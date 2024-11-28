Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học CÔNG TY CỔ PHẦN TỔ CHỨC GIÁO DỤC VIP ENGLISH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TỔ CHỨC GIÁO DỤC VIP ENGLISH
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TỔ CHỨC GIÁO DỤC VIP ENGLISH

Tư vấn tuyển sinh/khoá học

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn tuyển sinh/khoá học Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TỔ CHỨC GIÁO DỤC VIP ENGLISH

Mức lương
8 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tầng 2, tòa nhà 29T1 Hoàng Đạo Thúy, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Cầu Giấy

- Bình Dương ...và 18 địa điểm khác, Quận 1

Mô Tả Công Việc Tư vấn tuyển sinh/khoá học Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

- Chăm sóc và tư vấn cho các phụ huynh/ học viên hiện đang theo học tại VIP English; xây dựng mối quan hệ dài lâu với các khách hàng.
- Đảm bảo KPI phù hợp với định hướng của team trong việc duy trì, giữ chân Học viên đang học cũng như mở rộng, phát triển Học viên giới thiệu người thân/bạn bè.
- Quản lý và định hướng phát triển khóa học của Học viên; hỗ trợ, giải đáp thắc mắc, giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình học tập; thúc đẩy sự hài lòng, tin tưởng của học viên/phụ huynh. Đảm bảo Học viên sẽ học tập lâu dài.
- Hỗ trợ học viên với các thủ tục trong quá trình đăng ký và tham gia học tập.

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ (dưới 28 tuổi); có laptop cá nhân. Tốt nghiệp CĐ - ĐH tất cả các ngành.
- Kiên trì, nhẫn nại, chịu khó, giao tiếp tốt; có sự nghiêm túc và cầu tiến trong công việc.
- Có khả năng chịu được áp lực cao; yêu thích công việc tư vấn và chăm sóc khách hàng.
- Chỉ cần tiếng Anh giao tiếp cơ bản và có sự yêu thích đối với ngành giáo dục. => lại còn được giảm 50% học phí nếu tham gia khóa học tiếng Anh tại công ty.
- Không yêu cầu bằng cấp hay kinh nghiệm. => sẽ được đào tạo bài bản về quy trình, phương pháp, kỹ năng và bí quyết nghề nghiệp..
(nhưng nếu như bạn đã có kinh nghiệm CSKH hoặc Tư vấn thì sẽ là lợi thế)
[Ngoài ra, đây cũng là cơ hội tốt cho các bạn đã từng làm sales nhưng nay muốn chuyển sang lĩnh vực chăm sóc khách hàng.]

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TỔ CHỨC GIÁO DỤC VIP ENGLISH Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng theo năng lực/ kinh nghiệm: 6.500.000 - 8.500.000/ tháng.
- Cơ chế thưởng hấp dẫn thuộc loại tốt nhất trong số các công ty giáo dục hàng đầu Viêt Nam hiện nay. Thu nhập thăng tiến và cạnh tranh, từ 8 triệu lên đến hơn 20 triệu/ tháng.
- Thưởng Tết (lương tháng 13); thưởng theo kết quả kinh doanh; thưởng nóng theo tuần, tháng, năm.
- BHXH/BHYT/BHTN theo quy định của pháp luật; đảm bảo đầy đủ các cơ chế phúc lợi đi kèm với BHXH; 12 ngày phép/năm; nghỉ lễ theo quy định Nhà nước; và các phúc lợi nhân viên khác như liên hoan, sinh nhật, du lịch company trip (teambuilding).
- Cơ hội được thử thách, thăng tiến lên vị trí team leader chỉ sau 6-12 tháng. Lộ trình thăng tiến rõ ràng theo từng cá nhân.
- Môi trường năng động, trẻ trung; đồng nghiệp thân thiện, quản lý hỗ trợ nhiệt tình; cơ hội cọ xát, phát triển, thăng tiến.
- Được đào tạo bài bản về quy trình, phương pháp, kỹ năng chuyên môn, kỹ năng mềm, cũng như được chia sẻ các bí kíp để thành công trong công việc.
- Được làm việc tại một trong những công ty hàng đầu trong ngành giáo dục; thuộc Top 3 trong số các trung tâm Anh ngữ trực tuyến hàng đầu tại Việt Nam hiện nay.
- Được hỗ trợ đầy đủ các chi phí điện thoại, gửi xe, chi phí test covid (nếu có).
- Được giảm 50% học phí khi tham gia khóa học tiếng Anh tại công ty.
- Mọi chính sách lương, thưởng, phúc lợi cực kỳ cạnh tranh so với thị trường cùng với cơ hội học hỏi, phát triển, thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TỔ CHỨC GIÁO DỤC VIP ENGLISH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TỔ CHỨC GIÁO DỤC VIP ENGLISH

CÔNG TY CỔ PHẦN TỔ CHỨC GIÁO DỤC VIP ENGLISH

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng trệt, tòa nhà Tân Hoàng Long, 25/68 Nguyễn Bỉnh Khiêm. Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh / Tầng 2, tòa nhà 29T1 Hoàng Đạo Thúy, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

