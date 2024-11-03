Tuyển Quản lý Công ty TNHH MTV Vận Tải và Du Lịch JAC làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 14 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại Công ty TNHH MTV Vận Tải và Du Lịch JAC
- Hà Nội: Số 26 ngõ 464 Âu Cơ, Tây Hồ
Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 10 - 14 Triệu
Hỗ trợ, tư vấn và báo giá về Dịch vụ sửa chữa / Bảo dưỡng và thay thế phụ tùng xe
Phối hợp các phòng ban khác để tối ưu hóa các dịch vụ sửa chữa
Thực quy trình các bước phục vụ theo quy định
Đảm bảo chất lượng sửa chữa, sự hài lòng đối với toàn bộ quá trình dịch vụ.
Hoàn thành hồ sơ thủ tục thanh toán quyết toán cho xe trước khi chuyển sang bộ phận thanh toán.
Xử lý các công việc bảo hiểm theo quy trình thống nhất với công ty bảo hiểm.
Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp cao đẳng trở lên các ngành Ô tô /Kỹ thuật ứng dụng / Cơ khí
Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm trở lên
Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm, chịu được áp lực cao trong công việc.
Trung thực, chịu khó, năng động và nhiệt tình
Gắn bó lâu dài với công ty
Tại Công ty TNHH MTV Vận Tải và Du Lịch JAC Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập hấp dẫn gồm: Lương cố định + hiệu quả năng xuất (10 – 14 triệu)
Hưởng các chế độ bảo hiểm theo quy định.
Thưởng tết, du lịch, nghỉ mát hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MTV Vận Tải và Du Lịch JAC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
