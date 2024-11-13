Tuyển Quản lý thiết kế Công ty Cổ phần Xây dựng CEO làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 20 Triệu

Quản lý thiết kế Công ty Cổ phần Xây dựng CEO làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 20 Triệu

Công ty Cổ phần Xây dựng CEO
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/12/2024
Công ty Cổ phần Xây dựng CEO

Quản lý thiết kế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý thiết kế Tại Công ty Cổ phần Xây dựng CEO

Mức lương
16 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Quản lý thiết kế Với Mức Lương 16 - 20 Triệu

4. Thực hiện công tác nghiệm thu sản phẩm xây dựng với CĐT, nhà thầu, ghi chép nhật ký thi công hàng ngày. Phối hợp với bộ phận hồ sơ trong công tác hoàn thiện hồ sơ, hồ sơ chất lượng thanh quyết toán.

Với Mức Lương 16 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Tốt nghiệp Đại học trở lên Chuyên ngành liên quan đến xây dựng;
2. Có 2 năm kinh nghiệm trở lên tại vị trí tương đương, ưu tiên có kinh nghiệm về giám sát thi công nhà cao tầng, biệt thự, khách sạn, khu nghỉ dưỡng;
3. Nắm vững kiến thức về các quy chuẩn, tiêu chuẩn, thông tư, nghị định liên quan;
4. Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên dụng;

Tại Công ty Cổ phần Xây dựng CEO Thì Được Hưởng Những Gì

1. Lương: Thỏa thuận theo năng lực.
2. Phụ cấp 60.000đ/ngày công, có chỗ ở lưu trú tại dự án.
3. Thử việc 01 tháng hưởng 85% lương chính thức.
4. Tháng nghỉ 02 ngày, không nghỉ thì cộng dồn tháng sau.
5. Hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội, BHYT, phép năm, lương tháng 13, khám sức khoẻ định kỳ hàng năm.... theo quy định của Nhà nước và du lịch, thưởng lễ, tết theo kết quả sản xuất kinh doanh hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Xây dựng CEO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Xây dựng CEO

Công ty Cổ phần Xây dựng CEO

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 12 tòa nhà CEO, đường Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

