Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty TNHH Thời trang An Việt làm việc tại Đồng Nai thu nhập 8 - 15 Triệu

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: 89 Phú Lợi, Thủ Dầu Một

- Lên kế hoạch và thực hiện tuyển dụng nhân sự; đào tạo, đánh giá năng lực nhân viên.

- Sắp xếp và bố trí nhân sự phù hợp theo quỹ giờ công, đảm bảo nhân viên hoàn thành tốt công việc trong cửa hàng.

- Chấm công và tính lương hàng tháng cho nhân viên.

- Theo dõi, kiểm tra số lượng và chất lượng hàng hóa; xử lý hàng lỗi tại cửa hàng.

- Chủ động lên kế hoạch và đề xuất phương án thúc đẩy doanh số cho cửa hàng: Online và Offline.

- Thực hiện và hỗ trợ các cửa hàng trong hệ thống kiểm kê hàng hóa định kỳ (2 tháng/lần).

- Giải quyết các vấn đề liên quan đến bill bán hàng; kiểm tra bảng kết tiền, phiếu thu chi và báo cáo của nhân viên cửa hàng.

- Chịu trách nhiệm về hình ảnh và tài sản của cửa hàng (layout trưng bày, vệ sinh, trang thiết bị).

- Lập báo cáo về tình hình kinh doanh của cửa hàng.

- Xử lý các khiếu nại của khách hàng.

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp.

- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên.

- Có kinh nghiệm tối thiểu 01 năm tại vị trí quản lý trong lĩnh vực bán lẻ/chuỗi hệ thống. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong mảng thời trang.

- Thành thạo tin học văn phòng (đặc biệt là Excel); có khả năng phân tích dữ liệu.

- Có khả năng vận hành kinh doanh, lập kế hoạch và phát triển mục tiêu.

- Có kỹ năng đào tạo và dẫn dắt đội, nhóm.

- Có kiến thức về các chỉ số trong kinh doanh.

- Kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống tốt.

- Có tư duy dịch vụ bán hàng, tinh thần trách nhiệm cao.

Tại Công ty TNHH Thời trang An Việt Thì Được Hưởng Những Gì

- Được thử sức trong một môi trường làm việc trẻ trung, năng động.

- Được đào tạo bài bản các nghiệp vụ chuyên môn. Được tham gia nhiều khóa học nội bộ dành cho Quản Lý Cửa Hàng.

- Có nhiều cơ hội nâng cao năng lực bản thân và tăng thêm thu nhập.

- Thưởng/quà tặng dịp lễ & ưu đãi dành riêng cho nhân viên khi mua hàng.

- Teambuilding hàng năm và nhiều hoạt động khác trong năm.

- Cơ hội thăng tiến nội bộ.

