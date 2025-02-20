Tuyển Quản lý/Giám sát mua hàng Công Ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất Đức Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 16 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý/Giám sát mua hàng Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất Đức Minh
- Hà Nội: Km 10, Đại Lộ Thăng Long, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Quản lý/Giám sát mua hàng Với Mức Lương 13 - 16 USD
BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC
1
• Quản lý hệ thống bảo hành ủy quyền
• Theo dõi hoạt động và đánh giá hiệu suất của các trung tâm bảo hành ủy quyền.
• Kiểm soát hoạt động của 100% trung tâm bảo hành ủy quyền.
• Đảm bảo tuân thủ quy trình bảo hành, báo cáo định kỳ về chất lượng dịch vụ.
• Tỷ lệ tuân thủ tiến độ (%): Kiểm tra mức độ các hoạt động được thực hiện đúng hạn.
• Phối hợp với các trung tâm bảo hành để xử lý các tình huống đặc biệt hoặc khiếu nại từ khách hàng.
• Đề xuất các phương án tối ưu hóa hiệu suất của hệ thống bảo hành ủy quyền.
2
• Điều phối các dự án dịch vụ gia tăng
• Xây dựng kế hoạch triển khai các dịch vụ gia tăng như bảo trì định kỳ, nâng cấp sản phẩm.
• Đảm bảo triển khai đúng hạn các dự án dịch vụ gia tăng.
• Giám sát tiến độ triển khai dịch vụ gia tăng theo đúng lộ trình.
• Đánh giá hiệu quả của từng dự án và đề xuất điều chỉnh phù hợp.
3
• Quản lý tiến độ bảo hành tại các tỉnh, ngoài Hà Nội
• Phối hợp với đội ngũ kỹ thuật và bảo hành để đảm bảo xử lý kịp thời các yêu cầu bảo hành ngoài Hà Nội.
Với Mức Lương 13 - 16 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất Đức Minh Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất Đức Minh
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
