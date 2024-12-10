Tuyển Quản lý CÔNG TY TNHH KO RYO VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 9 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại CÔNG TY TNHH KO RYO VIỆT NAM
Mức lương
8 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bình Dương: đường số 2A, kcn đồng an, Thuận An, Thị xã Thuận An
Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 8 - 9 Triệu
Theo dõi xuất nhập tồn gia công
Chốt công nợ cho các nhà gia công
Phát hàng cho các nhà gia công
Lập kế hoạch cho bộ phận QC ,lên kế hoạch kiểm tra hàng để đáp ứng đủ số lượng cần xuất cho gia công
Công việc chi tiết sẽ trao đổi cụ thể khi phỏng vấn
Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thành thạo vi tính word, excel.
Biết sắp xếp thời gian.
Nữ, dưới 35 tuổi
yêu cầu kinh nghiệm 2 năm đi làm (Không yêu cầu kinh nghiệm ở cùng vị trí )
Yêu cầu bằng cao đẳng trở lên
Biết sắp xếp thời gian.
Nữ, dưới 35 tuổi
yêu cầu kinh nghiệm 2 năm đi làm (Không yêu cầu kinh nghiệm ở cùng vị trí )
Yêu cầu bằng cao đẳng trở lên
Tại CÔNG TY TNHH KO RYO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng đẩy đủ tất cả quyền lợi theo luật lao động
Tham gia bảo hiểm đầy đủ khi ký hợp đồng
Tăng lương theo quy định của công ty.
Môi trường làm việc sạch sẽ thoáng mát,
Tham gia bảo hiểm đầy đủ khi ký hợp đồng
Tăng lương theo quy định của công ty.
Môi trường làm việc sạch sẽ thoáng mát,
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KO RYO VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI