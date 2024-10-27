Tuyển Quản lý CÔNG TY TNHH MTV OUTSOURCE SOLUTIONS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 25 Triệu

Tuyển Quản lý CÔNG TY TNHH MTV OUTSOURCE SOLUTIONS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 25 Triệu

CÔNG TY TNHH MTV OUTSOURCE SOLUTIONS
Ngày đăng tuyển: 27/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 08/11/2024
CÔNG TY TNHH MTV OUTSOURCE SOLUTIONS

Quản lý

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại CÔNG TY TNHH MTV OUTSOURCE SOLUTIONS

Mức lương
Đến 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Lầu 3, Tòa nhà TSA, 60/15

- 17 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương Đến 25 Triệu

Kiểm tra và phản hồi báo cáo thanh toán từ đối tác để đảm bảo tính chính xác và đúng thời hạn. Kiểm tra và rà soát các báo cáo thanh toán nội bộ, thực hiện các biện pháp điều chỉnh kịp thời để đảm bảo dòng tiền của khách hàng luôn chính xác. Quản lý hệ thống báo lỗi thanh toán và đưa ra các giải pháp phù hợp để xử lý một cách hiệu quả. Xử lý các trường hợp thanh toán đến ngân hàng không thành công, tìm kiếm và đề xuất giải pháp hiệu quả để giải quyết tình huống. Dẫn dắt và quản lý nhóm nhân viên thanh toán, đảm bảo thời gian giải quyết yêu cầu từ khách hàng được tối ưu và chính xác. Theo dõi, kiểm tra và đánh giá chất lượng công việc, nghiệp vụ của các nhân viên thanh toán, đảm bảo tuân thủ quy trình và tiêu chuẩn công việc, thúc đẩy nhân sự trong team hoàn thành công việc theo KPI định kỳ. Hỗ trợ nhân viên trong việc tương tác giữa các phòng ban liên quan, về nghiệp vụ, quy trình. Hướng dẫn, đào tạo và hỗ trợ nhân viên mới bắt kịp tiến độ công việc và hòa nhập môi trường team nhanh chóng. Theo dõi, phát hiện và xử lý nhanh chóng các vấn đề của phòng ban ảnh hưởng tới chất lượng dịch vụ, cung cấp hướng dẫn và tư vấn cho nhân viên về cách xử lý các trường hợp đặc biệt. Xử lý các vấn đề nội bộ của team thuộc cấp quản lý, triển khai các nội quy, chính sách của công ty đưa xuống đảm bảo tính nhất quán và hoàn thành công việc. Tổ chức và điều phối các cuộc họp định kỳ báo cáo công việc với cấp quản lý. Một số công việc khác theo yêu cầu của quản lý.
Kiểm tra và phản hồi báo cáo thanh toán từ đối tác để đảm bảo tính chính xác và đúng thời hạn.
Kiểm tra và rà soát các báo cáo thanh toán nội bộ, thực hiện các biện pháp điều chỉnh kịp thời để đảm bảo dòng tiền của khách hàng luôn chính xác.
Quản lý hệ thống báo lỗi thanh toán và đưa ra các giải pháp phù hợp để xử lý một cách hiệu quả.
Xử lý các trường hợp thanh toán đến ngân hàng không thành công, tìm kiếm và đề xuất giải pháp hiệu quả để giải quyết tình huống.
Dẫn dắt và quản lý nhóm nhân viên thanh toán, đảm bảo thời gian giải quyết yêu cầu từ khách hàng được tối ưu và chính xác.
Theo dõi, kiểm tra và đánh giá chất lượng công việc, nghiệp vụ của các nhân viên thanh toán, đảm bảo tuân thủ quy trình và tiêu chuẩn công việc, thúc đẩy nhân sự trong team hoàn thành công việc theo KPI định kỳ.
Hỗ trợ nhân viên trong việc tương tác giữa các phòng ban liên quan, về nghiệp vụ, quy trình.
Hướng dẫn, đào tạo và hỗ trợ nhân viên mới bắt kịp tiến độ công việc và hòa nhập môi trường team nhanh chóng.
Theo dõi, phát hiện và xử lý nhanh chóng các vấn đề của phòng ban ảnh hưởng tới chất lượng dịch vụ, cung cấp hướng dẫn và tư vấn cho nhân viên về cách xử lý các trường hợp đặc biệt.
Xử lý các vấn đề nội bộ của team thuộc cấp quản lý, triển khai các nội quy, chính sách của công ty đưa xuống đảm bảo tính nhất quán và hoàn thành công việc.
Tổ chức và điều phối các cuộc họp định kỳ báo cáo công việc với cấp quản lý.
Một số công việc khác theo yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương Đến 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm vị trí Chuyên viên thanh toán/Chuyên viên giao dịch hoặc các vị trí liên quan: Thanh toán/Xử lý dòng tiền và tối thiểu 1 năm kinh nghiệm quản lý team 7 - 10 người. Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành: Tài chính, Ngân hàng, Kế toán, Kinh doanh quốc tế, Thương mại,... Tiếng Anh giao tiếp tốt, IELTS từ 6.5 trở lên hoặc các chứng chỉ/bằng cấp tương đương (yêu cầu bắt buộc). Kỹ năng giao tiếp tốt (làm việc với khách hàng & nội bộ), kỹ năng giải quyết vấn đề linh hoạt. Tỉ mỉ, cẩn thận, khả năng tính toán nhanh nhạy và xử lý tốt các vấn đề liên quan đến số liệu thanh toán, hóa đơn, chứng từ,... Độ tuổi từ 25 – 35 tuổi, sức khỏe tốt và có thể làm ca đêm.. Kỹ năng quản lý thời gian, quản lý tiến độ công việc và quản lý team chặt chẽ trong môi trường áp lực cao.
Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm vị trí Chuyên viên thanh toán/Chuyên viên giao dịch hoặc các vị trí liên quan: Thanh toán/Xử lý dòng tiền và tối thiểu 1 năm kinh nghiệm quản lý team 7 - 10 người.
Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm
tối thiểu 1 năm kinh nghiệm quản lý team
Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành: Tài chính, Ngân hàng, Kế toán, Kinh doanh quốc tế, Thương mại,...
Tiếng Anh giao tiếp tốt, IELTS từ 6.5 trở lên hoặc các chứng chỉ/bằng cấp tương đương (yêu cầu bắt buộc).
IELTS từ 6.5 trở lên hoặc các chứng chỉ/bằng cấp tương đương
Kỹ năng giao tiếp tốt (làm việc với khách hàng & nội bộ), kỹ năng giải quyết vấn đề linh hoạt.
Tỉ mỉ, cẩn thận, khả năng tính toán nhanh nhạy và xử lý tốt các vấn đề liên quan đến số liệu thanh toán, hóa đơn, chứng từ,...
Độ tuổi từ 25 – 35 tuổi, sức khỏe tốt và có thể làm ca đêm..
Kỹ năng quản lý thời gian, quản lý tiến độ công việc và quản lý team chặt chẽ trong môi trường áp lực cao.
Ưu tiên các ứng viên:
Nhận việc sớm, phỏng vấn & nhận việc ngay. Đã từng có kinh nghiệm làm việc tại các Ngân hàng/Tổ chức tài chính và nắm vững nghiệp vụ về Thanh toán. Các ứng viên đã từng làm việc với nhà bank US.
Nhận việc sớm, phỏng vấn & nhận việc ngay.
Đã từng có kinh nghiệm làm việc tại các Ngân hàng/Tổ chức tài chính và nắm vững nghiệp vụ về Thanh toán.
Các ứng viên đã từng làm việc với nhà bank US.

Tại CÔNG TY TNHH MTV OUTSOURCE SOLUTIONS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cạnh tranh, phụ thuộc vào năng lực, lương cứng 25.000.000 VNĐ + Bonus. Làm việc trong môi trường nước ngoài, thân thiện và chuyên nghiệp. Tham gia BHXH đầy đủ theo quy định của nhà nước. Khám sức khỏe định kỳ. Team building/lương tháng 13 theo tình hình kinh doanh của công ty. Được training toàn bộ quy trình trước khi bắt đầu làm việc. Được hướng dẫn đầy đủ cách sử dụng các phần mềm như CRM, ZOOM theo yêu cầu của công ty. Được trang bị đầy đủ thiết bị làm việc theo quy định của công ty. Có khu pantry phục vụ miễn phí trà, bánh, coffee, mì... hàng ngày. Có lò vi sóng, tủ lạnh, nước nóng lạnh với view ngắm SG triệu đô. Có khu nghỉ ngơi và khu ăn uống riêng biệt vào giờ nghỉ ca. Môi trường làm việc trẻ, năng động, thân thiện, hòa đồng với các phòng ban và hơn 60 nhân sự. Lương thưởng xứng đáng với năng lực. đánh giá công bằng, khả năng thăng tiến trong công việc.
Lương cạnh tranh, phụ thuộc vào năng lực, lương cứng 25.000.000 VNĐ + Bonus.
Làm việc trong môi trường nước ngoài, thân thiện và chuyên nghiệp.
Tham gia BHXH đầy đủ theo quy định của nhà nước.
Khám sức khỏe định kỳ.
Team building/lương tháng 13 theo tình hình kinh doanh của công ty.
Được training toàn bộ quy trình trước khi bắt đầu làm việc.
Được hướng dẫn đầy đủ cách sử dụng các phần mềm như CRM, ZOOM theo yêu cầu của công ty.
Được trang bị đầy đủ thiết bị làm việc theo quy định của công ty.
Có khu pantry phục vụ miễn phí trà, bánh, coffee, mì... hàng ngày. Có lò vi sóng, tủ lạnh, nước nóng lạnh với view ngắm SG triệu đô.
Có khu nghỉ ngơi và khu ăn uống riêng biệt vào giờ nghỉ ca.
Môi trường làm việc trẻ, năng động, thân thiện, hòa đồng với các phòng ban và hơn 60 nhân sự.
Lương thưởng xứng đáng với năng lực. đánh giá công bằng, khả năng thăng tiến trong công việc.
THÔNG TIN BỔ SUNG:
Loại hình làm việc: Full-time. Ngành nghề: Dịch vụ tư vấn tài chính thị trường Mỹ (Không bảo hiểm, Không đa cấp). Thời gian làm việc: 22:30 – 07:30 (Ca đêm do thị trường làm việc hoàn toàn tại Mỹ), 5 ngày/tuần.
Loại hình làm việc: Full-time.
Ngành nghề: Dịch vụ tư vấn tài chính thị trường Mỹ (Không bảo hiểm, Không đa cấp).
Thời gian làm việc: 22:30 – 07:30 (Ca đêm do thị trường làm việc hoàn toàn tại Mỹ), 5 ngày/tuần.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV OUTSOURCE SOLUTIONS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MTV OUTSOURCE SOLUTIONS

CÔNG TY TNHH MTV OUTSOURCE SOLUTIONS

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 60/15-17 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-quan-ly-thu-nhap-toi-25-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job234737
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Giáo dục & Đào tạo IMAP Việt Nam
Tuyển Quản lý Công ty Cổ phần Giáo dục & Đào tạo IMAP Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
Công ty Cổ phần Giáo dục & Đào tạo IMAP Việt Nam
Hạn nộp: 13/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN EVERGRIN ACADEMY
Tuyển Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN EVERGRIN ACADEMY làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN EVERGRIN ACADEMY
Hạn nộp: 13/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 11 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Khang Minh
Tuyển Quản lý Công ty TNHH Khang Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
Công ty TNHH Khang Minh
Hạn nộp: 15/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH AEON Việt Nam Pro Company
Tuyển Quản lý Công ty TNHH AEON Việt Nam Pro Company làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH AEON Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 13/04/2025
Long An Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hộ Kinh Doanh PHOENIX CAFÉ 103
Tuyển Quản lý Hộ Kinh Doanh PHOENIX CAFÉ 103 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
Hộ Kinh Doanh PHOENIX CAFÉ 103
Hạn nộp: 11/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC
Tuyển Quản lý Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC
Hạn nộp: 13/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần nhựa Á Đông
Tuyển Quản lý Công ty cổ phần nhựa Á Đông làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần nhựa Á Đông
Hạn nộp: 13/04/2025
Hưng Yên Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO
Tuyển Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 22 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO
Hạn nộp: 12/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 18 - 22 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hộ Kinh Doanh PHOENIX CAFÉ 103
Tuyển Quản lý Hộ Kinh Doanh PHOENIX CAFÉ 103 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
Hộ Kinh Doanh PHOENIX CAFÉ 103
Hạn nộp: 11/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land
Tuyển Quản lý Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 28 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land
Hạn nộp: 14/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 25 - 28 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 80 - 100 Triệu
Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 80 - 100 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Kinderworld International Group
Tuyển Cloud Engineer Kinderworld International Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 450 USD
Kinderworld International Group
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Trên 450 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Tuyển Customer Success Công Ty TNHH Zerust Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 450 - 600 USD
Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 450 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Tổng Công Ty Bảo hiểm PVI
Tuyển Chuyên Viên Phát Triển Thị Trường thu nhập Tới 25 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Tổng Công Ty Bảo hiểm PVI
Hạn nộp: 02/10/2025
Hà Nội Còn 15 ngày để ứng tuyển Tới 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Giáo dục & Đào tạo IMAP Việt Nam
Tuyển Quản lý Công ty Cổ phần Giáo dục & Đào tạo IMAP Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
Công ty Cổ phần Giáo dục & Đào tạo IMAP Việt Nam
Hạn nộp: 13/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN EVERGRIN ACADEMY
Tuyển Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN EVERGRIN ACADEMY làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN EVERGRIN ACADEMY
Hạn nộp: 13/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 11 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Khang Minh
Tuyển Quản lý Công ty TNHH Khang Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
Công ty TNHH Khang Minh
Hạn nộp: 15/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH AEON Việt Nam Pro Company
Tuyển Quản lý Công ty TNHH AEON Việt Nam Pro Company làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH AEON Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 13/04/2025
Long An Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hộ Kinh Doanh PHOENIX CAFÉ 103
Tuyển Quản lý Hộ Kinh Doanh PHOENIX CAFÉ 103 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
Hộ Kinh Doanh PHOENIX CAFÉ 103
Hạn nộp: 11/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC
Tuyển Quản lý Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC
Hạn nộp: 13/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần nhựa Á Đông
Tuyển Quản lý Công ty cổ phần nhựa Á Đông làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần nhựa Á Đông
Hạn nộp: 13/04/2025
Hưng Yên Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO
Tuyển Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 22 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO
Hạn nộp: 12/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 18 - 22 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hộ Kinh Doanh PHOENIX CAFÉ 103
Tuyển Quản lý Hộ Kinh Doanh PHOENIX CAFÉ 103 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
Hộ Kinh Doanh PHOENIX CAFÉ 103
Hạn nộp: 11/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land
Tuyển Quản lý Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 28 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land
Hạn nộp: 14/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 25 - 28 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ GIÁO DỤC VÀ ĐẦU TƯ E M G làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ GIÁO DỤC VÀ ĐẦU TƯ E M G
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN MAYCHA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 28 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN MAYCHA
20 - 28 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THỰC PHẨM THÀNH ĐÔ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THỰC PHẨM THÀNH ĐÔ
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Quản lý CÔNG TY TNHH NHÔM MINH DŨNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH NHÔM MINH DŨNG
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Quản lý Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) VNR500 TOP CÔNG TY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) VNR500 TOP CÔNG TY
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Quản lý CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN SAPON làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN SAPON
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Quản lý CÔNG TY LIÊN DOANH KHÁCH SẠN SAIGON RIVERSIDE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY LIÊN DOANH KHÁCH SẠN SAIGON RIVERSIDE
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Quản lý Công ty Cổ Phần Tư Vấn RealtyLink (Việt Nam) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ Phần Tư Vấn RealtyLink (Việt Nam)
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN EXTRIM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 22 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN EXTRIM
15 - 22 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý Công ty TNHH Giải Pháp Môi Trường Đại Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty TNHH Giải Pháp Môi Trường Đại Nam
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Quản lý CÔNG TY TNHH DU HỌC DU LỊCH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Á ÂU làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH DU HỌC DU LỊCH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Á ÂU
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Quản lý CÔNG TY TNHH MR RIN GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH MR RIN GROUP
20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Quản lý I Can Read làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận I Can Read
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Quản lý Everest Education làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Everest Education
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CMMB VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 20 Triệu CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CMMB VIỆT NAM
Trên 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Quản lý CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP SỐ TOÀN CẦU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP SỐ TOÀN CẦU
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý Trung Tâm Ngoại Ngữ ELE English làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Trung Tâm Ngoại Ngữ ELE English
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Quản lý CÔNG TY TNHH MENAS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 35 Triệu CÔNG TY TNHH MENAS
15 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Quản lý Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Quản lý CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VIỆT
15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Quản lý CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DATRACO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DATRACO
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Quản lý Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ 4B làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ 4B
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Quản lý CÔNG TY TNHH ELE FUTURE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH ELE FUTURE
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Quản lý Công Ty Cổ Phần Anova Feed làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu Công Ty Cổ Phần Anova Feed
12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Quản lý CÔNG TY TNHH AN HẢI VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH AN HẢI VN
12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Quản lý CÔNG TY TNHH LA MILAN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH LA MILAN
20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN ULTD THỊNH PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ULTD THỊNH PHÁT
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Quản lý Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Kinh doanh Nhất Tín làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Kinh doanh Nhất Tín
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN QUỐC TẾ RỒNG XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN QUỐC TẾ RỒNG XANH
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm