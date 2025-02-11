Tuyển Quản lý/Giám sát mua hàng Công Ty CP Phân Phối Và Bán Lẻ BT (Btcom) làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 800 USD

Công Ty CP Phân Phối Và Bán Lẻ BT (Btcom)
Ngày đăng tuyển: 11/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/03/2025
Công Ty CP Phân Phối Và Bán Lẻ BT (Btcom)

Quản lý/Giám sát mua hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý/Giám sát mua hàng Tại Công Ty CP Phân Phối Và Bán Lẻ BT (Btcom)

Mức lương
Từ 800 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Hà Nội, Vietnam

Mô Tả Công Việc Quản lý/Giám sát mua hàng Với Mức Lương Từ 800 USD

- Lập kế hoạch phát triển hệ thống phân phối của công ty tại địa bàn có NPP của Công ty và các NPP thuộc địa bàn mình đảm trách mở NPP.
- Tuyển dụng, đào tạo, huấn luyện đội ngũ nhân viên bán hàng, gia tăng năng lực làm việc của đội nhóm
- Kiểm soát việc cập nhật danh sách khách hàng, lộ trình, tuyến, điểm bán hàng của nhân viên bán hàng để chủ động quản lý sự sẵn có của thương hiệu/sản phẩm tại các điểm bán hàng và phát triển liên tục việc phân phối ở từng khu vực cụ thể cho cả khách hàng hiện tại và khách hàng mới.
- Đảm bảo luôn đạt các mục tiêu về sản lượng hàng bán ra, về độ phủ, về tiêu chuẩn trưng bày hàng hóa, tối ưu hóa việc sử dụng các vật dụng hỗ trợ bán hàng tại các điểm bán khách hàng trong địa bàn.
- Phân tích / Đánh giá các điểm mạnh / Yếu của sản phẩn của Công ty & Đối thủ về nhiều yếu tố để có giải pháp hợp lý cho từng loại sản phẩm.
- Thống kê số liệu bán hàng, tổng hợp báo cáo tuần/tháng/cơ sở dữ liệu và đưa ra kết luận/kiến nghị có liên quan để hỗ trợ các quyết định kinh doanh của các khu vực theo định kỳ.
- Tìm kiếm và duy trì mối quan hệ với các đại lý, NPP, khách hàng... trong địa bàn phụ trách
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban Giám Đốc

Với Mức Lương Từ 800 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty CP Phân Phối Và Bán Lẻ BT (Btcom) Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Phân Phối Và Bán Lẻ BT (Btcom)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty CP Phân Phối Và Bán Lẻ BT (Btcom)

Công Ty CP Phân Phối Và Bán Lẻ BT (Btcom)

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 3, Tòa nhà Intracom, Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội

