Tuyển Quản lý Navigos Search làm việc tại Hà Nam thu nhập 1,500 - 2,000 USD

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại Navigos Search
Mức lương
1,500 - 2,000 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc
- Hà Nam: Kcn Dồng Văn 2, Tiên Tân, Duy Tiên, Hà Nam, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 1,500 - 2,000 USD
职责描述：
1. 监督日常仓库运营，包括货物的接收、存储和发运。实施和维护仓库安全和安保程序；
2. 监控和管理库存水平，定期进行库存审计并核对差异，实施库存控制程序；
3. 协调和管理货物的配送，监督运输物流，包括路线规划、调度和承运人管理，确保遵守运输法规和标准；
4. 领导、培训和监督仓库员工和物流人员，营造积极和高效的工作环境。进行绩效评估，并为团队成员提供反馈和发展机会；
5. 识别流程改进机会，开发和监控关键绩效指标（KPIs）以衡量运营效率。实施精益物流原则以优化运营；
6. 负责仓库和物流活动记录。定期报告仓库绩效和库存状态。与内部部门、供应商和客户进行有效沟通；
Với Mức Lương 1,500 - 2,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
1. 物流、供应链管理、工商管理或相关领域的学士学位；
2. 5-7 年物流或仓库管理经验；
3. 具有管理大规模仓库运营的成功经验。深刻了解物流流程、库存管理和运输；
4. 出色的领导能力、沟通能力和人际交往能力。能够在压力下有效工作并管理多个优先事项；熟练使用物流管理软件（如 WMS、TMS）；
5. 具备物流或供应链管理认证（如 APICS、CSCMP）者优先；
6. 中文可作为工作语言，会当地语言的优先。
2. 5-7 年物流或仓库管理经验；
3. 具有管理大规模仓库运营的成功经验。深刻了解物流流程、库存管理和运输；
4. 出色的领导能力、沟通能力和人际交往能力。能够在压力下有效工作并管理多个优先事项；熟练使用物流管理软件（如 WMS、TMS）；
5. 具备物流或供应链管理认证（如 APICS、CSCMP）者优先；
6. 中文可作为工作语言，会当地语言的优先。
Tại Navigos Search Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Navigos Search
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI