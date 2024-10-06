Tuyển IT phần mềm Công Ty Cổ Phần VCCorp làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu

Tuyển IT phần mềm Công Ty Cổ Phần VCCorp làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu

Công Ty Cổ Phần VCCorp
Ngày đăng tuyển: 06/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/10/2024
Công Ty Cổ Phần VCCorp

IT phần mềm

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại Công Ty Cổ Phần VCCorp

Mức lương
25 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 85 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 25 - 35 Triệu

Tham gia phát triển các tính năng quản lý bài viết/video/comment trên hệ thống CMS(Content Management System) của các báo điện tử do VCCorp vận hành trên phiên bản web/ phiên bản mobile và hệ thống CMS Lotus. Phối hợp với các team khác để cải thiện tính năng, hiệu năng hệ thống trong quá trình vận hành, xử lý fix lỗi khi đối tác/tòa soạn thông báo lỗi. Phối hợp với phía back-end và API để xây dựng các chức năng mới theo yêu cầu của từng tòa soạn/đối tác Tham gia xây dựng và phát triển các form viết bài/viết tút/upload gallary ảnh trên hệ thống website của mạng xã hội Lotus và hệ thống quản trị nội dung CMS Lotus. Phối hợp với đội thiết kế và đội API để cải thiện tính năng, tối ưu hóa các form viết bài trên hệ thống website của mạng xã hội Lotus và hệ thống quản trị nội dung CMS Lotus. Tham gia nghiên cứu, tìm hiểu các công nghệ về HTML/CSS, Javascript mới nhất để áp dụng cải tiến sản phẩm. Tham gia thực hiện chỉnh sửa và xây dựng các tính năng/tool khác khi có yêu cầu từ cấp trên.
Tham gia phát triển các tính năng quản lý bài viết/video/comment trên hệ thống CMS(Content Management System) của các báo điện tử do VCCorp vận hành trên phiên bản web/ phiên bản mobile và hệ thống CMS Lotus.
Phối hợp với các team khác để cải thiện tính năng, hiệu năng hệ thống trong quá trình vận hành, xử lý fix lỗi khi đối tác/tòa soạn thông báo lỗi.
Phối hợp với phía back-end và API để xây dựng các chức năng mới theo yêu cầu của từng tòa soạn/đối tác
Tham gia xây dựng và phát triển các form viết bài/viết tút/upload gallary ảnh trên hệ thống website của mạng xã hội Lotus và hệ thống quản trị nội dung CMS Lotus.
Phối hợp với đội thiết kế và đội API để cải thiện tính năng, tối ưu hóa các form viết bài trên hệ thống website của mạng xã hội Lotus và hệ thống quản trị nội dung CMS Lotus.
Tham gia nghiên cứu, tìm hiểu các công nghệ về HTML/CSS, Javascript mới nhất để áp dụng cải tiến sản phẩm.
Tham gia thực hiện chỉnh sửa và xây dựng các tính năng/tool khác khi có yêu cầu từ cấp trên.

Với Mức Lương 25 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kỹ năng Javascript:
Có khả năng thích ứng và thay đổi công nghệ/framework cho phù hợp với nhu cầu dự án ở từng thời điểm. Xử lý tốt các vấn đề liên quan performance. Có khả năng xây dựng cấu trúc dự án/mô hình code. Có khả năng build các micro-site/micro-widget phục vụ việc tích hợp cho nhiều hệ thống.
Có khả năng thích ứng và thay đổi công nghệ/framework cho phù hợp với nhu cầu dự án ở từng thời điểm.
Xử lý tốt các vấn đề liên quan performance.
Có khả năng xây dựng cấu trúc dự án/mô hình code.
Có khả năng build các micro-site/micro-widget phục vụ việc tích hợp cho nhiều hệ thống.
Kỹ năng HTML/CSS:
Sử dụng thành thao các loại thẻ HTML. Biết tối ưu hóa các thẻ trong việc xây dựng UI, không lồng quá nhiều thẻ. Biết tối ưu hóa cách định nghĩa CSS để có thể tái sử dụng và tăng tốc độ tải trang.
Sử dụng thành thao các loại thẻ HTML.
Biết tối ưu hóa các thẻ trong việc xây dựng UI, không lồng quá nhiều thẻ.
Biết tối ưu hóa cách định nghĩa CSS để có thể tái sử dụng và tăng tốc độ tải trang.
Kỹ năng máy tính:
Sử dụng thành thạo các loại tool quản lý source code (SVN, github,..) Thành thạo trong việc config tool build code (Webpack, Gulp, Babel, SCSS/SASS...) Có khả năng sử dụng chức năng Profile/Performance trên tool Development của trình duyệt để check performace trên trình duyệt.
Sử dụng thành thạo các loại tool quản lý source code (SVN, github,..)
Thành thạo trong việc config tool build code (Webpack, Gulp, Babel, SCSS/SASS...)
Có khả năng sử dụng chức năng Profile/Performance trên tool Development của trình duyệt để check performace trên trình duyệt.
Kỹ năng - giải pháp:
Nắm được các cập nhật/change-log liên quan đến version mới của ReactJs. Có khả năng phân tích hệ thống & chỉ ra các điểm hạn chế và đưa ra phương án tối ưu code. Có kỹ năng cơ bản về làm sản phẩm phục vụ báo chí là 1 lợi thế.
Nắm được các cập nhật/change-log liên quan đến version mới của ReactJs.
Có khả năng phân tích hệ thống & chỉ ra các điểm hạn chế và đưa ra phương án tối ưu code.
Có kỹ năng cơ bản về làm sản phẩm phục vụ báo chí là 1 lợi thế.
Kỹ năng lập trình server side:
Có khả năng lập trình liên quan code back-end (.Net, Nodejs) là 1 lợi thế.
Tố chất con người:
Có tính kiên trì trong việc giải quyết các vấn đề. Quản lý tốt quỹ thời gian để phân chia công việc và giải quyết công việc. Có khả năng quản lý nhóm nhỏ (1 - 2 member) là 1 lợi thế.
Có tính kiên trì trong việc giải quyết các vấn đề.
Quản lý tốt quỹ thời gian để phân chia công việc và giải quyết công việc.
Có khả năng quản lý nhóm nhỏ (1 - 2 member) là 1 lợi thế.

Tại Công Ty Cổ Phần VCCorp Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng đạt, vượt chỉ tiêu KPI/Thưởng năng suất: Xét thưởng áp dụng khi nhân viên đạt chỉ tiêu KPI cá nhân và hoặc tùy thuộc vào tình hình kết quả kinh doanh của công ty. Thưởng tháng lương 13 (thưởng Tết Âm Lịch): Xét thưởng định kỳ cuối năm căn cứ theo quy định của công ty và tùy thuộc vào tình hình kết quả kinh doanh của công ty. Thưởng thâm niên: Xét thưởng định kỳ cuối năm căn cứ theo thâm niên làm việc của nhân viên theo quy định của công ty và hoặc tùy thuộc vào tình hình kết quả kinh doanh của công ty. Thưởng Nóng, Thưởng thành tích vượt trội: Khi có thành tích xuất sắc và hoặc dự án thành công... Thưởng vinh danh, tôn vinh: Bình chọn giải cá nhân/bộ phận xuất sắc cấp Công ty định kỳ hàng năm Thưởng Tự Khoe cấp Bộ Phận: Khuyến khích CBNV, các bộ phận thi đua hoàn thành tốt các mục tiêu công việc, kích thích đổi mới, sáng tạo trong công việc; ghi nhận, động viên kịp thời các việc hay, sáng kiến hiệu quả của các các nhân, tập thể. Mức thưởng tự khoe, tự đề xuất theo quy chế và ngân sách của công ty cấp cho từng bộ phận.
Thưởng đạt, vượt chỉ tiêu KPI/Thưởng năng suất: Xét thưởng áp dụng khi nhân viên đạt chỉ tiêu KPI cá nhân và hoặc tùy thuộc vào tình hình kết quả kinh doanh của công ty.
Thưởng tháng lương 13 (thưởng Tết Âm Lịch): Xét thưởng định kỳ cuối năm căn cứ theo quy định của công ty và tùy thuộc vào tình hình kết quả kinh doanh của công ty.
Thưởng thâm niên: Xét thưởng định kỳ cuối năm căn cứ theo thâm niên làm việc của nhân viên theo quy định của công ty và hoặc tùy thuộc vào tình hình kết quả kinh doanh của công ty.
Thưởng Nóng, Thưởng thành tích vượt trội: Khi có thành tích xuất sắc và hoặc dự án thành công...
Thưởng vinh danh, tôn vinh: Bình chọn giải cá nhân/bộ phận xuất sắc cấp Công ty định kỳ hàng năm
Thưởng Tự Khoe cấp Bộ Phận: Khuyến khích CBNV, các bộ phận thi đua hoàn thành tốt các mục tiêu công việc, kích thích đổi mới, sáng tạo trong công việc; ghi nhận, động viên kịp thời các việc hay, sáng kiến hiệu quả của các các nhân, tập thể. Mức thưởng tự khoe, tự đề xuất theo quy chế và ngân sách của công ty cấp cho từng bộ phận.
ĐIỀU CHỈNH LƯƠNG:
Xem xét điều chỉnh lương khi cần thiết trong quá trình làm việc hoặc khi có thành tích vượt trội (không giới hạn số lần tăng lương trong năm). Các tiêu chí xét điều chỉnh lương:
Thời gian làm việc thực tế Kết quả đánh giá hiệu quả công việc của cá nhân và bộ phận theo KPI Năng lực/đóng góp của bản thân
Thời gian làm việc thực tế
Kết quả đánh giá hiệu quả công việc của cá nhân và bộ phận theo KPI
Năng lực/đóng góp của bản thân
CÁC CHẾ ĐỘ PHÚC LỢI:
Môi trường và điều kiện làm việc:
Trang thiết bị làm việc công nghệ cao, phong phú, đa dạng. Văn phòng làm việc hiện đại, chuyên nghiệp, an toàn. Môi trường trẻ trung, năng động, sáng tạo. Đồ uống, đồ ăn nhẹ tại văn phòng.
Trang thiết bị làm việc công nghệ cao, phong phú, đa dạng.
Văn phòng làm việc hiện đại, chuyên nghiệp, an toàn.
Môi trường trẻ trung, năng động, sáng tạo.
Đồ uống, đồ ăn nhẹ tại văn phòng.
Các sự kiện hoạt động văn hóa nhân dịp lễ, tết:
Hoạt động kỉ niệm ngày thành lập công ty VCCorp Hoạt động kỉ niệm và tặng quà sinh nhật CBCNV Hoạt động kỉ niệm các ngày lễ, tết: ngày Quốc Tế Phụ Nữ 8/3, ngày Phụ Nữ Việt Nam 20/10, ngày Lễ Giáng Sinh, Tết Dương Lịch, Tết Trung Thu, Tết Thiếu Nhi... Hội diễn và tiệc tổng kết Sum Up cuối năm Giải bóng đá thường niên Cuộc thi hoa hậu Miss VC thường niên Radio Mõ Làng, chương trình phát thanh truyền thông nội bộ Các hoạt động liên hoan team building theo nhóm, khối, bộ phận...
Hoạt động kỉ niệm ngày thành lập công ty VCCorp
Hoạt động kỉ niệm và tặng quà sinh nhật CBCNV
Hoạt động kỉ niệm các ngày lễ, tết: ngày Quốc Tế Phụ Nữ 8/3, ngày Phụ Nữ Việt Nam 20/10, ngày Lễ Giáng Sinh, Tết Dương Lịch, Tết Trung Thu, Tết Thiếu Nhi...
Hội diễn và tiệc tổng kết Sum Up cuối năm
Giải bóng đá thường niên
Cuộc thi hoa hậu Miss VC thường niên
Radio Mõ Làng, chương trình phát thanh truyền thông nội bộ
Các hoạt động liên hoan team building theo nhóm, khối, bộ phận...
Chương trình chăm sóc sức khỏe toàn diện VC Health Care
Thăm khám sức khỏe định kỳ hàng năm tại các bệnh viện cao cấp Được tham gia các hoạt động trải nghiệm tư vấn chăm sóc sức khỏe từ các chuyên gia y tế, do công ty tổ chức theo hình thức các kênh trực tuyến và trực tiếp tại văn phòng.
Thăm khám sức khỏe định kỳ hàng năm tại các bệnh viện cao cấp
Được tham gia các hoạt động trải nghiệm tư vấn chăm sóc sức khỏe từ các chuyên gia y tế, do công ty tổ chức theo hình thức các kênh trực tuyến và trực tiếp tại văn phòng.
Chế độ nghỉ dưỡng và phúc lợi:
Chế độ nghỉ mát (theo quy chế của công ty). Chế độ nghỉ phép (12 ngày nghỉ phép/năm theo quy định của Luật Lao Động). Chế độ Hiếu, Hỉ, Sinh Con.
Chế độ nghỉ mát (theo quy chế của công ty).
Chế độ nghỉ phép (12 ngày nghỉ phép/năm theo quy định của Luật Lao Động).
Chế độ Hiếu, Hỉ, Sinh Con.
QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG:
1 bài test online Phỏng vấn online
1 bài test online
Phỏng vấn online

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần VCCorp

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần VCCorp

Công Ty Cổ Phần VCCorp

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Center Building, khu phức hợp Hapulico, số 85 đường Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-reactjs-thu-nhap-25-35-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job204168
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 7 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 20 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH FISA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUEENLAND
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUEENLAND làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUEENLAND
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 20 ngày để ứng tuyển 25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG FASTCONS
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG FASTCONS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 35 Triệu
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG FASTCONS
Hạn nộp: 24/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 11 ngày để ứng tuyển 25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẢO HẢI SẢN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH ĐẢO HẢI SẢN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 35 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẢO HẢI SẢN
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 5 ngày để ứng tuyển 25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm HAHA Group
Tuyển Sales Manager HAHA Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 35 Triệu
HAHA Group
Hạn nộp: 19/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 6 ngày để ứng tuyển 25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BĐS NEWSTARLAND
Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BĐS NEWSTARLAND làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BĐS NEWSTARLAND
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Thực phẩm và dịch vụ My way
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty Cổ phần Thực phẩm và dịch vụ My way làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 25 - 35 Triệu
Công ty Cổ phần Thực phẩm và dịch vụ My way
Hạn nộp: 18/09/2025
Quảng Ninh Còn 5 ngày để ứng tuyển 25 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO DỊCH HÀNG HÓA GIA CÁT LỢI
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO DỊCH HÀNG HÓA GIA CÁT LỢI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 35 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO DỊCH HÀNG HÓA GIA CÁT LỢI
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển 25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Liên doanh Ocany Việt Nam
Tuyển Kế toán trưởng Công ty TNHH Liên doanh Ocany Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 35 Triệu
Công ty TNHH Liên doanh Ocany Việt Nam
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển 25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH NAM HỒ CHÍ MINH
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH NAM HỒ CHÍ MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 35 Triệu
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH NAM HỒ CHÍ MINH
Hạn nộp: 15/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG TUNG DINING làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 2 Triệu CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG TUNG DINING
1.5 - 2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Điều dưỡng BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỒNG NGỌC PHÚC TRƯỜNG MINH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỒNG NGỌC PHÚC TRƯỜNG MINH
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Unity Developer Công ty Cổ phần Gapu làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu Công ty Cổ phần Gapu
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation MOLEX VIETNAM CO., LTD. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận MOLEX VIETNAM CO., LTD.
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán thuế Chi Nhánh - Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BFC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu Chi Nhánh - Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BFC
12 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc điều hành Giza Group làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận Giza Group
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ
18 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Acer Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu Công ty TNHH Acer Việt Nam
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Nam Triều làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 16 Triệu Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Nam Triều
14 - 16 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Product Marketing JINJIANG SHIPPING LOGISTICS (VIETNAM) COMPANY LIMITED làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận JINJIANG SHIPPING LOGISTICS (VIETNAM) COMPANY LIMITED
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing MLC ITL Logistics Co.,ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 20 Triệu MLC ITL Logistics Co.,ltd
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư lập trình nhúng Công ty TNHH Ariston Industrial Việt Nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Ariston Industrial Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN VUA NỆM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN VUA NỆM
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Kinden Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 400 - 800 USD Công ty TNHH Kinden Việt Nam
400 - 800 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty Cổ Phần Alumax Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 16 Triệu Công Ty Cổ Phần Alumax Việt Nam
13 - 16 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Phát Triển Bất Động Sản Bình Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Phát Triển Bất Động Sản Bình Minh
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HƯƠNG VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HƯƠNG VIỆT
30 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Frontier Consulting Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Frontier Consulting Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Tập đoàn Khách Sạn A25 làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 20 Triệu Tập đoàn Khách Sạn A25
13 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tư vấn đầu tư Navigos Search's Client làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 2 USD Navigos Search's Client
15 - 2 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng ca CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
20 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 16 Triệu Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
14 - 16 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Aeon Delight (Vietnam) Co., Ltd. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Aeon Delight (Vietnam) Co., Ltd.
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán thuế Công ty TNHH Thương mại và Xuất Nhập Khẩu Nhất Lâm làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 12 Triệu Công ty TNHH Thương mại và Xuất Nhập Khẩu Nhất Lâm
11 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên văn phòng Lotte Shopping Plaza Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Lotte Shopping Plaza Vietnam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kinh doanh kênh GT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 3S GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 3S GROUP
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Facebook Ads CÔNG TY TNHH GIP GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 14 Triệu CÔNG TY TNHH GIP GROUP
10 - 14 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Facebook Ads CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN UKG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 28 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN UKG
10 - 28 triệu Kinh nghiệm: 1 năm