Tuyển Điện tử/Phần cứng Công ty cổ phần công nghệ Mas Vision làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 25 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 9 Nguyễn Hoàng, Hà Nội, Nam Từ Liêm

Làm việc với hệ thống chạy Linux, Unix.

Triển khai, vận hành quản trị hệ thống máy chủ dịch vụ.

Cài đặt, cấu hình, quản lý hệ thống web, database, máy tính công ty…

Vận hành, giám sát và theo dõi hệ thống để đảm bảo hoạt động ổn định 24/7.

Nghiên cứu các giải pháp công nghệ mới để tối ưu và mở rộng hệ thống đảm bảo yêu cầu kinh doanh.

Triển khai các giải pháp đảm bảo ATTT cho toàn bộ hệ thống.

Backup về dữ liệu file server, hệ thống website công ty.

Đảm bảo hoạt động phần cứng, phần mềm cho máy tính của nhân viên công ty.

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành CNTT hoặc liên quan;

Có 3 năm kinh nghiệm quản trị hệ thống server

Thành thạo, am hiểu về hệ thống Linux (CentOS/Ubuntu)

Có kiến thức nền tảng liên quan đến Network ( TCP/UDP, DNS, NAT ... )

Có kinh nghiệm thực tế về hệ thống web (nginx,apache...), databases (Oraclem, MySQL, MongoDB,...)

Có kiến thức về triển khai Docker

Có kiến thức về các giải pháp cho hệ thống sẵn sàng cao (High Avaiability, Clustering)

Ưu tiên:

Có kinh nghiệm thực tế triển khai tối ưu NoSQL/SQL database

Có kinh nghiệm xây dựng hệ thống với tính sẵn sàng cao, chịu tải với lượng request lớn.

Có kinh nghiệm thực tế về một trong các automation tools chef, salt, ansible..

Có kỹ năng khắc phục các sự cố trên PC liên quan đến phần cứng/ phần mềm/hệ thống mạng.

Làm việc cẩn thận, nhiệt tình, chăm chỉ chịu được áp lực, tự học, trách nhiệm và chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức, khả năng điều tra, phân tích vấn đề.

• Lương lên tới 25.000.000đ tương xứng với năng lực, trình độ chuyên môn và đóng góp cho dự án/công ty.

• Thưởng dự án, tháng thứ 13 + thưởng hàng năm theo hiệu quả của sản phẩm

• Xét duyệt tăng lương thường xuyên theo năng lực và hiệu quả công việc

• Làm việc trong môi trường trẻ, năng động.

• Đi du lịch hàng năm

• Tham gia BHXH, BHYT theo luật lao động

• Nghỉ T7 + CN và các ngày lễ trong năm.

• Nhiều hoạt động văn hóa thể thao đa dạng

