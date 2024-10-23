Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty TNHH Thời trang An Việt làm việc tại Đồng Nai thu nhập 8 - 15 Triệu

Công ty TNHH Thời trang An Việt
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/11/2024
Công ty TNHH Thời trang An Việt

Kinh doanh/Bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại Công ty TNHH Thời trang An Việt

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai: 89 Phú Lợi, Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Lên kế hoạch và thực hiện tuyển dụng nhân sự; đào tạo, đánh giá năng lực nhân viên.
- Sắp xếp và bố trí nhân sự phù hợp theo quỹ giờ công, đảm bảo nhân viên hoàn thành tốt công việc trong cửa hàng.
- Chấm công và tính lương hàng tháng cho nhân viên.
- Theo dõi, kiểm tra số lượng và chất lượng hàng hóa; xử lý hàng lỗi tại cửa hàng.
- Chủ động lên kế hoạch và đề xuất phương án thúc đẩy doanh số cho cửa hàng: Online và Offline.
- Thực hiện và hỗ trợ các cửa hàng trong hệ thống kiểm kê hàng hóa định kỳ (2 tháng/lần).
- Giải quyết các vấn đề liên quan đến bill bán hàng; kiểm tra bảng kết tiền, phiếu thu chi và báo cáo của nhân viên cửa hàng.
- Chịu trách nhiệm về hình ảnh và tài sản của cửa hàng (layout trưng bày, vệ sinh, trang thiết bị).
- Lập báo cáo về tình hình kinh doanh của cửa hàng.
- Xử lý các khiếu nại của khách hàng.
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên.
- Có kinh nghiệm tối thiểu 01 năm tại vị trí quản lý trong lĩnh vực bán lẻ/chuỗi hệ thống. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong mảng thời trang.
- Thành thạo tin học văn phòng (đặc biệt là Excel); có khả năng phân tích dữ liệu.
- Có khả năng vận hành kinh doanh, lập kế hoạch và phát triển mục tiêu.
- Có kỹ năng đào tạo và dẫn dắt đội, nhóm.
- Có kiến thức về các chỉ số trong kinh doanh.
- Kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống tốt.
- Có tư duy dịch vụ bán hàng, tinh thần trách nhiệm cao.

Tại Công ty TNHH Thời trang An Việt Thì Được Hưởng Những Gì

- Được thử sức trong một môi trường làm việc trẻ trung, năng động.
- Được đào tạo bài bản các nghiệp vụ chuyên môn. Được tham gia nhiều khóa học nội bộ dành cho Quản Lý Cửa Hàng.
- Có nhiều cơ hội nâng cao năng lực bản thân và tăng thêm thu nhập.
- Thưởng/quà tặng dịp lễ & ưu đãi dành riêng cho nhân viên khi mua hàng.
- Teambuilding hàng năm và nhiều hoạt động khác trong năm.
- Cơ hội thăng tiến nội bộ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thời trang An Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Thời trang An Việt

Công ty TNHH Thời trang An Việt

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 284/5 Lũy Bán Bích, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, TP. HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

