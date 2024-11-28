Tuyển Giám sát/Điều phối hàng hoá và kho vận CÔNG TY TNHH TÍN NGHĨA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu

Mức lương 9 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lô F14 - 1, Đường số 1, KCN Hiệp Phước, Hiệp Phước, Nhà Bè, Hồ Chí Minh, Nhà Bè, Huyện Nhà Bè

Mô Tả Công Việc Giám sát/Điều phối hàng hoá và kho vận

- Nhận đơn hàng của các hãng xe qua email, zalo,...;

- Cập nhật dữ liệu đơn hàng lên phần mềm;

- Lập và gửi kế hoạch vận chuyển cho bộ phận điều phối;

- Theo dõi tiến độ giao nhận hàng tại kho, nhà máy;

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

- Giới tính: Nam

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên, ưu tiên có kinh nghiệm về quản lý vận tải, logistic;

- Thành thạo word, excel, ...;

- Có trách nhiệm, trung thực, cần cù, nhiệt tình trong công việc, sẵn sàng làm việc thêm giờ.

Tại CÔNG TY TNHH TÍN NGHĨA Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: từ 9.000.000đ - 10.000.000đ /tháng;

- Ăn trưa tại nhà ăn Công ty;

- Được hưởng các chế độ theo quy định nhà nước (Đóng BHXH, Nghỉ phép, nghỉ lễ,...);

- Được thưởng các ngày lễ, Tết và tháng lương thứ 13 theo quy định của công ty;

- Review lương 01 lần/năm & đột xuất theo kết quả thực hiện công việc;

- Được cung cấp đầy đủ trang thiết bị phục vụ cho công việc;

- Du lịch, khám sức khỏe định kỳ hàng năm, trainning thường xuyên trong và ngoài Công ty về kỹ năng và chuyên môn công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TÍN NGHĨA

