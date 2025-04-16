Tuyển Trợ lý Công Ty TNHH Upway làm việc tại Bắc Giang thu nhập 15 - 20 Triệu

Số lượng : 01, Giới tính : Nam/Nữ

Yêu cầu:

- Thành thạo tiếng Trung

- Ưu tiên người có kinh nghiệm làm cho công ty nước ngoài.

Mô tả công việc:

1. Hỗ trợ Tổng Giám đốc: Hỗ trợ Tổng Giám đốc điều phối công việc tại Việt Nam, báo cáo dữ liệu kịp thời và xử lý công việc hàng ngày;

2. Thu thập và phân tích thông tin: thu thập và nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động của các phòng ban tại Việt Nam, hỗ trợ tổng giám đốc điều phối công việc kinh doanh liên quan giữa các phòng ban, nắm vững các hoạt động chính của công ty Việt Nam;

3. Tổ chức họp và ghi chép biên bản: Có trách nhiệm triệu tập các cuộc họp văn phòng và các cuộc họp liên quan khác của công ty Việt Nam, ghi chép biên bản cuộc họp, kiểm tra và giám sát việc thực hiện nghị quyết cuộc họp;

4. Liên lạc bên ngoài: Hỗ trợ tổng giám đốc thiết lập mối quan hệ hợp tác tốt với khách hàng;

5. Hoàn thành các nhiệm vụ khác được lãnh đạo giao.