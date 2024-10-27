Tuyển Quản lý CÔNG TY TNHH MTV OUTSOURCE SOLUTIONS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 25 Triệu

Mức lương Đến 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lầu 3, Tòa nhà TSA, 60/15 - 17 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương Đến 25 Triệu

Kiểm tra và phản hồi báo cáo thanh toán từ đối tác để đảm bảo tính chính xác và đúng thời hạn. Kiểm tra và rà soát các báo cáo thanh toán nội bộ, thực hiện các biện pháp điều chỉnh kịp thời để đảm bảo dòng tiền của khách hàng luôn chính xác. Quản lý hệ thống báo lỗi thanh toán và đưa ra các giải pháp phù hợp để xử lý một cách hiệu quả. Xử lý các trường hợp thanh toán đến ngân hàng không thành công, tìm kiếm và đề xuất giải pháp hiệu quả để giải quyết tình huống. Dẫn dắt và quản lý nhóm nhân viên thanh toán, đảm bảo thời gian giải quyết yêu cầu từ khách hàng được tối ưu và chính xác. Theo dõi, kiểm tra và đánh giá chất lượng công việc, nghiệp vụ của các nhân viên thanh toán, đảm bảo tuân thủ quy trình và tiêu chuẩn công việc, thúc đẩy nhân sự trong team hoàn thành công việc theo KPI định kỳ. Hỗ trợ nhân viên trong việc tương tác giữa các phòng ban liên quan, về nghiệp vụ, quy trình. Hướng dẫn, đào tạo và hỗ trợ nhân viên mới bắt kịp tiến độ công việc và hòa nhập môi trường team nhanh chóng. Theo dõi, phát hiện và xử lý nhanh chóng các vấn đề của phòng ban ảnh hưởng tới chất lượng dịch vụ, cung cấp hướng dẫn và tư vấn cho nhân viên về cách xử lý các trường hợp đặc biệt. Xử lý các vấn đề nội bộ của team thuộc cấp quản lý, triển khai các nội quy, chính sách của công ty đưa xuống đảm bảo tính nhất quán và hoàn thành công việc. Tổ chức và điều phối các cuộc họp định kỳ báo cáo công việc với cấp quản lý. Một số công việc khác theo yêu cầu của quản lý.

Kiểm tra và phản hồi báo cáo thanh toán từ đối tác để đảm bảo tính chính xác và đúng thời hạn.

Kiểm tra và rà soát các báo cáo thanh toán nội bộ, thực hiện các biện pháp điều chỉnh kịp thời để đảm bảo dòng tiền của khách hàng luôn chính xác.

Quản lý hệ thống báo lỗi thanh toán và đưa ra các giải pháp phù hợp để xử lý một cách hiệu quả.

Xử lý các trường hợp thanh toán đến ngân hàng không thành công, tìm kiếm và đề xuất giải pháp hiệu quả để giải quyết tình huống.

Dẫn dắt và quản lý nhóm nhân viên thanh toán, đảm bảo thời gian giải quyết yêu cầu từ khách hàng được tối ưu và chính xác.

Theo dõi, kiểm tra và đánh giá chất lượng công việc, nghiệp vụ của các nhân viên thanh toán, đảm bảo tuân thủ quy trình và tiêu chuẩn công việc, thúc đẩy nhân sự trong team hoàn thành công việc theo KPI định kỳ.

Hỗ trợ nhân viên trong việc tương tác giữa các phòng ban liên quan, về nghiệp vụ, quy trình.

Hướng dẫn, đào tạo và hỗ trợ nhân viên mới bắt kịp tiến độ công việc và hòa nhập môi trường team nhanh chóng.

Theo dõi, phát hiện và xử lý nhanh chóng các vấn đề của phòng ban ảnh hưởng tới chất lượng dịch vụ, cung cấp hướng dẫn và tư vấn cho nhân viên về cách xử lý các trường hợp đặc biệt.

Xử lý các vấn đề nội bộ của team thuộc cấp quản lý, triển khai các nội quy, chính sách của công ty đưa xuống đảm bảo tính nhất quán và hoàn thành công việc.

Tổ chức và điều phối các cuộc họp định kỳ báo cáo công việc với cấp quản lý.

Một số công việc khác theo yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương Đến 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm vị trí Chuyên viên thanh toán/Chuyên viên giao dịch hoặc các vị trí liên quan: Thanh toán/Xử lý dòng tiền và tối thiểu 1 năm kinh nghiệm quản lý team 7 - 10 người. Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành: Tài chính, Ngân hàng, Kế toán, Kinh doanh quốc tế, Thương mại,... Tiếng Anh giao tiếp tốt, IELTS từ 6.5 trở lên hoặc các chứng chỉ/bằng cấp tương đương (yêu cầu bắt buộc). Kỹ năng giao tiếp tốt (làm việc với khách hàng & nội bộ), kỹ năng giải quyết vấn đề linh hoạt. Tỉ mỉ, cẩn thận, khả năng tính toán nhanh nhạy và xử lý tốt các vấn đề liên quan đến số liệu thanh toán, hóa đơn, chứng từ,... Độ tuổi từ 25 – 35 tuổi, sức khỏe tốt và có thể làm ca đêm.. Kỹ năng quản lý thời gian, quản lý tiến độ công việc và quản lý team chặt chẽ trong môi trường áp lực cao.

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm vị trí Chuyên viên thanh toán/Chuyên viên giao dịch hoặc các vị trí liên quan: Thanh toán/Xử lý dòng tiền và tối thiểu 1 năm kinh nghiệm quản lý team 7 - 10 người.

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm

tối thiểu 1 năm kinh nghiệm quản lý team

Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành: Tài chính, Ngân hàng, Kế toán, Kinh doanh quốc tế, Thương mại,...

Tiếng Anh giao tiếp tốt, IELTS từ 6.5 trở lên hoặc các chứng chỉ/bằng cấp tương đương (yêu cầu bắt buộc).

IELTS từ 6.5 trở lên hoặc các chứng chỉ/bằng cấp tương đương

Kỹ năng giao tiếp tốt (làm việc với khách hàng & nội bộ), kỹ năng giải quyết vấn đề linh hoạt.

Tỉ mỉ, cẩn thận, khả năng tính toán nhanh nhạy và xử lý tốt các vấn đề liên quan đến số liệu thanh toán, hóa đơn, chứng từ,...

Độ tuổi từ 25 – 35 tuổi, sức khỏe tốt và có thể làm ca đêm..

Kỹ năng quản lý thời gian, quản lý tiến độ công việc và quản lý team chặt chẽ trong môi trường áp lực cao.

Ưu tiên các ứng viên:

Nhận việc sớm, phỏng vấn & nhận việc ngay. Đã từng có kinh nghiệm làm việc tại các Ngân hàng/Tổ chức tài chính và nắm vững nghiệp vụ về Thanh toán. Các ứng viên đã từng làm việc với nhà bank US.

Nhận việc sớm, phỏng vấn & nhận việc ngay.

Đã từng có kinh nghiệm làm việc tại các Ngân hàng/Tổ chức tài chính và nắm vững nghiệp vụ về Thanh toán.

Các ứng viên đã từng làm việc với nhà bank US.

Tại CÔNG TY TNHH MTV OUTSOURCE SOLUTIONS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cạnh tranh, phụ thuộc vào năng lực, lương cứng 25.000.000 VNĐ + Bonus. Làm việc trong môi trường nước ngoài, thân thiện và chuyên nghiệp. Tham gia BHXH đầy đủ theo quy định của nhà nước. Khám sức khỏe định kỳ. Team building/lương tháng 13 theo tình hình kinh doanh của công ty. Được training toàn bộ quy trình trước khi bắt đầu làm việc. Được hướng dẫn đầy đủ cách sử dụng các phần mềm như CRM, ZOOM theo yêu cầu của công ty. Được trang bị đầy đủ thiết bị làm việc theo quy định của công ty. Có khu pantry phục vụ miễn phí trà, bánh, coffee, mì... hàng ngày. Có lò vi sóng, tủ lạnh, nước nóng lạnh với view ngắm SG triệu đô. Có khu nghỉ ngơi và khu ăn uống riêng biệt vào giờ nghỉ ca. Môi trường làm việc trẻ, năng động, thân thiện, hòa đồng với các phòng ban và hơn 60 nhân sự. Lương thưởng xứng đáng với năng lực. đánh giá công bằng, khả năng thăng tiến trong công việc.

Lương cạnh tranh, phụ thuộc vào năng lực, lương cứng 25.000.000 VNĐ + Bonus.

Làm việc trong môi trường nước ngoài, thân thiện và chuyên nghiệp.

Tham gia BHXH đầy đủ theo quy định của nhà nước.

Khám sức khỏe định kỳ.

Team building/lương tháng 13 theo tình hình kinh doanh của công ty.

Được training toàn bộ quy trình trước khi bắt đầu làm việc.

Được hướng dẫn đầy đủ cách sử dụng các phần mềm như CRM, ZOOM theo yêu cầu của công ty.

Được trang bị đầy đủ thiết bị làm việc theo quy định của công ty.

Có khu pantry phục vụ miễn phí trà, bánh, coffee, mì... hàng ngày. Có lò vi sóng, tủ lạnh, nước nóng lạnh với view ngắm SG triệu đô.

Có khu nghỉ ngơi và khu ăn uống riêng biệt vào giờ nghỉ ca.

Môi trường làm việc trẻ, năng động, thân thiện, hòa đồng với các phòng ban và hơn 60 nhân sự.

Lương thưởng xứng đáng với năng lực. đánh giá công bằng, khả năng thăng tiến trong công việc.

THÔNG TIN BỔ SUNG:

Loại hình làm việc: Full-time. Ngành nghề: Dịch vụ tư vấn tài chính thị trường Mỹ (Không bảo hiểm, Không đa cấp). Thời gian làm việc: 22:30 – 07:30 (Ca đêm do thị trường làm việc hoàn toàn tại Mỹ), 5 ngày/tuần.

Loại hình làm việc: Full-time.

Ngành nghề: Dịch vụ tư vấn tài chính thị trường Mỹ (Không bảo hiểm, Không đa cấp).

Thời gian làm việc: 22:30 – 07:30 (Ca đêm do thị trường làm việc hoàn toàn tại Mỹ), 5 ngày/tuần.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV OUTSOURCE SOLUTIONS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin