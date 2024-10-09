Tuyển Điện tử/Phần cứng Công ty cổ phần công nghệ Mas Vision làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 25 Triệu

Tuyển Điện tử/Phần cứng Công ty cổ phần công nghệ Mas Vision làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 25 Triệu

Công ty cổ phần công nghệ Mas Vision
Ngày đăng tuyển: 09/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 23/10/2024
Công ty cổ phần công nghệ Mas Vision

Điện tử/Phần cứng

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điện tử/Phần cứng Tại Công ty cổ phần công nghệ Mas Vision

Mức lương
Đến 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 9 Nguyễn Hoàng, Hà Nội, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Điện tử/Phần cứng Với Mức Lương Đến 25 Triệu

Làm việc với hệ thống chạy Linux, Unix.
Triển khai, vận hành quản trị hệ thống máy chủ dịch vụ.
Cài đặt, cấu hình, quản lý hệ thống web, database, máy tính công ty…
Vận hành, giám sát và theo dõi hệ thống để đảm bảo hoạt động ổn định 24/7.
Nghiên cứu các giải pháp công nghệ mới để tối ưu và mở rộng hệ thống đảm bảo yêu cầu kinh doanh.
Triển khai các giải pháp đảm bảo ATTT cho toàn bộ hệ thống.
Backup về dữ liệu file server, hệ thống website công ty.
Đảm bảo hoạt động phần cứng, phần mềm cho máy tính của nhân viên công ty.

Với Mức Lương Đến 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành CNTT hoặc liên quan;
Có 3 năm kinh nghiệm quản trị hệ thống server
Thành thạo, am hiểu về hệ thống Linux (CentOS/Ubuntu)
Có kiến thức nền tảng liên quan đến Network ( TCP/UDP, DNS, NAT ... )
Có kinh nghiệm thực tế về hệ thống web (nginx,apache...), databases (Oraclem, MySQL, MongoDB,...)
Có kiến thức về triển khai Docker
Có kiến thức về các giải pháp cho hệ thống sẵn sàng cao (High Avaiability, Clustering)
Ưu tiên:
Có kinh nghiệm thực tế triển khai tối ưu NoSQL/SQL database
Có kinh nghiệm xây dựng hệ thống với tính sẵn sàng cao, chịu tải với lượng request lớn.
Có kinh nghiệm thực tế về một trong các automation tools chef, salt, ansible..
Có kỹ năng khắc phục các sự cố trên PC liên quan đến phần cứng/ phần mềm/hệ thống mạng.
Làm việc cẩn thận, nhiệt tình, chăm chỉ chịu được áp lực, tự học, trách nhiệm và chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức, khả năng điều tra, phân tích vấn đề.

Tại Công ty cổ phần công nghệ Mas Vision Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương lên tới 25.000.000đ tương xứng với năng lực, trình độ chuyên môn và đóng góp cho dự án/công ty.
• Thưởng dự án, tháng thứ 13 + thưởng hàng năm theo hiệu quả của sản phẩm
• Xét duyệt tăng lương thường xuyên theo năng lực và hiệu quả công việc
• Làm việc trong môi trường trẻ, năng động.
• Đi du lịch hàng năm
• Tham gia BHXH, BHYT theo luật lao động
• Nghỉ T7 + CN và các ngày lễ trong năm.
• Nhiều hoạt động văn hóa thể thao đa dạng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần công nghệ Mas Vision

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần công nghệ Mas Vision

Công ty cổ phần công nghệ Mas Vision

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 9 Nguyễn Hoàng, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-quan-tri-he-thong-thu-nhap-toi-25-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job208420
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh
Tuyển Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH một thành viên Vinaconex Đầu tư
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty TNHH một thành viên Vinaconex Đầu tư làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH một thành viên Vinaconex Đầu tư
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP XNK TNT Việt Nam - Chi Nhánh Hà Nội
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty CP XNK TNT Việt Nam - Chi Nhánh Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 50 Triệu
Công ty CP XNK TNT Việt Nam - Chi Nhánh Hà Nội
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 12 - 50 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Perfect Companion Việt Nam
Tuyển Giám đốc kinh doanh Công Ty TNHH Perfect Companion Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Perfect Companion Việt Nam
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH In & dịch vụ thương mại Quang Trung
Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty TNHH In & dịch vụ thương mại Quang Trung làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
Công ty TNHH In & dịch vụ thương mại Quang Trung
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 19 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẢO NGỌC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẢO NGỌC làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẢO NGỌC
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC WINDESIGN
Tuyển Nhân viên thiết kế 3D CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC WINDESIGN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC WINDESIGN
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 10 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GEMCOMMERCE
Tuyển Tester CÔNG TY TNHH GEMCOMMERCE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH GEMCOMMERCE
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 35 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAVA META
Tuyển DevOps Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAVA META làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAVA META
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại An Phát Vinh
Tuyển Kiến trúc sư Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại An Phát Vinh làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 22 Triệu
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại An Phát Vinh
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 18 - 22 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Tổng Công Ty Bảo hiểm PVI
Tuyển Chuyên Viên Phát Triển Thị Trường thu nhập Tới 25 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Tổng Công Ty Bảo hiểm PVI
Hạn nộp: 02/10/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển Tới 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Thực Tập Sinh thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội Công ty TNHH Legatek
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG Pro Company
20 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY TNHH ANTA SPORTS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH ANTA SPORTS VIỆT NAM
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế Toán Thuế thu nhập 10 - 13 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội CÔNG TY TNHH AMFRUITS
10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kinh doanh OTA Công ty Cổ phần Công nghệ Aladdin làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Công nghệ Aladdin
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kinh doanh thực phẩm Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh thu nhập 10 - 30 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội Công ty TNHH Sông Hồng Việt ( Sanaky) Pro Company
10 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh thu nhập 15 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội Công ty CP Nhôm Đô Thành Pro Company
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh thu nhập 11 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU HÀN THĂNG LONG
11 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân Viên Sale Online thu nhập 7 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội Công ty cổ phần Cici Thượng Đỉnh Yến
7 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ VŨ HOÀNG TELECOM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ VŨ HOÀNG TELECOM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Chuyên Viên Dự Án thu nhập 8 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội CÔNG TY CỔ PHẦN PHAN HẰNG GROUP
8 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên Viên Nhân Sự C&B thu nhập 12 - 18 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ NEXDATA
12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Chuyên Viên Tuyển Dụng thu nhập 8 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội Công ty cổ phần DILIGO Holdings
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển C&B thu nhập 10 - 13 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội Công ty Cổ phần Thang máy Fujialpha
10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Thiết kế cảnh quan Công ty CP kiến trúc cảnh quan EGO Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu Công ty CP kiến trúc cảnh quan EGO Việt Nam
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân Viên Thu Ngân thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội Công ty TNHH Dịch vụ EB (Khối Bán lẻ Thực Phẩm (GO!/Big C, Tops Market, go!) Pro Company
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân Viên Khai Thác thu nhập 10 - 14 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KHO VẬN ALS
10 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Mua Hàng thu nhập 8 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thương mại Việt Tuấn
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kho Công ty Cổ Phần Ngôi Sao Châu Âu làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu Công ty Cổ Phần Ngôi Sao Châu Âu
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm thu nhập 9 - 11 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ TÂY HÀ
9 - 11 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Manual Tester CÔNG TY CỔ PHẦN EMDDI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN EMDDI
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại HTC Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại HTC Việt Nam
9 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển UI/UX Designer thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội CÔNG TY CỔ PHẦN MELI
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ Thuật Điện thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội De Heus LLC
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân Viên Marketing ADS thu nhập 7 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội Công ty TNHH TM và DV OTL
7 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển IT Project Manager Công ty CP Kinh doanh F88 Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 60 Triệu Công ty CP Kinh doanh F88 Pro Company
30 - 60 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Chuyên môn khác thu nhập 8 - 15 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội Bellsystem24 VietNam
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tiến Việt Thái làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 75 Triệu Công ty Cổ phần Tiến Việt Thái
20 - 75 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Bán hàng thời trang CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG VERY HAPPY làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG VERY HAPPY
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm