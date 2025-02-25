Tuyển Quản lý/Giám sát mua hàng Suntory PepsiCo Vietnam Beverage làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,000 - 1,500 USD

Khu vực tuyển dụng: Bắc Ninh, Hải Phòng, Thái Nguyên (và các tỉnh lân cận)

1. Phát triển kinh doanh:

- Dẫn dắt thực hiện sản lượng bán ra tại NPP thông qua các hoạt động bán hàng hiệu quả.

- Duy trì hoạt động bán hàng tại NPP đều đặn và tuân thủ qui định thực thi trên tuyến bán hàng.

- Đảm bảo NPP thực hiện đúng tồn kho theo chuẩn của SPVB thông qua kiểm tra và báo cáo tồn kho tại NPP định kỳ, đảm bảotồn kho trên hệ thống và thực tế phải trùng khớp.

- Đảm bảo thực thi DMS tại NPP: ghi nhận, xuất nhập tồn, in ấn, sử dụng hóa đơn DMS.

- Đảm bảo triển khai rõ ràng và hiệu quả các chương trình bán hàng, marketing đến NVBH.

- Hỗ trợ ASM tìm kiếm các đối tác NPP, đề nghị lên cấp trên và theo dõi quy trình đến khi được phê duyệt cuối cùng- Đảm bảo NPP thực thi theo hợp đồng ký kết.

2. Củng cố họat động bán hàng:

- Đề xuất kế hoạch xây dựng và phát triển mạng lưới khách hàng nhằm tối đa hóa sản lượng bán ra.

- Nhận diện và xây dựng tuyến bán hàng & đảm bảo hiệu quả hoạt động tuyến bán hàng theo tiêu chuẩn của công ty.

- Đảm bảo duy trì các công cụ TU và các hoạt động khác được công ty triển khai tại NPP.

- Đảm bảo NVBH tuân thủ việc viếng thăm khách hàng và thực thi tại điểm bán.