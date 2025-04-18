Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN GOLDEN PEN làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 15 USD

1. Quản lý – Điều hành Phòng Kế toán:

- Tổ chức, phân công, kiểm soát và đánh giá hiệu quả công việc của nhân sự trong phòng.

- Xây dựng, chuẩn hóa và giám sát thực hiện các quy trình nghiệp vụ kế toán, kiểm soát nội bộ.

2. Công tác Tài chính – Kế toán:

- Tổ chức hạch toán kế toán đúng chuẩn mực và quy định pháp luật.

- Lập báo cáo tài chính, báo cáo quản trị, báo cáo thuế định kỳ.

- Kiểm tra, kiểm soát chứng từ, số liệu, báo cáo.

- Kiểm soát hoạt động thông qua hệ thống kế toán, kiểm soát nguy cơ rủi ro.

3. Quản trị Tài chính và Dòng tiền:

- Lập kế hoạch ngân sách, cân đối dòng tiền ngắn hạn – dài hạn.

- Kiểm soát thu chi, công nợ, các hạng mục chi phí, đánh giá rủi ro gian lận.

- Phân tích hiệu quả kinh doanh theo từng mảng sản phẩm, thị trường.

4. Tham mưu Chiến lược Tài chính cho Ban Giám đốc:

- Phân tích hoạt động chiến lược tài chính.

- Lập và triển khai kế hoạch tài chính – kế toán từ mục tiêu Công ty.

- Tư vấn về hiệu quả kinh doanh, rủi ro tài chính và phương án phân phối lợi nhuận.

- Tham gia xây dựng kế hoạch kinh doanh – tài chính.

5. Đào tạo và Phát triển Nhân sự Kế toán: