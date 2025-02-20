Tuyển Quản lý/Giám sát mua hàng Công Ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất Đức Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 16 USD

BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1

• Quản lý hệ thống bảo hành ủy quyền

• Theo dõi hoạt động và đánh giá hiệu suất của các trung tâm bảo hành ủy quyền.

• Kiểm soát hoạt động của 100% trung tâm bảo hành ủy quyền.

• Đảm bảo tuân thủ quy trình bảo hành, báo cáo định kỳ về chất lượng dịch vụ.

• Tỷ lệ tuân thủ tiến độ (%): Kiểm tra mức độ các hoạt động được thực hiện đúng hạn.

• Phối hợp với các trung tâm bảo hành để xử lý các tình huống đặc biệt hoặc khiếu nại từ khách hàng.

• Đề xuất các phương án tối ưu hóa hiệu suất của hệ thống bảo hành ủy quyền.

2

• Điều phối các dự án dịch vụ gia tăng

• Xây dựng kế hoạch triển khai các dịch vụ gia tăng như bảo trì định kỳ, nâng cấp sản phẩm.

• Đảm bảo triển khai đúng hạn các dự án dịch vụ gia tăng.

• Giám sát tiến độ triển khai dịch vụ gia tăng theo đúng lộ trình.

• Đánh giá hiệu quả của từng dự án và đề xuất điều chỉnh phù hợp.

3

• Quản lý tiến độ bảo hành tại các tỉnh, ngoài Hà Nội

• Phối hợp với đội ngũ kỹ thuật và bảo hành để đảm bảo xử lý kịp thời các yêu cầu bảo hành ngoài Hà Nội.