Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Công Ty TNHH Ô Tô Vina làm việc tại Đồng Nai thu nhập 400 - 1 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Tại Công Ty TNHH Ô Tô Vina
- Đồng Nai: Đường N2, Khu công nghiệp Nhơn Trạch V, TT. Hiệp Phước, H. Nhơn Trạch, T. Đồng Nai
Mô Tả Công Việc Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Với Mức Lương 400 - 1 USD
Kế toán viên:
- Theo dõi công nợ khách hàng, nhà cung cấp/ Control AR, AP
- Xuất hóa đơn, theo dõi doanh thu / Issue E-invoice, follow the revenue
- Ghi nhận chi phí phát sinh/ Record expense of month
HSE cum General Admin:
- Chịu trách nhiệm cho toàn bộ công việc liên quan đến: Môi trường, Phòng cháy chữa cháy,. /Responsible for all jobs related to environment, firefighting
- Chịu trách nhiệm cho kiểm tra và sữa chữa trang thiết bị liên quan đến cơ sở vật chất công ty/ Responsible for checking and repairing all facility of factory
- Chịu trách nhiệm cho điện, nước của nhà máy/ Responsible for electricity, water consumption of factory
- Chịu trách nhiệm cho buổi huấn luyện cho hệ thống an toàn và vệ sinh của nhà máy/ Responsible for hygiene and safety training programs of factory
Nhân viên QC:
- Kiểm tra và giám sát chất lượng sản phẩm/ Checking and supervising product quality
- Các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý QC/ Other tasks as requested by QC Manager
