Tuyển IT phần mềm Công Ty Cổ Phần VCCorp làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu

Mức lương 25 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 85 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 25 - 35 Triệu

Tham gia phát triển các tính năng quản lý bài viết/video/comment trên hệ thống CMS(Content Management System) của các báo điện tử do VCCorp vận hành trên phiên bản web/ phiên bản mobile và hệ thống CMS Lotus. Phối hợp với các team khác để cải thiện tính năng, hiệu năng hệ thống trong quá trình vận hành, xử lý fix lỗi khi đối tác/tòa soạn thông báo lỗi. Phối hợp với phía back-end và API để xây dựng các chức năng mới theo yêu cầu của từng tòa soạn/đối tác Tham gia xây dựng và phát triển các form viết bài/viết tút/upload gallary ảnh trên hệ thống website của mạng xã hội Lotus và hệ thống quản trị nội dung CMS Lotus. Phối hợp với đội thiết kế và đội API để cải thiện tính năng, tối ưu hóa các form viết bài trên hệ thống website của mạng xã hội Lotus và hệ thống quản trị nội dung CMS Lotus. Tham gia nghiên cứu, tìm hiểu các công nghệ về HTML/CSS, Javascript mới nhất để áp dụng cải tiến sản phẩm. Tham gia thực hiện chỉnh sửa và xây dựng các tính năng/tool khác khi có yêu cầu từ cấp trên.

Với Mức Lương 25 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kỹ năng Javascript:

Có khả năng thích ứng và thay đổi công nghệ/framework cho phù hợp với nhu cầu dự án ở từng thời điểm. Xử lý tốt các vấn đề liên quan performance. Có khả năng xây dựng cấu trúc dự án/mô hình code. Có khả năng build các micro-site/micro-widget phục vụ việc tích hợp cho nhiều hệ thống.

Kỹ năng HTML/CSS:

Sử dụng thành thao các loại thẻ HTML. Biết tối ưu hóa các thẻ trong việc xây dựng UI, không lồng quá nhiều thẻ. Biết tối ưu hóa cách định nghĩa CSS để có thể tái sử dụng và tăng tốc độ tải trang.

Kỹ năng máy tính:

Sử dụng thành thạo các loại tool quản lý source code (SVN, github,..) Thành thạo trong việc config tool build code (Webpack, Gulp, Babel, SCSS/SASS...) Có khả năng sử dụng chức năng Profile/Performance trên tool Development của trình duyệt để check performace trên trình duyệt.

Kỹ năng - giải pháp:

Nắm được các cập nhật/change-log liên quan đến version mới của ReactJs. Có khả năng phân tích hệ thống & chỉ ra các điểm hạn chế và đưa ra phương án tối ưu code. Có kỹ năng cơ bản về làm sản phẩm phục vụ báo chí là 1 lợi thế.

Kỹ năng lập trình server side:

Có khả năng lập trình liên quan code back-end (.Net, Nodejs) là 1 lợi thế.

Tố chất con người:

Có tính kiên trì trong việc giải quyết các vấn đề. Quản lý tốt quỹ thời gian để phân chia công việc và giải quyết công việc. Có khả năng quản lý nhóm nhỏ (1 - 2 member) là 1 lợi thế.

Tại Công Ty Cổ Phần VCCorp Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng đạt, vượt chỉ tiêu KPI/Thưởng năng suất: Xét thưởng áp dụng khi nhân viên đạt chỉ tiêu KPI cá nhân và hoặc tùy thuộc vào tình hình kết quả kinh doanh của công ty. Thưởng tháng lương 13 (thưởng Tết Âm Lịch): Xét thưởng định kỳ cuối năm căn cứ theo quy định của công ty và tùy thuộc vào tình hình kết quả kinh doanh của công ty. Thưởng thâm niên: Xét thưởng định kỳ cuối năm căn cứ theo thâm niên làm việc của nhân viên theo quy định của công ty và hoặc tùy thuộc vào tình hình kết quả kinh doanh của công ty. Thưởng Nóng, Thưởng thành tích vượt trội: Khi có thành tích xuất sắc và hoặc dự án thành công... Thưởng vinh danh, tôn vinh: Bình chọn giải cá nhân/bộ phận xuất sắc cấp Công ty định kỳ hàng năm Thưởng Tự Khoe cấp Bộ Phận: Khuyến khích CBNV, các bộ phận thi đua hoàn thành tốt các mục tiêu công việc, kích thích đổi mới, sáng tạo trong công việc; ghi nhận, động viên kịp thời các việc hay, sáng kiến hiệu quả của các các nhân, tập thể. Mức thưởng tự khoe, tự đề xuất theo quy chế và ngân sách của công ty cấp cho từng bộ phận.

ĐIỀU CHỈNH LƯƠNG:

Xem xét điều chỉnh lương khi cần thiết trong quá trình làm việc hoặc khi có thành tích vượt trội (không giới hạn số lần tăng lương trong năm). Các tiêu chí xét điều chỉnh lương:

Thời gian làm việc thực tế Kết quả đánh giá hiệu quả công việc của cá nhân và bộ phận theo KPI Năng lực/đóng góp của bản thân

CÁC CHẾ ĐỘ PHÚC LỢI:

Môi trường và điều kiện làm việc:

Trang thiết bị làm việc công nghệ cao, phong phú, đa dạng. Văn phòng làm việc hiện đại, chuyên nghiệp, an toàn. Môi trường trẻ trung, năng động, sáng tạo. Đồ uống, đồ ăn nhẹ tại văn phòng.

Các sự kiện hoạt động văn hóa nhân dịp lễ, tết:

Hoạt động kỉ niệm ngày thành lập công ty VCCorp Hoạt động kỉ niệm và tặng quà sinh nhật CBCNV Hoạt động kỉ niệm các ngày lễ, tết: ngày Quốc Tế Phụ Nữ 8/3, ngày Phụ Nữ Việt Nam 20/10, ngày Lễ Giáng Sinh, Tết Dương Lịch, Tết Trung Thu, Tết Thiếu Nhi... Hội diễn và tiệc tổng kết Sum Up cuối năm Giải bóng đá thường niên Cuộc thi hoa hậu Miss VC thường niên Radio Mõ Làng, chương trình phát thanh truyền thông nội bộ Các hoạt động liên hoan team building theo nhóm, khối, bộ phận...

Chương trình chăm sóc sức khỏe toàn diện VC Health Care

Thăm khám sức khỏe định kỳ hàng năm tại các bệnh viện cao cấp Được tham gia các hoạt động trải nghiệm tư vấn chăm sóc sức khỏe từ các chuyên gia y tế, do công ty tổ chức theo hình thức các kênh trực tuyến và trực tiếp tại văn phòng.

Chế độ nghỉ dưỡng và phúc lợi:

Chế độ nghỉ mát (theo quy chế của công ty). Chế độ nghỉ phép (12 ngày nghỉ phép/năm theo quy định của Luật Lao Động). Chế độ Hiếu, Hỉ, Sinh Con.

QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG:

1 bài test online Phỏng vấn online

