Tuyển Quản lý/Giám sát mua hàng CREASIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mô tả vị trí

CREASIA đang tìm kiếm Giám sát Mua hàng năng động và tổ chức tốt để phối hợp và thực hiện các sự kiện cho doanh nghiệp và khách hàng. Ứng viên lý tưởng đóng vai trò quan trọng trong việc giám sát và quản lý các hoạt động mua hàng diễn ra một cách hiệu quả, tuân thủ các quy trình, quy định và ngân sách đề ra phù hợp với sứ mệnh và các giá trị cốt lõi CREASIA để đảm bảo mỗi sự kiện được thực hiện một cách hoàn hảo, mang lại trải nghiệm tuyệt vời cho khách hàng, đối tác và nhân viên.

Giám sát Mua hàng

Mô tả công việc

1. Quản lý mua hàng

• Phối hợp với các phòng ban khác để xác định nhu cầu mua sắm và lập kế hoạch phù hợp.

• Quản lý nhà cung cấp: Xác định và quản lý mối quan hệ với các nhà cung cấp chính, đảm bảo dịch vụ chất lượng cao, giao hàng kịp thời và mua hàng tiết kiệm chi phí.

• Chiến lược mua hàng: Phát triển và thực hiện các chiến lược mua hàng để hợp lý hóa các quy trình, giảm chi phí và đảm bảo sẵn có các nguồn lực cần thiết cho hoạt động của CREASIA.

• Mua hàng & Đàm phán Hợp đồng: Quản lý việc mua sắm vật tư, thiết bị và dịch vụ văn phòng, đàm phán các điều khoản và hợp đồng có lợi với các nhà cung cấp.

• Trực tiếp xử lý yêu cầu mua sắm cùng với nhóm cho các danh mục: POSM, logistics, đồng phục, công nghệ thông tin, thiết bị, cơ sở vật chất văn phòng nhằm đảm bảo nguồn cung cấp đầy đủ và thời gian giao hàng đúng hạn cho tất cả các mặt hàng và dịch vụ được mua sắm.