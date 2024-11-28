Tuyển Network Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ CÔNG NGHỆ DINA làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập 12 - 25 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Network Engineer Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ CÔNG NGHỆ DINA
Mức lương
12 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Vĩnh Phúc: Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Thị xã Phúc Yên
Mô Tả Công Việc Network Engineer Với Mức Lương 12 - 25 Triệu
Vận hành hệ thống Mạng máy tính cho Khách hàng: cấu hình Firewall, Router, Switch, Access Point, WiFi Controller;
Tham gia xây dựng hệ thống mạng máy tính cho Khách hàng;
Bảo mật hạ tầng hệ thống mạng;
Hỗ trợ người dùng các vấn đề phát sinh liên quan tới hệ thống mạng;
Với Mức Lương 12 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành CNTT hoặc Điện tử viễn thông;
Có chứng chỉ CCNA trở lên;
Có tinh thần ham học, cầu tiến, chăm chỉ;
Có thể đi làm onsite tại Khách hàng;
Tư duy logic tốt;
Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm tốt;
Đọc, viết tốt tài liệu chuyên ngành tiếng Anh;
Làm onsite tại Vĩnh Phúc. Có xe đưa đón từ HN=Vĩnh Phúc
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ CÔNG NGHỆ DINA Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: Từ 12.000.000 - 25.000.000 đồng
Ứng viên được làm việc trong môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện và cởi mở;
Được đào tạo bởi các chuyên gia hàng đầu của FPT sevices.
Cơ hội thăng tiến và khẳng định bản thân;
Được đóng đầy đủ BHXH và được hưởng chế độ chăm lo đời sống tinh thần phong phú.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ CÔNG NGHỆ DINA
