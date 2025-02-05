Tuyển Quản lý/Giám sát mua hàng Bee Logistics Corporation làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Tuyển Quản lý/Giám sát mua hàng Bee Logistics Corporation làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Bee Logistics Corporation
Ngày đăng tuyển: 05/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/03/2025
Bee Logistics Corporation

Quản lý/Giám sát mua hàng

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý/Giám sát mua hàng Tại Bee Logistics Corporation

Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 10, tòa 789 BQP, 147 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Quản lý/Giám sát mua hàng Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

1. Pricing giá 20%
- Nhận các inquiry từ Khách hàng hoặc Salesman
- Kiểm tra và thương lượng giá với hãng tàu, agent và coloader để có giá tốt nhất
- Báo giá cho Khách hàng trường hợp nhận Inquiry trực tiếp từ Khách
- Tiếp nhận các phản hồi của Salesman hoặc Khách hàng về báo giá và phản hồi lại cho hãng tàu, gent, coloader
- So sánh giá để nắm được hãng tàu, agent hay coloader nào có báo giá tốt nhất
- Đánh giá agent định kỳ theo yêu cầu của BD
- Hỗ trợ các thành viên trong phòng để lấy giá tốt cho các lô hàng cần hỗ trợ, có yêu cầu đặc biệt
2. Booking và làm hàng theo quy trình 25%
- Nhận booking từ Khách hàng hoặc Salesman sau đó gửi thông tin cho agent làm hàng
- Tạo booking trên hệ thống hãng tàu với các lô hàng booking đầu Việt Nam sau đó gửi cho agent để làm hàng
- Theo dõi lịch trình và tiến độ làm hàng với Agent, hãng tàu, airlines
- Update lịch trình và tiến độ lô hàng cho Khách hàng
- Giải đáp các thắc mắc của Khách Hàng
- Giải quyết các vướng mắc với agent trong quá trình làm hàng
- Hướng dẫn agent làm vận đơn và kiểm tra vận đơn

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Bee Logistics Corporation Thì Được Hưởng Những Gì

Xem thêm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Bee Logistics Corporation

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Bee Logistics Corporation

Bee Logistics Corporation

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 39B Trường Sơn, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-quan-ly-giam-sat-mua-hang-thu-nhap-20tr-30tr-thang-tai-ha-noi-job323143
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Diana Unicharm JSC
Tuyển Quản lý/Giám sát mua hàng Diana Unicharm JSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 15 Triệu
Diana Unicharm JSC
Hạn nộp: 08/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Tuyển Quản lý/Giám sát mua hàng Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 600 - 1 USD
Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Hạn nộp: 16/04/2025
Quảng Ninh Đã hết hạn 600 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất Đức Minh
Tuyển Quản lý/Giám sát mua hàng Công Ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất Đức Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 16 USD
Công Ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất Đức Minh
Hạn nộp: 22/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 13 - 16 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bee Logistics Corporation
Tuyển Quản lý/Giám sát mua hàng Bee Logistics Corporation làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
Bee Logistics Corporation
Hạn nộp: 07/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tập đoàn Tân Á Đại Thành
Tuyển Quản lý/Giám sát mua hàng Tập đoàn Tân Á Đại Thành làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 26 Triệu
Tập đoàn Tân Á Đại Thành
Hạn nộp: 06/03/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Bình Phước Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Phân Phối Và Bán Lẻ BT (Btcom)
Tuyển Quản lý/Giám sát mua hàng Công Ty CP Phân Phối Và Bán Lẻ BT (Btcom) làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 800 USD
Công Ty CP Phân Phối Và Bán Lẻ BT (Btcom)
Hạn nộp: 13/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn Trên 800 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Suntory PepsiCo Vietnam Beverage
Tuyển Quản lý/Giám sát mua hàng Suntory PepsiCo Vietnam Beverage làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,000 - 1,500 USD
Suntory PepsiCo Vietnam Beverage
Hạn nộp: 26/02/2025
Hà Nội Đã hết hạn 1,000 - 1,500 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Diana Unicharm JSC
Tuyển Quản lý/Giám sát mua hàng Diana Unicharm JSC làm việc tại Bình Định thu nhập 650 - 900 USD
Diana Unicharm JSC
Hạn nộp: 26/02/2025
Bình Định Đã hết hạn 650 - 900 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CREASIA
Tuyển Quản lý/Giám sát mua hàng CREASIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CREASIA
Hạn nộp: 20/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)
Tuyển Quản lý/Giám sát mua hàng Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)
Hạn nộp: 12/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 25 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ
Hạn nộp: 16/11/2025
Hà Nội Còn 59 ngày để ứng tuyển 17 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Truyền thông Alo
Tuyển Biên tập viên Công ty Cổ phần Truyền thông Alo làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 14 Triệu
Công ty Cổ phần Truyền thông Alo
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 11 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
Tuyển Nhân viên Tư vấn BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG BMS
Tuyển Kỹ sư tự động hoá CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG BMS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 14 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG BMS
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 8 - 14 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI
Tuyển Market Research CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG DEAHAN
Tuyển Chuyên viên đấu thầu CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG DEAHAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu
CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG DEAHAN
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 43 ngày để ứng tuyển 13 - 18 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 43 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Tuyển Thực tập sinh Cty Cổ phần Blueco toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Diana Unicharm JSC
Tuyển Quản lý/Giám sát mua hàng Diana Unicharm JSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 15 Triệu
Diana Unicharm JSC
Hạn nộp: 08/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Tuyển Quản lý/Giám sát mua hàng Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 600 - 1 USD
Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Hạn nộp: 16/04/2025
Quảng Ninh Đã hết hạn 600 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất Đức Minh
Tuyển Quản lý/Giám sát mua hàng Công Ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất Đức Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 16 USD
Công Ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất Đức Minh
Hạn nộp: 22/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 13 - 16 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bee Logistics Corporation
Tuyển Quản lý/Giám sát mua hàng Bee Logistics Corporation làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
Bee Logistics Corporation
Hạn nộp: 07/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tập đoàn Tân Á Đại Thành
Tuyển Quản lý/Giám sát mua hàng Tập đoàn Tân Á Đại Thành làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 26 Triệu
Tập đoàn Tân Á Đại Thành
Hạn nộp: 06/03/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Bình Phước Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Phân Phối Và Bán Lẻ BT (Btcom)
Tuyển Quản lý/Giám sát mua hàng Công Ty CP Phân Phối Và Bán Lẻ BT (Btcom) làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 800 USD
Công Ty CP Phân Phối Và Bán Lẻ BT (Btcom)
Hạn nộp: 13/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn Trên 800 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Suntory PepsiCo Vietnam Beverage
Tuyển Quản lý/Giám sát mua hàng Suntory PepsiCo Vietnam Beverage làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,000 - 1,500 USD
Suntory PepsiCo Vietnam Beverage
Hạn nộp: 26/02/2025
Hà Nội Đã hết hạn 1,000 - 1,500 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Diana Unicharm JSC
Tuyển Quản lý/Giám sát mua hàng Diana Unicharm JSC làm việc tại Bình Định thu nhập 650 - 900 USD
Diana Unicharm JSC
Hạn nộp: 26/02/2025
Bình Định Đã hết hạn 650 - 900 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CREASIA
Tuyển Quản lý/Giám sát mua hàng CREASIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CREASIA
Hạn nộp: 20/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)
Tuyển Quản lý/Giám sát mua hàng Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)
Hạn nộp: 12/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Quản lý/Giám sát mua hàng Suntory PepsiCo Vietnam Beverage làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,000 - 1,500 USD Suntory PepsiCo Vietnam Beverage
1,000 - 1,500 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý/Giám sát mua hàng Công Ty CP Phân Phối Và Bán Lẻ BT (Btcom) làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 800 USD Công Ty CP Phân Phối Và Bán Lẻ BT (Btcom)
Trên 800 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý/Giám sát mua hàng Bee Logistics Corporation làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu Bee Logistics Corporation
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý/Giám sát mua hàng Công Ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất Đức Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 16 USD Công Ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất Đức Minh
13 - 16 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý/Giám sát mua hàng Diana Unicharm JSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 15 Triệu Diana Unicharm JSC
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm