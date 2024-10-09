Tuyển Project Manager Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VMO Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 45 Triệu

Tuyển Project Manager Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VMO Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 45 Triệu

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VMO Holdings
Ngày đăng tuyển: 09/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/10/2024
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VMO Holdings

Project Manager

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Project Manager Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VMO Holdings

Mức lương
30 - 45 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa IDMC 18 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Project Manager Với Mức Lương 30 - 45 Triệu

Lập kế hoạch dự án chi tiết, bao gồm xác định phạm vi công việc, phân bổ nguồn lực, và xây dựng time line. Quản lý tiến độ dự án, theo dõi và báo cáo tình hình thực hiện công việc. Quản lý rủi ro, xác định và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện dự án. Quản lý ngân sách dự án, đảm bảo chi phí nằm trong giới hạn cho phép. Quản lý chất lượng dự án, đảm bảo sản phẩm đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Quản lý đội ngũ phát triển, giao nhiệm vụ, đánh giá hiệu quả làm việc, và tạo động lực cho nhân viên. Giao tiếp và báo cáo thường xuyên với khách hàng về tiến độ và kết quả dự án Job Onsite: Địa điểm Cầu Giấy, Nguyễn Chí Thanh
Với Mức Lương 30 - 45 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành CNTT Có tối thiểu 5 năm kinh nghiệm tại vị trí quản lý dự án. Có kinh nghiệm quản lý dự án theo phương pháp Agile Scrum. Nhiệt tình, chủ động, có khả năng chịu áp lực tốt, tinh thần trách nhiệm cao. Có khả năng giao tiếp tốt, làm việc nhóm tốt. Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ PMP Sẵn sàng Onsite theo yêu cầu công việc
Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VMO Holdings Thì Được Hưởng Những Gì

Review lương từ 1-2 lần/năm. Chính sách thưởng tháng lương 13. Thưởng lễ Tết, 2/9, sinh nhật công ty, Chế độ du lịch nghỉ mát (gói 5 triệu/ người), teambuilding (2 -3 lần/năm). Tham gia BHXH đầy đủ, thăm khám sức khỏe định kỳ tối thiểu 1 lần/năm tại các bệnh viện hàng đầu Chính sách thăm hỏi toàn diện cho nhân sự và người thân: sinh nhật, kết hôn, sinh con, ốm đau,... Các hoạt động thể thao, văn hóa đa dạng: CLB đá bóng, đạp xe, cầu lông,... Phụ cấp đứng lớp, cùng các giải thưởng Đào tạo: Ngôi sao học tập tháng, Gương mặt giảng viên tiêu biểu, gương mặt học tập năm,...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VMO Holdings

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VMO Holdings

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VMO Holdings

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 8 tòa nhà IDMC, Tôn Thất Thuyết

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

