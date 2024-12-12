Tuyển Quản lý Công Ty Tnhh Zoomlion Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 17 Triệu

Mức lương 12 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 12 - 17 Triệu

- Tiếp nhận thông tin đơn hàng và tiến độ thanh toán của khách hàng

- Nghiên cứu và đưa ra phương án xử lý nợ đối với từng khoản nợ.

- Trực tiếp làm việc với khách hàng đôn thúc nhắc nhở về các khoản nợ đến hạn, quá hạn.

- Lập báo cáo về tình hình thu hồi công nợ

- Áp dụng biện pháp và nghiệp vụ tiến hành xử lý nợ của khách hàng.

- Cập nhập và tư vấn về các quy định liên quan đến nghiệp vụ và phương pháp thu hồi nợ.

- Phối hợp với bộ phận kinh doanh và bộ phận kế toán để làm thủ tục thanh toán quá hạn cho khách hàng.

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu.

Với Mức Lương 12 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/nữ, Tuổi từ 24-40 tuổi.

Bằng cử nhân trong bất kỳ lĩnh vực nào.

Có kiến thức cơ bản về kinh doanh cho thuê/Ngân hàng/tổ chức tài chính trong lĩnh vực thu nợ. Có kỹ năng trong mảng xử lý tín dụng, hỗ trợ tín dụng.

Có kiến thức về nghiệp vụ cho vay, các quy định liên quan đến công tác thu hồi nợ có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thu hồi nợ qua điện thoại.

Kiến thức về Luật Thương mại hoặc Luật Dân sự (ưu tiên nhưng không bắt buộc).

Biết sử dụng máy tính trong Microsoft office (Excel, Word và PowerPoint).

Khả năng thích ứng cao trong các chuyến công tác.

Kỹ năng nói và viết tiếng Anh hoặc tiếng trung tốt.

Trung thực, linh hoạt và nhanh nhẹn trong công việc;

Ưu tiên ứng viên có thể đi công tác (ngắn ngày);

Tại Công Ty Tnhh Zoomlion Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 12 - 18 triệu (Đàm phán theo năng lực) +Thưởng hiệu suất theo quý

Được tham gia BHXH đầy đủ theo luật lao động (công ty đóng bảo hiểm full lương cơ bản), công đoàn, thăm hỏi khi cưới xin, sinh con, hiếu hỉ;

Được kiểm tra sức khỏe định kỳ hàng năm.

Được trang bị đầy đủ văn phòng phẩm và các công cụ phục vụ cho công việc;

Thời gian và phương thức làm việc linh động.

Thời gian làm việc: Từ 8h00 – 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, nghỉ thứ 7, CN.

Địa điểm làm việc: Tầng 7, Tòa nhà Richy, tổ 44, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Tnhh Zoomlion Việt Nam

