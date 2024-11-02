Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 02/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 29/11/2024
Công nghệ Thông tin

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Công nghệ Thông tin Tại CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 253 Phạm Văn Thuận, Biên Hoà ...và 2 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Công nghệ Thông tin Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Tìm kiếm thông tin khách hàng tiềm năng đa dạng các lĩnh vực kinh doanh, ưu tiên tập trung vào các khách hàng có brand lớn, chuỗi, tập đoàn...(B2B)
Liên hệ trao đổi về sản phẩm, dịch vụ công ty đang cung cấp phù hợp với nhu cầu của khách hàng
Tư vấn, demo sản phẩm, báo giá, chốt deal với khách hàng
Chịu trách nhiệm doanh số được giao

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 6 tháng kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng/tư vấn (ưu tiên Sale B2B)
Chủ động trang bị laptop cá nhân và phương tiện đi lại
Yêu thích và định hướng phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh/bán hàng/tư vấn
Kĩ năng giao tiếp và xử lí vấn đề tốt
Sẵn sàng cho công tác đi thị trường tiếp cận/tư vấn khách hàng

Tại CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập bao gồm: Lương cơ bản (10.000.000 cho level C0, 15.000.000 VND cho level C1) + % Hoa hồng trên doanh thu (Tùy sản phẩm) + Thưởng
Thưởng 2.000.000 VND cho nhân viên đạt được 24 demo offline/tháng
Giải thưởng cho nhân viên có doanh thu cao nhất: 5.000.000 VND hoặc Macbook, Iphone
BHXH, BHYT, BHTN,...theo Luật Lao Động (Lưu ý: những chuyên viên tư vấn từ cấp bậc C2 trở lên và đạt doanh thu KPI của cấp bậc đó trong tháng sẽ được kí hợp đồng chính thức với công ty)
Teambuilding hàng năm
Phụ cấp gửi xe
Thử việc full 100% lương
Công ty cung cấp thiết bị làm việc cho ứng viên sau khi trở thành nhân viên chính thức của công ty
Hỗ trợ xe đưa đón nhân viên gặp khách hàng ở xa
Được chủ động chọn team sản phẩm theo định hướng/lĩnh vực yêu thích: Phần Mềm/FnB/Thương Mại Điện Tử/...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lầu 11, Vĩnh Trung Plaza , 255 Hùng Vương

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

