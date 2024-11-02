Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 50 Triệu

Mức lương 10 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: ầng 11, Tòa nhà Vĩnh Trung Plaza, 255 - 257 Hùng Vương, Thanh Khê, Thanh Khê ...và 2 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Công nghệ Thông tin Với Mức Lương 10 - 50 Triệu

Chủ động liên hệ, giới thiệu về Phần mềm Gosell/ FNB và các gói dịch vụ Go Export đến các doanh nghiệp Phát triển nguồn khách hàng tiềm năng thông qua các kênh tìm kiếm Online và khai thác từ nguồn Leader cung cấp. Tư vấn, thuyết phục khách hàng Phần Mềm và Dịch Vụ. Demo sản phẩm thông qua Online hoặc Gặp gỡ Trực tiếp Thực hiện ký kết hợp đồng với khách hàng Duy trì & phát triển nguồn khách hàng tiềm năng Tính chất công việc: làm online tại văn phòng và offline

Với Mức Lương 10 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đảm bảo đi làm fulltime. Có laptop cá nhân Có kinh nghiệm Tư vấn/ Bán hàng/ Sale/ CSKH từ 06 tháng trở lên. Giao tiếp tốt, tư duy nhanh nhẹn, đam mê kiếm tiền, yêu thích lĩnh vực Công nghệ. Định hướng công việc rõ ràng, ưu tiên độ găn bó cao.

Tại CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

• Giải thưởng cho nhân viên sale có doanh thu cao nhất: 5.000.000 VNĐ

• Công ty sẽ thưởng cho sales 2,000,000 VNĐ nếu như sales đạt được 24 meeting trực tiếp/ tháng.

• Lương cơ bản: 5.000.000 - 10.000.000, tuỳ theo từng cấp bậc

• Thu nhập: 10.000.000 - 50.000.000 (bao gồm Lương cơ bản + hoa hồng upto 40% + Thưởng)

• Lộ trình thăng tiến, chính sách phát triển rõ ràng

• Hưởng đầy BHXH, BHYT, BHTN,... theo Luật Lao Động.

• Teambuilding, Company trip hàng năm.

• Phụ cấp gửi xe.

• Thử việc full 100% lương + % hoa hồng.

• Công ty hỗ trợ xe đưa đón nhân viên gặp khách hàng ở xa và công tác phí.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM

