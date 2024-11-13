Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng CÔNG TY CỔ PHẦN FARMTECH VIETNAM làm việc tại Khánh Hòa thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN FARMTECH VIETNAM
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 12/12/2024
Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FARMTECH VIETNAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Khánh Hòa: Vinpearl Habour, TP Nha Trang

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương Thỏa thuận

QUẢN LÝ DOANH SÔ CỦA HÀNG
1. Đặt mục tiêu doanh thu mỗi ngày và theo dõi tiến độ đạt được
2. Phân tích doanh số và báo cáo cho cấp trên
3. Đề xuất chiến lược tăng trưởng doanh thu và thu hút khách hàng.
QUẢN LÝ VẬN HÀNH CỬA HÀNG
1. Lên kế hoạch, phân bổ công việc hợp lý trong cửa hàng giúp cửa hàng hoạt động tốt.
2. Sắp xếp, thực hiện kiểm đếm hàng hóa hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng. Nhập và xuất hàng trong cửa hàng.
3. Thực hiện các chương trình khuyến mãi và sự kiện tại cửa hàng
4. Đánh giá hiệu quả chương trình và đề xuất cải tiến
5. Giải quyết khiếu nại và yêu cầu của khách hàng một cách nhanh chóng và hiệu quả
QUẢN LÝ NHÂN SỰ CỬA HÀNG
1. Phân chia Sales target, ca làm việc hợp lý cho nhân viên
2. Giải quyết các vấn đề tình huống mâu thuẫn trong công việc với cấp dưới, đồng nghiệp và cấp trên, giữ được thái độ tích cực trong công việc để đưa store team phát triển.
3. Đào tạo phát triển đội ngũ nhân viên
4. Giám sát và đánh giá hiệu suất làm việc của nhân viên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong lĩnh vực bán lẻ, siêu thị, bán hàng theo hình thức Door to Door.
- Ngoại hình ưa nhìn, phong cách chuyên nghiệp. Yêu thích công việc kinh doanh, bán hàng
- Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên.
- Tính cách năng động và cầu tiến.
- Có kỹ năng quản lý hàng hóa, nhân sự, doanh số.
- Có kỹ năng giải quyết vấn đề, giao tiếp khéo léo.
- Sử dụng tốt vi tính văn phòng. Giao tiếp tiếng Anh cơ bản.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FARMTECH VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận, tùy theo năng lực
- Cơ hội thăng tiến ở các vị trí vận hành
- Làm việc trong môi trường trẻ và năng động, đồng nghiệp thân thiện
- Thưởng tháng 13 + Thưởng doanh số theo chính sách của công ty tùy từng thời điểm
- Làm việc tại Vinpearl Habour Nha Trang : từ thứ 02 đến thứ 07 (Sáng từ 09h00 - 12h00; Chiểu từ 13h00 - 18h00)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FARMTECH VIETNAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN FARMTECH VIETNAM

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 34, Lê Thành Phương, P. Phương Sài, Nha Trang, Khánh Hòa

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

