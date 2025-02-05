Tuyển Quản lý/Giám sát mua hàng Bee Logistics Corporation làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

1. Pricing giá 20%

- Nhận các inquiry từ Khách hàng hoặc Salesman

- Kiểm tra và thương lượng giá với hãng tàu, agent và coloader để có giá tốt nhất

- Báo giá cho Khách hàng trường hợp nhận Inquiry trực tiếp từ Khách

- Tiếp nhận các phản hồi của Salesman hoặc Khách hàng về báo giá và phản hồi lại cho hãng tàu, gent, coloader

- So sánh giá để nắm được hãng tàu, agent hay coloader nào có báo giá tốt nhất

- Đánh giá agent định kỳ theo yêu cầu của BD

- Hỗ trợ các thành viên trong phòng để lấy giá tốt cho các lô hàng cần hỗ trợ, có yêu cầu đặc biệt

2. Booking và làm hàng theo quy trình 25%

- Nhận booking từ Khách hàng hoặc Salesman sau đó gửi thông tin cho agent làm hàng

- Tạo booking trên hệ thống hãng tàu với các lô hàng booking đầu Việt Nam sau đó gửi cho agent để làm hàng

- Theo dõi lịch trình và tiến độ làm hàng với Agent, hãng tàu, airlines

- Update lịch trình và tiến độ lô hàng cho Khách hàng

- Giải đáp các thắc mắc của Khách Hàng

- Giải quyết các vướng mắc với agent trong quá trình làm hàng

- Hướng dẫn agent làm vận đơn và kiểm tra vận đơn