Tuyển Quản lý/Giám sát mua hàng Diana Unicharm JSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 15 Triệu

I - Chương trình đào tạo lộ trình 06 tháng đào tạo giúp bạn trở thành Giám Sát Bán Hàng chuyên nghiệp với những kỳ vọng nhận được sau đây:

- Các kiến thức nguyên tắc căn bản của nghề Sales, kiến thức về ngành và sản phẩm DUC, FMCG (Giai đoạn hội nhập);

- Nâng cao kỹ năng thuyết trình, thuyết phục khách hàng, kỹ năng xử lý tình huống ứng biến khác nhau khi giao dịch với khách hàng, khi đi thị trường. (Giai đoạn nhân viên bán hàng);

- Nắm bắt và hiểu về quy trình làm việc của một giám sát bán hàng, Các phương pháp xây dựng, quản lý tuyến bán hàng, Các quy trình kiểm tra, đánh giá một cửa hàng thật hiệu quả, Phương pháp xây dựng chỉ tiêu doanh số, KPI bao phủ tuyến bán hàng (Giai đoạn Trưởng nhóm bán hàng);

- Rèn luyện kỹ năng quản lý, giám sát chuyên nghiệp: Kỹ năng Quản lý thị trường, Nhà Phân Phối & Quản lý đội ngũ kinh doanh (Salesmen):

+ Quản lý thị trường, Nhà Phân Phối:

* Xây dựng và phát triển địa bàn để đạt doanh số, bao phủ và thị phần.

* Giám sát NPP thực hiện đúng hợp đồng và các tiêu chí quản lý của công ty.

+ Quản lý đội ngũ kinh doanh (Salesmen):

* Đào tạo, hướng dẫn và tạo động lực để tối ưu hiệu suất làm việc.

* Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện chương trình trưng bày, khuyến mãi.