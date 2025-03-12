Tuyển Project Manager Công ty cổ phần Synodus làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 60 Triệu

Mức lương Đến 60 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 15th Floor CIC Tower, 2/219 Trung Kinh, Yen Hoa Ward, Cau Giay District, HN, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Project Manager Với Mức Lương Đến 60 Triệu

Tiếp nhận yêu cầu từ khách hàng, tổ chức khảo sát, ước lượng nỗ lực, lập phương án, kế hoạch thực hiện, tổ chức quản lý dự án theo đúng quy trình, đảm bảo chất lượng, kế hoạch đặt ra.

Chủ trì tư vấn cho lãnh đạo và khách hàng phương án cung cấp sản phẩm dịch vụ, phạm vi và các thủ tục cần thiết theo đúng quy định liên quan tới lĩnh vực CNTT.

Phối hợp với các bộ phận trong công ty để xây dựng hồ sơ dự thầu, hợp đồng đảm bảo hiệu quả.

Chủ trì xây dựng, thống nhất kế hoạch dự án bao gồm: nguồn lực, thời gian, chi phí theo hợp đồng đã cung cấp cho khách hàng.

Chủ trì điều hành các bộ phận trong đơn vị và khách hàng để triển khai đúng theo kế hoạch, báo cáo tiến độ và dự báo các rủi ro tới lãnh đạo đơn vị.

Chủ trì nghiệm thu sản phẩm trước khi bàn giao tới khách hàng. Tiếp nhận, xử lý lỗi phát sinh sau triển khai.

Đảm bảo cam kết chất lượng dịch vụ với khách hàng về dự án đang phụ trách

Với Mức Lương Đến 60 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành CNTT, KHMT,…

Từ 5 năm kinh nghiệm quản lý các dự án CNTT.

Có nhiều kinh nghiệm với nhiều phương pháp phát triển phần mềm khác nhau như Agile, Waterfall,..

Ưu tiên có chứng chỉ về quản lý dự án: PMP, ACP

Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và thuyết phục tốt.

Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề tốt.

Kỹ năng quản lý và làm việc với con người tốt.

Tại Công ty cổ phần Synodus Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 40,000,000 - 60,000,000 VNĐ

Thời gian làm việc: 8h00 -17h30, nghỉ trưa 1,5h (12h – 13h30) từ thứ 2 - thứ 6

13 tháng lương + thưởng lễ tết; xét tăng lương hàng năm (2 lần/ năm)

Du lịch hàng năm, team building hàng tháng/quý

Bảo hiểm xã hội, BHYT theo quy định của Nhà nước

Gói bảo hiểm sức khỏe BSH

Khám sức khoẻ định kỳ hàng năm

Môi trường flat trẻ trung, thoải mái

Là một phần của dự án tiềm năng, thử thách nhưng không kém phần thú vị.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Synodus

