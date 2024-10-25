Tuyển QC thu nhập Tới 30 triệu Toàn thời gian tại Hải Phòng

Mức lương Đến 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Lô C5 - 2, KCN Tràng Duệ, thuộc Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, xã Hồng Phong, An Dương

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Đến 30 Triệu

Quản lý hệ thống chất lượng của công ty. Hoạch định và xây dựng hệ thống quản lý và đánh giá chất lượng theo tiêu chuẩn ISO Thiết lập hệ thống, kiểm soát và giám sát chất lượng, nghiên cứu cải tiến chất lượng sản phẩm Làm việc với khách hàng, tiếp nhận phản hồi và khiếu nại của khách hàng Ghi nhận và giải quyết các vấn đề, lỗi phát sinh hàng ngày và giải đáp các thắc mắc về chất lượng sản phẩm giữa các bộ phận Lập hồ sơ các vấn đề về sản phẩm, quy trình và hệ thống chất lượng - Thực hiện đánh giá chất lượng định kỳ. Quản lý, giám sát nhân sự bộ phận chất lượng, thực hiện đào tạo nhân sự mới, xây dựng và viết tài liệu đào tạo nhân sự bộ phận. Phê duyệt, giám sát các báo cáo thử nghiệm, lập các báo cáo định kỳ khác hàng tuần / tháng / quý / năm

Với Mức Lương Đến 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm quản lý tại bộ phận QC, có kinh nghiệm quản lý phòng từ 20 nhân sự trở lên Có kiến thức về hệ thống quản lý chất lượng Có khả năng quản lý, dẫn dắt đội nhóm hoàn thành được mục tiêu công việc đúng thời hạn Có khả năng chịu đựng được áp lực công việc Tiếng Anh giao tiếp

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ HOÀNG HẢI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản upto 30 triệu (tùy theo năng lực và kinh nghiệm thực tế của ứng viên) Làm việc lâu dài tại công ty. Tham gia các phong trào hoạt động của công ty: sinh nhật, du lịch, tiệc tất niên ... Sau khi thử việc được hưởng mọi quyền lợi của người lao động theo pháp luật lao động hiện hành ( BHYT, BHXH...) Các chế độ đãi ngộ theo quy chế của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ HOÀNG HẢI VIỆT NAM

