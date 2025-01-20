Tuyển Quản lý/Giám sát mua hàng Tập đoàn Tân Á Đại Thành làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 26 Triệu

Tuyển Quản lý/Giám sát mua hàng Tập đoàn Tân Á Đại Thành làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 26 Triệu

Tập đoàn Tân Á Đại Thành
Ngày đăng tuyển: 20/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/03/2025
Tập đoàn Tân Á Đại Thành

Quản lý/Giám sát mua hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý/Giám sát mua hàng Tại Tập đoàn Tân Á Đại Thành

Mức lương
25 - 26 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Quản lý/Giám sát mua hàng Với Mức Lương 25 - 26 Triệu

• Khai thác, thiết lập hệ thống Nhà phân phối sơn tại Khu vực được giao
• Lên kế hoạch kinh doanh và thực hiện theo kế hoạch đã đề ra theo địa bàn quản lý
• Quản lý, đào tạo hướng dẫn, giao việc cho NVKD để hoàn thành chỉ tiêu doanh thu, sản lượng BGĐ giao
• Tuyển dụng, đào tạo, huấn luyện đội ngũ NVKD trong khu vực quản lý.
• Báo cáo kết quả định kỳ kinh doanh cho cấp trên.

Với Mức Lương 25 - 26 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

YÊU CẦU CÔNG VIỆC
• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm quản lý đội nhóm, bán hàng về sản phẩm ngành xây dựng, thiết bị gia dụng, nội thất.
• Ưu tiên ứng viên làm việc ở các hãng sơn thương hiệu nước ngoài như: Mykolor, Spec, Boss, Oxpo, Dulux, Jotun,Nippon, Toa, Kansai....
• Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục tốt
• Có khả năng quản lý đội nhóm hiệu quả, truyền cảm hứng và thúc đẩy nhân viên hoàn thành mục tiêu công việc.
QUYỀN LỢI

Tại Tập đoàn Tân Á Đại Thành Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập đoàn Tân Á Đại Thành

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Tập đoàn Tân Á Đại Thành

Tập đoàn Tân Á Đại Thành

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Khu công nghiệp Thanh Liêm,Thị Trấn Kiện Kê

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

