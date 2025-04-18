Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN GOLDEN PEN làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 15 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GOLDEN PEN
- Hà Nội: Tầng 19, Tòa nhà Nam Cường, KĐT Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 1 - 15 USD
1. Quản lý – Điều hành Phòng Kế toán:
- Tổ chức, phân công, kiểm soát và đánh giá hiệu quả công việc của nhân sự trong phòng.
- Xây dựng, chuẩn hóa và giám sát thực hiện các quy trình nghiệp vụ kế toán, kiểm soát nội bộ.
2. Công tác Tài chính – Kế toán:
- Tổ chức hạch toán kế toán đúng chuẩn mực và quy định pháp luật.
- Lập báo cáo tài chính, báo cáo quản trị, báo cáo thuế định kỳ.
- Kiểm tra, kiểm soát chứng từ, số liệu, báo cáo.
- Kiểm soát hoạt động thông qua hệ thống kế toán, kiểm soát nguy cơ rủi ro.
3. Quản trị Tài chính và Dòng tiền:
- Lập kế hoạch ngân sách, cân đối dòng tiền ngắn hạn – dài hạn.
- Kiểm soát thu chi, công nợ, các hạng mục chi phí, đánh giá rủi ro gian lận.
- Phân tích hiệu quả kinh doanh theo từng mảng sản phẩm, thị trường.
4. Tham mưu Chiến lược Tài chính cho Ban Giám đốc:
- Phân tích hoạt động chiến lược tài chính.
- Lập và triển khai kế hoạch tài chính – kế toán từ mục tiêu Công ty.
- Tư vấn về hiệu quả kinh doanh, rủi ro tài chính và phương án phân phối lợi nhuận.
- Tham gia xây dựng kế hoạch kinh doanh – tài chính.
5. Đào tạo và Phát triển Nhân sự Kế toán:
Với Mức Lương 1 - 15 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GOLDEN PEN Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GOLDEN PEN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
