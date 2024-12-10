Tuyển Quản lý CÔNG TY TNHH KO RYO VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 9 Triệu

CÔNG TY TNHH KO RYO VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 10/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 08/01/2025
Quản lý

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại CÔNG TY TNHH KO RYO VIỆT NAM

Mức lương
8 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: đường số 2A, kcn đồng an, Thuận An, Thị xã Thuận An

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

Theo dõi xuất nhập tồn gia công
Chốt công nợ cho các nhà gia công
Phát hàng cho các nhà gia công
Lập kế hoạch cho bộ phận QC ,lên kế hoạch kiểm tra hàng để đáp ứng đủ số lượng cần xuất cho gia công
Công việc chi tiết sẽ trao đổi cụ thể khi phỏng vấn

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thành thạo vi tính word, excel.
Biết sắp xếp thời gian.
Nữ, dưới 35 tuổi
yêu cầu kinh nghiệm 2 năm đi làm (Không yêu cầu kinh nghiệm ở cùng vị trí )
Yêu cầu bằng cao đẳng trở lên

Tại CÔNG TY TNHH KO RYO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng đẩy đủ tất cả quyền lợi theo luật lao động
Tham gia bảo hiểm đầy đủ khi ký hợp đồng
Tăng lương theo quy định của công ty.
Môi trường làm việc sạch sẽ thoáng mát,

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KO RYO VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH KO RYO VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Đường số 2A, KCN Đồng An , P bình Hòa, Tp Thuận An, Bình dương

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

