Tuyển Quản lý Minebea AccessSolutions Vietnam Ltd. làm việc tại Hà Nam thu nhập 350 - 550 USD

Mức lương 350 - 550 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Mới tốt nghiệp

Địa điểm làm việc - Hà Nam: Khu Công Nghiệp Đồng Văn 2, Phương Duy Minh, Thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 350 - 550 USD

- Phụ trách quản lý hiện trường khu vực lắp ráp;

- Tính và sắp xếp kế hoạch sản xuất và đảm bảo kế hoạch xuất hàng;

- Theo dõi kế hoạch sản xuất hàng ngày và sắp xếp nhân sự phù hợp;

- Đảm bảo sản lượng, chất lượng sản phẩm khu vực phụ trách;

- Kiểm soát linh kiện tồn kho;

- Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 350 - 550 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam, Tốt nghiệp các chuyên ngành liên quan đến Kỹ thuật;

- Ưu tiên những người có kinh nghiệm liên quan đến Quản lý sản xuất;

- Ứng viên chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo;

- Sử dụng được thành thạo tin học văn phòng;

- Ưu tiên ứng viên có thể sử dụng được tiếng Anh hoặc tiếng Nhật trong công việc;

- Ưu tiên những người có định hướng sinh sống hoặc làm việc lâu dài tại Hà Nam.

Tại Minebea AccessSolutions Vietnam Ltd. Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Minebea AccessSolutions Vietnam Ltd.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin