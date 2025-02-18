Tuyển Quản lý trạm giao nhận/bưu cục Công Ty Cổ Phần MYM Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 8 Triệu

Mức lương Từ 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 298 Hương Lộ 80, Phường Bình Hưng Hoà B, Quận Bình Tân, TP.HCM. - Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Quản lý trạm giao nhận/bưu cục Với Mức Lương Từ 8 Triệu

Tiếp nhận đơn hàng và giao hàng cho khách hàng theo yêu cầu của quản lý.

Xếp, dỡ hàng hóa, chở hàng đúng quy cách.

Bảo quản tốt hàng hóa khi giao.

Bảo quản phương tiện: Kiểm tra tình trạng xe hàng ngày, đảm bảo xe luôn trong tình trạng hoạt động tốt. Báo cáo khi có sự cố hoặc hư hỏng.

Giao hàng cho khách hàng đảm bảo chất lượng hàng hóa như ban đầu khi vận chuyển, kịp thời về thời gian đúng địa điểm.

Cập nhật tiến độ giao hàng, các tình huống phát sinh nhanh chóng cho quản lý trực tiếp và các bộ phận liên quan để xử lý.

Tuân thủ quy định: Thực hiện đúng quy định an toàn giao thông và nội quy của công ty.

Với Mức Lương Từ 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Phỏng vấn đạt yêu cầu – đi làm ngay.

Nam độ tuổi 30 – 45.

Bằng lái xe hạng B2 trở lên.

Có kinh nghiệm lái xe tải từ 2 năm trở lên.

Sức khỏe tốt, chịu được áp lực công việc, trách nhiệm cao, tỉ mỉ trong công việc.

Đặc biệt thông thạo các tuyến đường TP. HCM và các tỉnh lân cận.

Thời gian làm việc: 08h00 – 17h30 (làm ngoài giờ tính Tăng ca)

Tại Công Ty Cổ Phần MYM Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khởi điểm từ 8.000.000đ/tháng.

Thử việc : 2 tháng.

Thưởng chuyên cần + thưởng lễ, tết + thưởng tháng 13.

Bao ăn, Hỗ trợ tiền nhà trọ + tiền thâm niên.

Được tham gia các chế độ BHXH – BHYT – BHTN theo quy định của nhà nước khi chính thức ký hợp đồng lao động.

Tham quan nghỉ dưỡng hằng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần MYM Việt Nam

