Tuyển Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN BPG LOGISALL làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN BPG LOGISALL
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/10/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN BPG LOGISALL

Quản lý

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BPG LOGISALL

Mức lương
17 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 121 – 123 Lâm Hạ, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội., Long Biên

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 17 - 20 Triệu

Theo sát quá trình giao nhận hàng hoá của các lái xe, đảm bảo đúng lộ trình và thời gian, giải quyết các vấn đề phát sinh trong giao nhận; Nhận kế hoạch từ khách hàng, sắp xếp xe vận chuyển hợp lý, khoa học, tiết kiệm chi phí, đảm bảo tính an toàn và giao đúng thời hạn nhận hàng; Đào tạo lái xe cách thức giao nhận hàng hóa, ứng xử với khách hàng, đồng nghiệp; Quản lý, theo dõi hồ sơ, giấy tờ xe, định mức xăng dầu, lịch bảo dưỡng, sửa chữa đúng hạn; Hạch toán, tạm ứng, hoàn ứng, xử lý các chi phí phát sinh trong tháng đúng hạn; Cung cấp báo giá vận chuyển cho khách hàng khi có yêu cầu; Các yêu cầu khác theo sự chỉ đạo của cấp trên.
Theo sát quá trình giao nhận hàng hoá của các lái xe, đảm bảo đúng lộ trình và thời gian, giải quyết các vấn đề phát sinh trong giao nhận;
Nhận kế hoạch từ khách hàng, sắp xếp xe vận chuyển hợp lý, khoa học, tiết kiệm chi phí, đảm bảo tính an toàn và giao đúng thời hạn nhận hàng;
Đào tạo lái xe cách thức giao nhận hàng hóa, ứng xử với khách hàng, đồng nghiệp;
Quản lý, theo dõi hồ sơ, giấy tờ xe, định mức xăng dầu, lịch bảo dưỡng, sửa chữa đúng hạn;
Hạch toán, tạm ứng, hoàn ứng, xử lý các chi phí phát sinh trong tháng đúng hạn;
Cung cấp báo giá vận chuyển cho khách hàng khi có yêu cầu;
Các yêu cầu khác theo sự chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương 17 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, tuổi từ 28-35, tốt nghiệp cao đẳng trở lên các chuyên ngành Kinh tế, Vận tải, Kho bãi..., am hiểu về lĩnh vực vận tải, xe cộ; Có kinh nghiệm từ 3-5 năm làm quản lý, trưởng bộ phận vận tải; Có kinh nghiệm về lĩnh vực vận chuyển đường bộ; Am hiểu kiến thức về thông tin liên quan đến xe cộ, lộ trình đường, kinh nghiệm đi đường; Biết sử dụng hệ thống định vị GPS, Google Maps; Kỹ năng quản lý thời gian, quản lý công việc, giải quyết vấn đề tốt; Kỹ năng tin học văn phòng.
Nam, tuổi từ 28-35, tốt nghiệp cao đẳng trở lên các chuyên ngành Kinh tế, Vận tải, Kho bãi..., am hiểu về lĩnh vực vận tải, xe cộ;
Có kinh nghiệm từ 3-5 năm làm quản lý, trưởng bộ phận vận tải;
Có kinh nghiệm về lĩnh vực vận chuyển đường bộ;
Am hiểu kiến thức về thông tin liên quan đến xe cộ, lộ trình đường, kinh nghiệm đi đường;
Biết sử dụng hệ thống định vị GPS, Google Maps;
Kỹ năng quản lý thời gian, quản lý công việc, giải quyết vấn đề tốt;
Kỹ năng tin học văn phòng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BPG LOGISALL Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận theo năng lực; Được đào tạo phát triển chuyên môn và kỹ năng Phụ cấp ăn ca Thời gian làm việc linh hoạt do Quản lý trực tiếp quyết định, không áp dụng chấm công, đảm bảo hoàn thiện theo mục tiêu, chất lượng, tiến độ công việc Phúc lợi: Môi trường làm việc cởi mở. Các chế độ du lịch, ốm đau, sinh nhật, hiếu hỷ... theo chính sách phúc lợi của công ty Có cơ hội thăng tiến và phát triển bản thân, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp Môi trường làm việc trẻ trung, hiện đại, chuyên nghiệp hướng tới các giá trị bền vững Chế độ BHXH, BHYT, BHTH đầy đủ theo luật lao động Cung cấp đồng phục, công cụ, dụng cụ làm việc đầy đủ
Mức lương thỏa thuận theo năng lực; Được đào tạo phát triển chuyên môn và kỹ năng
Phụ cấp ăn ca
Thời gian làm việc linh hoạt do Quản lý trực tiếp quyết định, không áp dụng chấm công, đảm bảo hoàn thiện theo mục tiêu, chất lượng, tiến độ công việc
Phúc lợi: Môi trường làm việc cởi mở. Các chế độ du lịch, ốm đau, sinh nhật, hiếu hỷ... theo chính sách phúc lợi của công ty
Có cơ hội thăng tiến và phát triển bản thân, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp
Môi trường làm việc trẻ trung, hiện đại, chuyên nghiệp hướng tới các giá trị bền vững
Chế độ BHXH, BHYT, BHTH đầy đủ theo luật lao động
Cung cấp đồng phục, công cụ, dụng cụ làm việc đầy đủ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN BPG LOGISALL

CÔNG TY CỔ PHẦN BPG LOGISALL

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 121 – 123 Lâm Hạ, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội.

