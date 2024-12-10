Tuyển Quản lý CÔNG TY TNHH KO RYO VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 9 Triệu

Mức lương 8 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: đường số 2A, kcn đồng an, Thuận An, Thị xã Thuận An

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

Theo dõi xuất nhập tồn gia công

Chốt công nợ cho các nhà gia công

Phát hàng cho các nhà gia công

Lập kế hoạch cho bộ phận QC ,lên kế hoạch kiểm tra hàng để đáp ứng đủ số lượng cần xuất cho gia công

Công việc chi tiết sẽ trao đổi cụ thể khi phỏng vấn

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thành thạo vi tính word, excel.

Biết sắp xếp thời gian.

Nữ, dưới 35 tuổi

yêu cầu kinh nghiệm 2 năm đi làm (Không yêu cầu kinh nghiệm ở cùng vị trí )

Yêu cầu bằng cao đẳng trở lên

Tại CÔNG TY TNHH KO RYO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng đẩy đủ tất cả quyền lợi theo luật lao động

Tham gia bảo hiểm đầy đủ khi ký hợp đồng

Tăng lương theo quy định của công ty.

Môi trường làm việc sạch sẽ thoáng mát,

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KO RYO VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.