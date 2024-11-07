Tuyển Sales Xuất nhập khẩu/Logistics CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu

Tuyển Sales Xuất nhập khẩu/Logistics CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu

CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 29/11/2024
CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM

Sales Xuất nhập khẩu/Logistics

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Xuất nhập khẩu/Logistics Tại CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM

Mức lương
10 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tầng 11, Vĩnh Trung Plaza, 255

- 257 Hùng Vương, Thanh Khê, Đà Nẵng., Thanh Khê ...và 1 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Sales Xuất nhập khẩu/Logistics Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

Tìm kiếm, khai thác thông tin khách hàng
Lên lịch hẹn, tư vấn về các giải pháp xuất khẩu trên sàn Alibaba cho các doanh nghiệp
Tư vấn, demo sản phẩm
Báo giá, chốt deal

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm tối thiểu 8 tháng ở vị trí tương đương
Có tinh thần làm việc tốt
Sẵn sàng đi thị trường
Biết sử dụng internet, máy tính
Có Laptop cá nhân.

Tại CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Giải thưởng cho nhân viên chốt đơn có doanh thu cao nhất: 5.000.000 VND hoặc macbook, Iphone,....
Công ty sẽ thưởng cho sales 2,000,000VND nếu như sales đạt được 24 demo offline / tháng (không tính demo online). Đối với demo offline, sales cần cung cấp ghi âm qua zoom và hình ảnh chụp với khách.
Thu nhập bao gồm: Lương cơ bản + % hoa hồng trên doanh thu (Tùy sản phẩm) + thưởng, từ 10 triệu đến không giới hạn.
Nhân viên chốt đơn được thăng tiến lên Sale Leader khi 3 tháng liên tiếp đạt KPI doanh số.
BHXH, BHYT, BHTN,...theo Luật Lao Động. Lưu ý: những chuyên viên tư vấn từ cấp bậc C2 trở lên và đạt doanh thu KPI của cấp bậc C2 đó trong tháng sẽ được kí hợp đồng chính thức với công ty.
Teambuilding hàng năm.
Happy lunch mỗi trưa thứ 6: pizza, gà rán,....
Phụ cấp gửi xe.
Công ty hỗ trợ xe đưa đón nhân viên gặp khách hàng ở xa.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lầu 11, Vĩnh Trung Plaza , 255 Hùng Vương

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

