Tuyển Quản lý Công ty TNHH CJ Vina Agri Pro Company làm việc tại Bình Phước thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH CJ Vina Agri Pro Company
Ngày đăng tuyển: 08/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 10/12/2024
Công ty TNHH CJ Vina Agri Pro Company

Quản lý

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại Công ty TNHH CJ Vina Agri Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Phước:

- Bình Phước

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tham ra xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất của các trại trong khu vực phụ trách
- Giám sát hệ thống trại nái trong khu vực phụ trách đảm bảo an toàn và cung cấp heo con đáp ứng yêu cầu về số lượng và chất lượng.
- Tham gia xây dựng và giám sát chương trình an toàn sinh học các trại trong khu vực phụ trách.
- Quản lý công tác dịch tể trong khu vực phụ trách, đánh giá các yếu tố rủi ro, cơ chế truyền nhiễm để chủ động phát hiện và hạn chế nguy cơ lây lan bệnh trên vật nuôi.
-Phối hợp với các phòng ban chuyên môn nghiên cứu và cải tiến kỹ thuật chăn nuôi, phối giống...
- Phát triển đội ngũ nhân viên để đáp ứng nhu cầu phát triển của công ty.
- Đại diện Công ty làm việc với các cơ quan Nhà nước liên quan đến các thủ tục pháp lý về sản xuất chănnuôi theo khu vực phụ trách.
- Báo cáo định kỳ theo công việc được phân công.
- Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên trực tiếp

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên ngành: THÚ Y, CHĂN NUÔI THÚ Y, BÁC SỸ THÚ Y.
- Có từ ít nhất từ 03 năm kinh nghiệm thực tế về Quản lý Phòng Sản xuất Heo tại các Doanh nghiệp lớn (Thịt, Nái), hoặc các vị trí tương đương.
- Kỹ năng Quản lý Nhân sự & Phát triển đội nhóm, phát triển hiệu quả năng suất của phòng Sản xuất.
- Có các kỹ năng cần thiết như Lãnh đạo, làm Báo cáo, Thuyết trình, Phân tích, Dự đoán...

Tại Công ty TNHH CJ Vina Agri Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

30.000.000 - 45.000.000
- Thưởng năng suất + lương tháng 13.
- Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN đóng theo quy định của nhà nước hiện hành.
- Chế độ phúc lợi riêng của Công ty cũng như của Tập Đoàn CJ Việt Nam

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH CJ Vina Agri Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: QL1A, Xã Mỹ Yên, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

