Tuyển Project Manager Hệ Thống Giáo Dục Archimedes School làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Trưởng phòng

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 82 Nguyễn Vĩnh Bảo, Cầu Giấy, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Project Manager Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

Mục tiêu: Đảm bảo tiến độ, kết nối các bộ phận, vận hành mượt.

Nhiệm vụ chính:

• Phân công công việc theo kế hoạch phát hành/marketing/sản xuất sách

• Giám sát tiến độ, chất lượng các khâu: nội dung, thiết kế, in ấn, truyền thông, bán hàng

• Là cầu nối giữa các bộ phận & báo cáo trực tiếp cho Giám đốc

• Tổ chức họp team (tuần), viết báo cáo tổng hợp (tuần/tháng)

• Gợi ý và triển khai các cải tiến quy trình

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có từ 2 năm kinh nghiệm trở lên quản lý dự án, ưu tiên lĩnh vực sách/giáo dục/sáng tạo

• Kỹ năng lập kế hoạch, theo dõi tiến độ, giao tiếp linh hoạt

• Tinh thần trách nhiệm cao, biết thúc đẩy đội nhóm làm việc hiệu quả

Tại Hệ Thống Giáo Dục Archimedes School Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hệ Thống Giáo Dục Archimedes School

