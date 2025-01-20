Tuyển Quản lý/Giám sát mua hàng Tập đoàn Tân Á Đại Thành làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 26 Triệu

Mức lương 25 - 26 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Quản lý/Giám sát mua hàng

• Khai thác, thiết lập hệ thống Nhà phân phối sơn tại Khu vực được giao

• Lên kế hoạch kinh doanh và thực hiện theo kế hoạch đã đề ra theo địa bàn quản lý

• Quản lý, đào tạo hướng dẫn, giao việc cho NVKD để hoàn thành chỉ tiêu doanh thu, sản lượng BGĐ giao

• Tuyển dụng, đào tạo, huấn luyện đội ngũ NVKD trong khu vực quản lý.

• Báo cáo kết quả định kỳ kinh doanh cho cấp trên.

Với Mức Lương 25 - 26 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm quản lý đội nhóm, bán hàng về sản phẩm ngành xây dựng, thiết bị gia dụng, nội thất.

• Ưu tiên ứng viên làm việc ở các hãng sơn thương hiệu nước ngoài như: Mykolor, Spec, Boss, Oxpo, Dulux, Jotun,Nippon, Toa, Kansai....

• Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục tốt

• Có khả năng quản lý đội nhóm hiệu quả, truyền cảm hứng và thúc đẩy nhân viên hoàn thành mục tiêu công việc.

QUYỀN LỢI

Tại Tập đoàn Tân Á Đại Thành Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập đoàn Tân Á Đại Thành

