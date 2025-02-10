Tuyển Quản lý trạm giao nhận/bưu cục Công Ty TNHH Thương Mại Giao Nhận Vận Tải Long Rich làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 25 Triệu

Chúng tôi đang tìm kiếm ứng viên đầy năng lượng và kinh nghiệm để gia nhập đội ngũ Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu Khai Báo Hải Quan của chúng tôi. Dưới đây là mô tả chi tiết về công việc:

• Tiếp Nhận Chứng Từ: Xử lý và tiếp nhận chứng từ từ các bộ phận và khách hàng.

• Lên Tờ Khai Hải Quan: Chuẩn bị và lên tờ khai hải quan XUẤT và NHẬP, chuyển đến bộ phận hiện trường và các bộ phận liên quan.

• Liên Lạc và Thực Hiện Công Việc Khác: Liên lạc với hãng tàu, thực hiện các công việc phân công của trưởng bộ phận.

• Theo Dõi và Cập Nhật Thông Tin: Theo dõi và cập nhật thông tin tờ khai, tình trạng thông quan tại các cửa khẩu cho các bộ phận liên quan.

• Kiểm Tra Chính Sách và Quy Định: Kiểm tra chính sách, quy định XNK liên quan đến lô hàng và truyền tờ khai.

• Lưu Hồ Sơ và Kiểm Tra Đầy Đủ Chứng Từ: Kiểm tra và lưu hồ sơ chứng từ đầy đủ.

• Biết làm báo cáo quyết toán.