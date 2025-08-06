Tuyển Project Manager Hệ Thống Giáo Dục Archimedes School làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Tuyển Project Manager Hệ Thống Giáo Dục Archimedes School làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Hệ Thống Giáo Dục Archimedes School
Ngày đăng tuyển: 06/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/09/2025
Hệ Thống Giáo Dục Archimedes School

Project Manager

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Project Manager Tại Hệ Thống Giáo Dục Archimedes School

Mức lương
12 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 82 Nguyễn Vĩnh Bảo, Cầu Giấy, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Project Manager Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

Mục tiêu: Đảm bảo tiến độ, kết nối các bộ phận, vận hành mượt.
Nhiệm vụ chính:
• Phân công công việc theo kế hoạch phát hành/marketing/sản xuất sách
• Giám sát tiến độ, chất lượng các khâu: nội dung, thiết kế, in ấn, truyền thông, bán hàng
• Là cầu nối giữa các bộ phận & báo cáo trực tiếp cho Giám đốc
• Tổ chức họp team (tuần), viết báo cáo tổng hợp (tuần/tháng)
• Gợi ý và triển khai các cải tiến quy trình

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có từ 2 năm kinh nghiệm trở lên quản lý dự án, ưu tiên lĩnh vực sách/giáo dục/sáng tạo
• Kỹ năng lập kế hoạch, theo dõi tiến độ, giao tiếp linh hoạt
• Tinh thần trách nhiệm cao, biết thúc đẩy đội nhóm làm việc hiệu quả

Tại Hệ Thống Giáo Dục Archimedes School Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hệ Thống Giáo Dục Archimedes School

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Hệ Thống Giáo Dục Archimedes School

Hệ Thống Giáo Dục Archimedes School

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Hà Nội, Vietnam

