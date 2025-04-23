Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Công Ty TNHH Ô Tô Vina làm việc tại Đồng Nai thu nhập 400 - 1 USD

Công Ty TNHH Ô Tô Vina
Ngày đăng tuyển: 23/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/04/2025
Công Ty TNHH Ô Tô Vina

Sales Admin/Sales Support/Sales Associate

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Tại Công Ty TNHH Ô Tô Vina

Mức lương
400 - 1 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai: Đường N2, Khu công nghiệp Nhơn Trạch V, TT. Hiệp Phước, H. Nhơn Trạch, T. Đồng Nai

Mô Tả Công Việc Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Với Mức Lương 400 - 1 USD

Kế toán viên:
- Theo dõi công nợ khách hàng, nhà cung cấp/ Control AR, AP
Control AR, AP
- Xuất hóa đơn, theo dõi doanh thu / Issue E-invoice, follow the revenue
Issue E-invoice, follow the revenue
- Ghi nhận chi phí phát sinh/ Record expense of month
Record expense of month
HSE cum General Admin:
- Chịu trách nhiệm cho toàn bộ công việc liên quan đến: Môi trường, Phòng cháy chữa cháy,. /Responsible for all jobs related to environment, firefighting
Responsible for all jobs related to environment, firefighting
- Chịu trách nhiệm cho kiểm tra và sữa chữa trang thiết bị liên quan đến cơ sở vật chất công ty/ Responsible for checking and repairing all facility of factory
Responsible for checking and repairing all facility of factory
- Chịu trách nhiệm cho điện, nước của nhà máy/ Responsible for electricity, water consumption of factory
Responsible for electricity, water consumption of factory
- Chịu trách nhiệm cho buổi huấn luyện cho hệ thống an toàn và vệ sinh của nhà máy/ Responsible for hygiene and safety training programs of factory
Responsible for hygiene and safety training programs of factory
Nhân viên QC:
- Kiểm tra và giám sát chất lượng sản phẩm/ Checking and supervising product quality
Checking and supervising product quality
- Các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý QC/ Other tasks as requested by QC Manager
Other tasks as requested by QC Manager

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Ô Tô Vina

Công Ty TNHH Ô Tô Vina

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Đường N 2, KCN Nhơn Trạch 5, Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

