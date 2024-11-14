Tuyển Ngân hàng Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM (HDBank) Pro Company làm việc tại Lào Cai thu nhập Thỏa thuận

Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM (HDBank) Pro Company
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 04/12/2024
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Ngân hàng Tại Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM (HDBank) Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Lào Cai:

- Lào Cai

- Lạng Sơn

Mô Tả Công Việc Ngân hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Khai thác, tiếp nhận nhu cầu tín dụng của khách hàng; thu thập hồ sơ tín dụng; thẩm định khách hàng; trình hồ sơ cấp tín dụng theo quy định của HDBANK.
Khai thác, tiếp thị bán các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng của HDBANK như: Tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi thanh toán, thẻ, ngân hàng điện tử và các sản phẩm dịch vụ ngân hàng khác.
Giám sát tình hình sử dụng vốn vay; giám sát định kỳ tài sản bảo đảm; đôn đốc, nhắc nợ, nhắc lãi khách hàng theo định kỳ, đảm bảo tính chính xác và hài lòng của khách hàng.
Thực hiện các chương trình, sự kiện quảng cáo cho các sản phẩm dịch vụ của HDBANK.
Thực hiện công tác chăm sóc khách hàng hiện hữu và phát triển khách hàng mới.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học các chuyên ngành Tài chính - ngân hàng, Kế toán, Quản trị kinh doanh, Marketing hoặc chuyên môn nghiệp vụ tương đương.
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm bán hàng.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính.
Hiểu biết về các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng.
Có khả năng tạo dựng quan hệ tốt với Khách hàng.
Kỹ năng bán hàng, thuyết phục và giao tiếp tốt.
Ưu tiên ứng viên là người địa phương, am hiểu tình hình kinh tế trên địa bàn.

Tại Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM (HDBank) Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Đóng bảo hiểm xã hội - y tế theo quy định bộ luật lao động VN.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thăng tiến.
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ tại Công ty và bên ngoài.
Cơ hội thăng tiến, nâng cao thu nhập cho người có năng lực, tâm huyết và gắn bó lâu dài.
Được hưởng đầy đủ các chế độ, thưởng nhân dịp Lễ, Tết hàng năm theo quy định của Công ty.
Du lịch trong và ngoài nước.
Bảo hiểm 24/24.
Các chế độ thăm hỏi ốm đau, hiếu hỷ, sinh nhật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM (HDBank) Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM (HDBank) Pro Company

Quy mô: Trên 10000 Nhân viên
Địa điểm: 25bis Nguyễn Thị Minh Khai, P.Bến Nghé, Q.1, TP. HCM

