Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học CÔNG TY CỔ PHẦN TỔ CHỨC GIÁO DỤC VIP ENGLISH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu

Mức lương 10 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng 2, tòa nhà 29T1 Hoàng Đạo Thúy, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội, Cầu Giấy - Đồng Nai ...và 21 địa điểm khác, Quận 1

Mô Tả Công Việc Tư vấn tuyển sinh/khoá học Với Mức Lương 10 - 25 Triệu

- Tư vấn, giải đáp thắc mắc, giới thiệu các chương trình học phù hợp và thuyết phục học viên/phụ huynh đăng ký tham gia học tập

- Hỗ trợ khách hàng đăng ký, hoàn tất thủ tục nhập học.

- Đảm bảo KPI công việc phù hợp với định hướng của team.

- Được công ty cung cấp sẵn data khách hàng tiềm năng có nhu cầu.

Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/Nữ (22-28 tuổi); có laptop cá nhân. Tốt nghiệp CĐ - ĐH tất cả các ngành.

- Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt; có sự nghiêm túc và cầu tiến trong công việc.

- Có khả năng chịu được áp lực; yêu thích công việc tư vấn và thuyết phục khách hàng.

- Không yêu cầu tiếng Anh. => lại còn được giảm 50% học phí nếu tham gia khóa học tiếng Anh tại công ty.

- Nếu đã có kinh nghiệm Sales hoặc Tư vấn thì sẽ là lợi thế.

(ứng viên chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo bài bản về quy trình, phương pháp, kỹ năng và bí quyết nghề nghiệp)

[Ngoài ra, đây cũng là cơ hội tốt cho các bạn đã từng có kinh nghiệm làm direct sales muốn thử sức ở một hình thức sales khác.]

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TỔ CHỨC GIÁO DỤC VIP ENGLISH Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng theo năng lực/ kinh nghiệm: 6.500.000 - 8.000.000/ tháng.

- Cơ chế thưởng hấp dẫn thuộc loại tốt nhất trong số các công ty giáo dục hàng đầu Viêt Nam hiện nay. Thu nhập thăng tiến và cạnh tranh, từ 9 triệu lên đến hơn 25 triệu/ tháng.

- Thưởng Tết (lương tháng 13); thưởng theo kết quả kinh doanh; thưởng nóng theo tuần, tháng, năm.

- BHXH/BHYT/BHTN theo quy định của pháp luật; đảm bảo đầy đủ các cơ chế phúc lợi đi kèm với BHXH; 12 ngày phép/ năm; nghỉ lễ theo quy định Nhà nước; và các phúc lợi nhân viên khác như liên hoan, sinh nhật, du lịch company trip (teambuilding).

- Cơ hội được thử thách, thăng tiến lên vị trí team leader chỉ sau 6-12 tháng. Lộ trình thăng tiến rõ ràng theo từng cá nhân.

- Môi trường năng động; đồng nghiệp thân thiện; các sếp nhiều kinh nghiệm, hỗ trợ nhiệt tình; cơ hội cọ xát, phát triển, thăng tiến.

- Được đào tạo bài bản về quy trình, phương pháp, kỹ năng chuyên môn, kỹ năng mềm, cũng như được chia sẻ các bí kíp để thành công trong công việc.

- Được làm việc tại một trong những công ty hàng đầu trong ngành giáo dục; thuộc Top 3 trong số các trung tâm Anh ngữ trực tuyến hàng đầu tại Việt Nam hiện nay.

- Được hỗ trợ đầy đủ các chi phí điện thoại, gửi xe, chi phí test covid (nếu có); được cung cấp data khách hàng "nóng".

- Được giảm 50% học phí khi tham gia khóa học tiếng Anh tại công ty.

- Mọi chính sách lương, thưởng, phúc lợi cực kỳ cạnh tranh so với thị trường cùng với cơ hội học hỏi, phát triển, thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TỔ CHỨC GIÁO DỤC VIP ENGLISH

