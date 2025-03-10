Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY CỔ PHẦN INTELLIFE làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN INTELLIFE
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/05/2025
Quản lý Cửa hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Cửa hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN INTELLIFE

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
6 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Dương: Lương cơ bản + Phụ cấp + Lương doanh số + Thưởng KPI quý + Thưởng năm theo kết quả kinh doanh Được nhận thưởng các ngày Lễ (Tết dương lịch, Tết âm lịch, 30/4

- 1/5, 8/3, 2/9) , các phúc lợi (sinh nhật, hiếu hỉ, ốm đau, thâm niên,...) và tham gia BHXH, khám sức khỏe định kỳ Được cấp phát đồng phục để làm việc Được tạo cơ hội thăng tiến, phát triển lên vị trí quản lý hoặc tại khối văn phòng Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, được đào tạo bài bản Được tham gia các hoạt động gắn k, Thành phố Hải Dương

Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Quản lý và chịu trách nhiệm về hàng hóa, nhân sự trong cửa hàng.
Tuyển dụng và đào tạo nhân sự cửa hàngtheo yêu cầu
Chịu trách nhiệm về hình ảnh trưng bày sản phẩm và tiêu chuẩn của cửa hàng
Chịu trách nhiệm về chỉ tiêu doanh số cửa hàng
Quản lý chính về tiêu chuẩn dịch vụ, hình ảnh, tác phong tại cửa hàng phụ trách
Xử lý các vấn đề phát sinh như: Điện; nước; VPP; chế độ cho nhân viên của hàng; liên hệ địa phương đăng kí kê khai thuế

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm:
Có ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm ở vị trí Quản lý cửa hàng, Trưởng ca, Giám sát bán hàng hoặc vị trí tương đương.
Ưu tiên ứng viên từng làm việc trong ngành bán lẻ, thời trang, F&B, cửa hàng tiện lợi hoặc chuỗi hệ thống siêu thị.
Kỹ năng:
Kỹ năng quản lý đội nhóm (tối thiểu 5-10 nhân viên), phân công công việc, đào tạo và đánh giá nhân sự.
Kỹ năng bán hàng, chăm sóc khách hàng, xử lý tình huống và giải quyết khiếu nại.
Kỹ năng quản lý hàng hóa, kiểm soát doanh thu, kiểm kê kho và xử lý thất thoát.
Thành thạo tin học văn phòng cơ bản (Excel, Word) để lập báo cáo doanh thu, nhập xuất hàng.
Yêu cầu khác:
Thái độ chủ động, trung thực, trách nhiệm trong công việc.
Đáp ứng thời gian làm việc xoay ca 8 tiếng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN INTELLIFE Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 - 20 triệu VND
Lương cứng: 7 - 9 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN INTELLIFE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN INTELLIFE

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 6, số 49 Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

