Tuyển Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ NỘI THẤT ICON làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ NỘI THẤT ICON
Ngày đăng tuyển: 02/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 02/01/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ NỘI THẤT ICON

Quản lý

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ NỘI THẤT ICON

Mức lương
18 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 23 Đường số 10, Phường An Lợi Đông, Thành phố Thủ Đức, HCM (Khu Sala), Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 18 - 25 Triệu

Thực hiện việc lập hồ sơ thiết kế dự án, tiến hành và quản lý các khâu giám sát kỹ thuật các công trình xây dựng.
Thẩm định hồ sơ thiết kế kỹ thuật được giao.
Lập kế hoạch, triển khai và quản lý các công việc của dự án từ khâu chuẩn bị, khởi công, thi công đến khi bàn giao công trình theo đúng quy trình và quy định của pháp luật.
Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận liên quan trong doanh nghiệp để triển khai thực hiện công việc hiệu quả nhất.
Theo dõi và kiểm tra chất lượng thi công công trình của dự án.
Nghiên cứu và biên soạn các văn bản quản lý về kỹ thuật trong lĩnh vực công trình. Tổng hợp các tài liệu nghiệp vụ đào tạo công nhân kỹ thuật xây dựng.
Quản lý về tiến độ, khối lượng và chất lượng thực hiện theo thỏa thuận trong hợp đồng.
Làm việc với các tư vấn giám sát và chủ đầu tư để đảm bảo công việc của dự án được thực hiện theo đúng kế hoạch.
Điều hành mọi hoạt động của dự án được giao và chịu trách nhiệm với ban lãnh đạo về công việc được phân công.
Kiểm tra và xác nhận hồ sơ thanh quyết toán các công trình.
Xử lý tốt các sự cố, rủi ro phát sinh đảm bảo cho công tác kỹ thuật luôn tuân thủ đúng tiêu chuẩn.

Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Chuyên triển khai nội thất phong cách Neo classic và Indochine là 1 lợi thế
CV+ port các dự án từng tham gia
Phong cách làm việc chuyên nghiệp, nhanh nhẹn, trung thực, có trách nhiệm, giao tiếp tốt
Khả năng tư duy cao, có nhiều ý tưởng sáng tạo
Sức khỏe tốt, chịu được áp lực công việc cao
Chăm chỉ, chịu khó, cầu tiến
Ít nhất 04 năm kinh nghiệm triển khai bản vẽ 2D chi tiết công trình
Có kinh nghiệm dùng Auto CAD, Ưu tiên biết thêm Sketchup, 3Dmax, Photoshop để hỗ trợ
Có kinh nghiệm trong việc hoàn chỉnh bản vẽ hoàn công.
Nhạy bén trong việc đưa ra các biện pháp thi công phù hợp.
Am hiểu vật liệu và có những giải pháp linh hoạt trong việc triển khai thi công.
Có kỹ năng làm việc nhóm, chăm chỉ, nhiệt tình, cẩn thận.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ NỘI THẤT ICON Thì Được Hưởng Những Gì

Lương + Thưởng + % hoa hồng thiết kế cao (từ 18tr trở lên)
Lương tháng 13 + Thưởng cuối năm
BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ theo quy định pháp luật
Hưởng ngay 12 ngày phép/năm khi ký Hợp đồng chính thức sau 02 tháng thử việc, Lễ, Tết, Ốm đau, Thai sản, Hiếu Hỉ...
Cơ hội học hỏi phát triển bản thân, Review lương sau 06 tháng - 01 năm cống hiến (tùy năng lực – 10 – 25%)
Môi trường trẻ, năng động, sáng tạo, gắn kết, có nhiều hoạt động bổ ích
Được hưởng và sử dụng toàn bộ cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc tại Công ty để đảm bảo tạo ra hiệu quả và chất lượng tốt nhất trong công việc.
Tham gia Team Building, Du lịch hàng năm, Year End Party cùng toàn Group công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ NỘI THẤT ICON

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ NỘI THẤT ICON

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ NỘI THẤT ICON

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5, 163 Hai Bà Trưng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

