Tuyển Quản lý chất lượng CÔNG TY TNHH WANT WANT VIETNAM làm việc tại Tiền Giang thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Tiền Giang: Lô 23B, 25A, 29A, 30 KCN Long Giang, Tân Lập 1, Tân Phước, Tiền Giang, Tân Phước

Mô Tả Công Việc Quản lý chất lượng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tuần tra nhà xưởng, giám sát việc thực thi các tiêu chuẩn và sự tuân thủ (theo trọng điểm kiểm tra, đánh giá, các vấn đề tại hiện trường)

- Tổ chức đánh giá cảm quan (hàng ngày, hàng tháng)

- Trao đổi điều phối cải thiện vấn đề hiện trường

- Tiêu chuẩn hoá và xử lí bất thường trong quá trình sản xuất

- Theo dõi quản lí phòng lưu mẫu, kiểm soát checklist lưu mẫu

- Tham dự phân tích khiếu nại khách hàng

- Cross check kiểm soát xuất hàng

- Theo dõi việc cải thiện các điểm vấn đề không phù hợp và thẩm tra (gồm thiếu sót cảm quan, khiếu nại khách hàng)

- Đào tạo và quản lí nhân viên kiểm tra đánh

- Thí nghiệm bảo lưu sản phẩm

- Tham gia sản xuất thử nghiệm; làm báo cáo chạy thử nghiệm (bao bì, nguyên liệu)

- Công việc gửi mẫu theo yêu cầu của chất lượng

- Xúc tiến chương trình kiểm soát chất lượng (QCC)

- Báo cáo công việc hàng tuần, hàng tháng

- Các công việc khác do chủ quản giao.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tuổi từ 25 – 40

- Trình độ Cao đẳng trở lên chuyên ngành về Thực phẩm, Hoá học, An toàn thực phẩm, Kiểm nghiệm thực phẩm,...

- Ưu tiên có kinh nghiệm quản lý chất lượng ngành sản xuất thực phẩm bánh kẹo, đồ uống,...

- Có thể sử dụng tiếng Trung giao tiếp cơ bản và làm báo cáo

- Thái độ làm việc tích cực, khả năng học hỏi cao.

Tại CÔNG TY TNHH WANT WANT VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: Thoả thuận theo năng lực

- Phép năm, BHXH đầy đủ

- Thưởng các dịp Lễ, Tết

- Bao cơm trưa, cơm tăng ca

- Tổ chức sinh nhật hàng tháng

- Khám sức khỏe định kỳ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH WANT WANT VIETNAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin