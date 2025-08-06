Tuyển Project Manager Hệ Thống Giáo Dục Archimedes School làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Project Manager Tại Hệ Thống Giáo Dục Archimedes School
Mức lương
12 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 82 Nguyễn Vĩnh Bảo, Cầu Giấy, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Project Manager Với Mức Lương 12 - 18 Triệu
Mục tiêu: Đảm bảo tiến độ, kết nối các bộ phận, vận hành mượt.
Nhiệm vụ chính:
• Phân công công việc theo kế hoạch phát hành/marketing/sản xuất sách
• Giám sát tiến độ, chất lượng các khâu: nội dung, thiết kế, in ấn, truyền thông, bán hàng
• Là cầu nối giữa các bộ phận & báo cáo trực tiếp cho Giám đốc
• Tổ chức họp team (tuần), viết báo cáo tổng hợp (tuần/tháng)
• Gợi ý và triển khai các cải tiến quy trình
Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Có từ 2 năm kinh nghiệm trở lên quản lý dự án, ưu tiên lĩnh vực sách/giáo dục/sáng tạo
• Kỹ năng lập kế hoạch, theo dõi tiến độ, giao tiếp linh hoạt
• Tinh thần trách nhiệm cao, biết thúc đẩy đội nhóm làm việc hiệu quả
