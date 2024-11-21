Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN APEC GROUP làm việc tại Hải Dương thu nhập 1,000 - 2 USD

Mức lương 1,000 - 2 USD Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

A. Quản lý Kinh doanh:

Xây dựng chiến lược kinh doanh và kế hoạch bán hàng để đạt mục tiêu doanh số của trung tâm.

Quản lý đội ngũ kinh doanh, điều phối và phân bổ chỉ tiêu bán hàng, hướng dẫn và đào tạo kỹ năng bán hàng cho nhân viên.

Nghiên cứu thị trường, phân tích xu hướng, xác định đối thủ cạnh tranh, từ đó đưa ra giải pháp tăng cường năng lực cạnh tranh của trung tâm.

Xây dựng và triển khai các chương trình khuyến mãi, sự kiện đặc biệt để thu hút khách hàng và tăng cường nhận diện thương hiệu.

B. Quản lý Hoạt động Trung tâm:

Giám sát và đảm bảo các hoạt động trong trung tâm diễn ra hiệu quả, đúng quy trình và an toàn.

Đảm bảo chất lượng trải nghiệm học tập cho trẻ em trong tất cả các phòng chức năng (phòng robotic, phòng thiên hà, phòng khoa học diệu kỳ, v.v.).

Quản lý cơ sở vật chất, kiểm tra định kỳ các thiết bị công nghệ và dụng cụ học tập, đảm bảo chúng luôn trong trạng thái tốt nhất.

C. Phát triển Quan hệ Khách hàng:

Tạo dựng và duy trì mối quan hệ lâu dài với khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng, đặc biệt là các trường học và phụ huynh trong khu vực.

Thu thập và xử lý ý kiến khách hàng, tìm hiểu nhu cầu của phụ huynh và học sinh để cải tiến chương trình và dịch vụ của trung tâm.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ với các đối tác địa phương, từ đó mở rộng mạng lưới tiếp cận cho trung tâm.

D. Quản lý Nhân sự:

Tuyển dụng, đào tạo và phát triển đội ngũ nhân viên tại trung tâm, từ nhân viên tư vấn đến giáo viên hướng dẫn.

Thiết lập và duy trì môi trường làm việc tích cực, khuyến khích sự sáng tạo và nhiệt huyết của nhân viên.

Đánh giá và giám sát hiệu quả công việc của đội ngũ, đề xuất các biện pháp cải tiến khi cần thiết.

• Trình độ: Tốt nghiệp đại học, ưu tiên các ngành liên quan đến quản trị kinh doanh, marketing, giáo dục hoặc các lĩnh vực tương đương.

• Kinh nghiệm: Có ít nhất 3-5 năm ở vị trí tương đương hoặc đã có kinh nghiệm quản lý chi nhánh/ quản lý các trung tâm giáo dục.

• Kỹ năng:

- Kỹ năng quản lý đội nhóm, lãnh đạo và phát triển nhân viên.

- Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục và chăm sóc khách hàng.

- Kỹ năng lập kế hoạch và quản lý thời gian tốt, chịu được áp lực công việc cao.

• Kiến thức: Hiểu biết về thị trường giáo dục, đặc biệt là giáo dục STEAM là một lợi thế.

• Khả năng: Có khả năng sáng tạo, linh hoạt trong tư duy và thích ứng nhanh với môi trường làm việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN APEC GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: hấp dẫn từ 20.000.000 - 30.000.000 VNĐ/tháng dựa trên năng lực và kinh nghiệm.

Các khoản thưởng dựa trên hiệu suất kinh doanh và doanh số của chi nhánh.

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng, cơ hội thăng tiến trong tập đoàn.

Chương trình chăm sóc sức khỏe dành riêng cho cấp quản lý.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN APEC GROUP

