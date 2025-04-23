Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Công Ty TNHH Ô Tô Vina làm việc tại Đồng Nai thu nhập 400 - 1 USD

Kế toán viên:

- Theo dõi công nợ khách hàng, nhà cung cấp/ Control AR, AP

- Xuất hóa đơn, theo dõi doanh thu / Issue E-invoice, follow the revenue

- Ghi nhận chi phí phát sinh/ Record expense of month

HSE cum General Admin:

- Chịu trách nhiệm cho toàn bộ công việc liên quan đến: Môi trường, Phòng cháy chữa cháy,. /Responsible for all jobs related to environment, firefighting

- Chịu trách nhiệm cho kiểm tra và sữa chữa trang thiết bị liên quan đến cơ sở vật chất công ty/ Responsible for checking and repairing all facility of factory

- Chịu trách nhiệm cho điện, nước của nhà máy/ Responsible for electricity, water consumption of factory

- Chịu trách nhiệm cho buổi huấn luyện cho hệ thống an toàn và vệ sinh của nhà máy/ Responsible for hygiene and safety training programs of factory

Nhân viên QC:

- Kiểm tra và giám sát chất lượng sản phẩm/ Checking and supervising product quality

- Các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý QC/ Other tasks as requested by QC Manager

