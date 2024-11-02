Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 50 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Công nghệ Thông tin Tại CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM
- Đồng Nai: ầng 11, Tòa nhà Vĩnh Trung Plaza, 255
- 257 Hùng Vương, Thanh Khê, Thanh Khê ...và 2 địa điểm khác
Mô Tả Công Việc Công nghệ Thông tin Với Mức Lương 10 - 50 Triệu
Chủ động liên hệ, giới thiệu về Phần mềm Gosell/ FNB và các gói dịch vụ Go Export đến các doanh nghiệp
Phát triển nguồn khách hàng tiềm năng thông qua các kênh tìm kiếm Online và khai thác từ nguồn Leader cung cấp.
Tư vấn, thuyết phục khách hàng Phần Mềm và Dịch Vụ.
Demo sản phẩm thông qua Online hoặc Gặp gỡ Trực tiếp
Thực hiện ký kết hợp đồng với khách hàng
Duy trì & phát triển nguồn khách hàng tiềm năng
Tính chất công việc: làm online tại văn phòng và offline
Với Mức Lương 10 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Đảm bảo đi làm fulltime.
Có laptop cá nhân
Có kinh nghiệm Tư vấn/ Bán hàng/ Sale/ CSKH từ 06 tháng trở lên.
Giao tiếp tốt, tư duy nhanh nhẹn, đam mê kiếm tiền, yêu thích lĩnh vực Công nghệ.
Định hướng công việc rõ ràng, ưu tiên độ găn bó cao.
Tại CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
• Công ty sẽ thưởng cho sales 2,000,000 VNĐ nếu như sales đạt được 24 meeting trực tiếp/ tháng.
• Lương cơ bản: 5.000.000 - 10.000.000, tuỳ theo từng cấp bậc
• Thu nhập: 10.000.000 - 50.000.000 (bao gồm Lương cơ bản + hoa hồng upto 40% + Thưởng)
• Lộ trình thăng tiến, chính sách phát triển rõ ràng
• Hưởng đầy BHXH, BHYT, BHTN,... theo Luật Lao Động.
• Teambuilding, Company trip hàng năm.
• Phụ cấp gửi xe.
• Thử việc full 100% lương + % hoa hồng.
• Công ty hỗ trợ xe đưa đón nhân viên gặp khách hàng ở xa và công tác phí.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM
