thế
Có gout thẩm mỹ tốt, góc máy mới lạ, màu sắc – bố cục hình ảnh tốt
Có khả năng tự lên ý tưởng thiết kế, quay phim, dựng phim, chỉnh sửa video.
Có khả năng giao tiếp, trình bày ý tưởng là một lợi thế.
Có khả năng làm việc nhóm hoặc độc lập, tác phong làm việc kỷ luật
Tại Công ty TNHH Pomo Quốc Tế Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ được đi tham quan, du lịch, nghỉ mát hàng năm
Đảm bảo đầy đủ các chế độ theo luật định : BHXH, BHYT, BHTN
Thưởng các kỳ Lễ/ Tết, cưới hỏi, sinh con, thăm ốm, quà mừng sinh nhật, ... và các phúc lợi khác theo quy chế, quy định hiện hành của Công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Pomo Quốc Tế
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI