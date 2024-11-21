Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN APEC GROUP làm việc tại Hải Dương thu nhập 1,000 - 2 USD

Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN APEC GROUP làm việc tại Hải Dương thu nhập 1,000 - 2 USD

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN APEC GROUP
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN APEC GROUP

Tư vấn tuyển sinh/khoá học

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn tuyển sinh/khoá học Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN APEC GROUP

Mức lương
1,000 - 2 USD
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hải Dương: KĐT Apec Diamond Park Lạng Sơn, TP Lạng Sơn, TP Lạng Sơn, Thành phố Hải Dương

Mô Tả Công Việc Tư vấn tuyển sinh/khoá học Với Mức Lương 1,000 - 2 USD

A. Quản lý Kinh doanh:
Xây dựng chiến lược kinh doanh và kế hoạch bán hàng để đạt mục tiêu doanh số của trung tâm.
Quản lý đội ngũ kinh doanh, điều phối và phân bổ chỉ tiêu bán hàng, hướng dẫn và đào tạo kỹ năng bán hàng cho nhân viên.
Nghiên cứu thị trường, phân tích xu hướng, xác định đối thủ cạnh tranh, từ đó đưa ra giải pháp tăng cường năng lực cạnh tranh của trung tâm.
Xây dựng và triển khai các chương trình khuyến mãi, sự kiện đặc biệt để thu hút khách hàng và tăng cường nhận diện thương hiệu.
B. Quản lý Hoạt động Trung tâm:
Giám sát và đảm bảo các hoạt động trong trung tâm diễn ra hiệu quả, đúng quy trình và an toàn.
Đảm bảo chất lượng trải nghiệm học tập cho trẻ em trong tất cả các phòng chức năng (phòng robotic, phòng thiên hà, phòng khoa học diệu kỳ, v.v.).
Quản lý cơ sở vật chất, kiểm tra định kỳ các thiết bị công nghệ và dụng cụ học tập, đảm bảo chúng luôn trong trạng thái tốt nhất.
C. Phát triển Quan hệ Khách hàng:
Tạo dựng và duy trì mối quan hệ lâu dài với khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng, đặc biệt là các trường học và phụ huynh trong khu vực.
Thu thập và xử lý ý kiến khách hàng, tìm hiểu nhu cầu của phụ huynh và học sinh để cải tiến chương trình và dịch vụ của trung tâm.
Xây dựng và duy trì mối quan hệ với các đối tác địa phương, từ đó mở rộng mạng lưới tiếp cận cho trung tâm.
D. Quản lý Nhân sự:
Tuyển dụng, đào tạo và phát triển đội ngũ nhân viên tại trung tâm, từ nhân viên tư vấn đến giáo viên hướng dẫn.
Thiết lập và duy trì môi trường làm việc tích cực, khuyến khích sự sáng tạo và nhiệt huyết của nhân viên.
Đánh giá và giám sát hiệu quả công việc của đội ngũ, đề xuất các biện pháp cải tiến khi cần thiết.

Với Mức Lương 1,000 - 2 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Trình độ: Tốt nghiệp đại học, ưu tiên các ngành liên quan đến quản trị kinh doanh, marketing, giáo dục hoặc các lĩnh vực tương đương.
• Trình độ:
• Kinh nghiệm: Có ít nhất 3-5 năm ở vị trí tương đương hoặc đã có kinh nghiệm quản lý chi nhánh/ quản lý các trung tâm giáo dục.
• Kinh nghiệm:
• Kỹ năng:
- Kỹ năng quản lý đội nhóm, lãnh đạo và phát triển nhân viên.
- Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục và chăm sóc khách hàng.
- Kỹ năng lập kế hoạch và quản lý thời gian tốt, chịu được áp lực công việc cao.
• Kiến thức: Hiểu biết về thị trường giáo dục, đặc biệt là giáo dục STEAM là một lợi thế.
• Kiến thức:
• Khả năng: Có khả năng sáng tạo, linh hoạt trong tư duy và thích ứng nhanh với môi trường làm việc.
• Khả năng:

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN APEC GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: hấp dẫn từ 20.000.000 - 30.000.000 VNĐ/tháng dựa trên năng lực và kinh nghiệm.
Các khoản thưởng dựa trên hiệu suất kinh doanh và doanh số của chi nhánh.
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng, cơ hội thăng tiến trong tập đoàn.
Chương trình chăm sóc sức khỏe dành riêng cho cấp quản lý.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN APEC GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN APEC GROUP

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN APEC GROUP

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3, TTTM Grand Plaza, Số 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-quan-ly-thu-nhap-1-000-1-800-usd-toan-thoi-gian-tai-hai-duong-job254833
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng công ty

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN APEC GROUP
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN APEC GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm công ty cổ phần ci holding
Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học công ty cổ phần ci holding làm việc tại Bình Dương thu nhập Từ 8 Triệu
công ty cổ phần ci holding
Hạn nộp: 30/09/2025
Bình Dương Còn 16 ngày để ứng tuyển Trên 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế Educom
Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế Educom làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 30 Triệu
Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế Educom
Hạn nộp: 15/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Hợp Tác Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Tín Phát
Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học Công Ty CP Hợp Tác Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Tín Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 14 USD
Công Ty CP Hợp Tác Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Tín Phát
Hạn nộp: 02/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 1 - 14 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tập Đoàn Giáo Dục Và Đào Tạo Quốc Tế Đại Tây Dương - Atlantic Group
Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học Tập Đoàn Giáo Dục Và Đào Tạo Quốc Tế Đại Tây Dương - Atlantic Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 22 Triệu
Tập Đoàn Giáo Dục Và Đào Tạo Quốc Tế Đại Tây Dương - Atlantic Group
Hạn nộp: 18/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trường Phổ Thông Song Ngữ Liên Cấp Wellspring Hà Nội
Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học Trường Phổ Thông Song Ngữ Liên Cấp Wellspring Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 700 USD
Trường Phổ Thông Song Ngữ Liên Cấp Wellspring Hà Nội
Hạn nộp: 11/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 500 - 700 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Language Link Vietnam
Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học Language Link Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 140 USD
Language Link Vietnam
Hạn nộp: 18/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn Trên 140 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Language Link Vietnam
Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học Language Link Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 1 USD
Language Link Vietnam
Hạn nộp: 26/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 500 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trường Phổ Thông Song Ngữ Liên Cấp Wellspring Hà Nội
Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học Trường Phổ Thông Song Ngữ Liên Cấp Wellspring Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 700 USD
Trường Phổ Thông Song Ngữ Liên Cấp Wellspring Hà Nội
Hạn nộp: 06/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 500 - 700 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tập đoàn Giáo dục và Đào tạo Quốc tế Đại Tây Dương (Atlantic Group)
Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học Tập đoàn Giáo dục và Đào tạo Quốc tế Đại Tây Dương (Atlantic Group) làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 15 Triệu
Tập đoàn Giáo dục và Đào tạo Quốc tế Đại Tây Dương (Atlantic Group)
Hạn nộp: 11/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH Hợp Tác Quốc Tế Và Đào Tạo Eduline
Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học Cty TNHH Hợp Tác Quốc Tế Và Đào Tạo Eduline làm việc tại Hà Nội thu nhập 700 - 1,000 USD
Cty TNHH Hợp Tác Quốc Tế Và Đào Tạo Eduline
Hạn nộp: 27/02/2025
Hà Nội Đã hết hạn 700 - 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Bắc Giang thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 30/10/2025
Bắc Giang Bắc Ninh Còn 46 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam làm việc tại Bắc Giang thu nhập 7 - 15 Triệu
Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam
Hạn nộp: 11/10/2025
Bắc Giang Còn 27 ngày để ứng tuyển 7 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company làm việc tại Tuyên Quang thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Hạn nộp: 03/10/2025
Tuyên Quang Hà Giang Bắc Ninh Bắc Giang Còn 19 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Hải Phòng Quảng Ninh Hải Dương Thanh Hóa Ninh Bình Nam Định Hà Nam Hưng Yên Thái Bình Bắc Ninh Bắc Giang Lạng Sơn Thái Nguyên Bắc Kạn Tuyên Quang Hà Giang Cao Bằng Vĩnh Phúc Hòa Bình Phú Thọ Lào Cai Yên Bái Sơn La Điện Biên Lai Châu Kiên Giang Cà Mau Bạc Liêu Sóc Trăng Cần Thơ An Giang Đồng Tháp Tiền Giang Long An Bến Tre Đồng Nai Hà Tĩnh Bình Phước Nghệ An Còn 10 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO làm việc tại Hải Dương thu nhập 9 - 11 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Dương Còn 16 ngày để ứng tuyển 9 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG, KHUÔN VÀ TOOLS AUTOMECH
Tuyển Kế toán kho CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG, KHUÔN VÀ TOOLS AUTOMECH làm việc tại Bắc Giang thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG, KHUÔN VÀ TOOLS AUTOMECH
Hạn nộp: 18/09/2025
Bắc Giang Còn 4 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NHA KHOA ATHENA
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NHA KHOA ATHENA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NHA KHOA ATHENA
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Hải Dương Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Sunwoda Việt Nam
Tuyển Kế toán trưởng Công ty TNHH Sunwoda Việt Nam làm việc tại Bắc Giang thu nhập 50 - 60 Triệu
Công ty TNHH Sunwoda Việt Nam
Hạn nộp: 18/09/2025
Bắc Giang Còn 4 ngày để ứng tuyển 50 - 60 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED
Tuyển Nhân viên kinh doanh SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 5 - 20 Triệu
SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED
Hạn nộp: 17/09/2025
Bắc Ninh Bắc Giang Hải Dương Quảng Ninh Thái Nguyên Hà Nội Hà Nam Nghệ An Vĩnh Phúc Thanh Hóa Đà Nẵng Thừa Thiên Huế Quảng Ngãi Bình Định Quảng Nam Đồng Nai Bà Rịa Vũng Tàu Khánh Hòa Hải Phòng Hưng Yên Nam Định Hồ Chí Minh Tiền Giang Cần Thơ Long An Bình Phước Bình Dương Tây Ninh Còn 3 ngày để ứng tuyển 5 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư phát triển Máy Việt Nam - Chi Nhánh Hà Nội
Tuyển Hành chính nhân sự Công ty cổ phần đầu tư phát triển Máy Việt Nam - Chi Nhánh Hà Nội làm việc tại Bắc Giang thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư phát triển Máy Việt Nam - Chi Nhánh Hà Nội
Hạn nộp: 17/09/2025
Bắc Giang Còn 3 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm công ty cổ phần ci holding
Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học công ty cổ phần ci holding làm việc tại Bình Dương thu nhập Từ 8 Triệu
công ty cổ phần ci holding
Hạn nộp: 30/09/2025
Bình Dương Còn 16 ngày để ứng tuyển Trên 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế Educom
Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế Educom làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 30 Triệu
Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế Educom
Hạn nộp: 15/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Hợp Tác Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Tín Phát
Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học Công Ty CP Hợp Tác Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Tín Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 14 USD
Công Ty CP Hợp Tác Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Tín Phát
Hạn nộp: 02/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 1 - 14 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tập Đoàn Giáo Dục Và Đào Tạo Quốc Tế Đại Tây Dương - Atlantic Group
Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học Tập Đoàn Giáo Dục Và Đào Tạo Quốc Tế Đại Tây Dương - Atlantic Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 22 Triệu
Tập Đoàn Giáo Dục Và Đào Tạo Quốc Tế Đại Tây Dương - Atlantic Group
Hạn nộp: 18/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trường Phổ Thông Song Ngữ Liên Cấp Wellspring Hà Nội
Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học Trường Phổ Thông Song Ngữ Liên Cấp Wellspring Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 700 USD
Trường Phổ Thông Song Ngữ Liên Cấp Wellspring Hà Nội
Hạn nộp: 11/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 500 - 700 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Language Link Vietnam
Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học Language Link Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 140 USD
Language Link Vietnam
Hạn nộp: 18/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn Trên 140 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Language Link Vietnam
Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học Language Link Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 1 USD
Language Link Vietnam
Hạn nộp: 26/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 500 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trường Phổ Thông Song Ngữ Liên Cấp Wellspring Hà Nội
Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học Trường Phổ Thông Song Ngữ Liên Cấp Wellspring Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 700 USD
Trường Phổ Thông Song Ngữ Liên Cấp Wellspring Hà Nội
Hạn nộp: 06/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 500 - 700 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tập đoàn Giáo dục và Đào tạo Quốc tế Đại Tây Dương (Atlantic Group)
Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học Tập đoàn Giáo dục và Đào tạo Quốc tế Đại Tây Dương (Atlantic Group) làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 15 Triệu
Tập đoàn Giáo dục và Đào tạo Quốc tế Đại Tây Dương (Atlantic Group)
Hạn nộp: 11/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH Hợp Tác Quốc Tế Và Đào Tạo Eduline
Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học Cty TNHH Hợp Tác Quốc Tế Và Đào Tạo Eduline làm việc tại Hà Nội thu nhập 700 - 1,000 USD
Cty TNHH Hợp Tác Quốc Tế Và Đào Tạo Eduline
Hạn nộp: 27/02/2025
Hà Nội Đã hết hạn 700 - 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN APEC GROUP làm việc tại Hải Dương thu nhập 1,000 - 2 USD CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN APEC GROUP
1,000 - 2 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học Hệ thống anh ngữ quốc tế Ocean Edu làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu Hệ thống anh ngữ quốc tế Ocean Edu
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học CÔNG TY CỔ PHẦN TỔ CHỨC GIÁO DỤC VIP ENGLISH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TỔ CHỨC GIÁO DỤC VIP ENGLISH
8 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học CÔNG TY CỔ PHẦN TỔ CHỨC GIÁO DỤC VIP ENGLISH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TỔ CHỨC GIÁO DỤC VIP ENGLISH
10 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm