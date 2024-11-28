Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate SVTECH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 2A Phan Thúc Duyện, Phường 4, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Hỗ trợ các công việc cho Team Lead với khách hàng như : soạn hợp đồng, soạn báo giá, hồ sơ thầu, chuẩn bị công văn giấy tờ gởi đến khách hàng, thực hiện các công việc theo quy trình online - offline nội bộ của bộ phận Kinh Doanh

In ấn tài liệu, chỉnh sửa văn bản, chuẩn bị hồ sơ liên quan tới Hợp đồng và các tài liệu khác được giao

Hỗ trợ chăm sóc khách hàng, kết nối duy trì các mối quan hệ với khách hàng

Có trách nhiệm với công việc của mình, làm đúng các quy định công ty đặt ra

Nhập dữ liệu trên hệ thống theo quy định của công ty

Thực hiện các thủ tục hành chính khác theo quy định của Công ty

Tham gia các buổi workshop/chia sẻ kinh nghiệm về thương thảo hợp đồng với đối tác trong nước và đối tác nước ngoài

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đã TN chuyên ngành Kinh tế, Ngoại thương, QTKD hoặc tương đương

Có kinh niệm làm việc tương được từ 6 tháng đến 01 năm

Ưu tiên: Có kiến thức các điều khoản thương mại quốc tế (như Incoterms...), thanh toán quốc tế, luật....

Giao tiếp tự tin, làm việc nhóm tốt

Ham học hỏi, nhanh nhẹn, cẩn thận, chịu được áp lực công việc cao

Quản lý công việc và thời gian tốt, làm việc đội nhóm tốt

Tiếng Anh tốt, TOEIC >= 600

Thành thạo các phần mềm MS Office, internet application

Tại SVTECH Thì Được Hưởng Những Gì

Lộ trình phát triển và thăng tiến rõ ràng với kế hoạch đào tạo bài bản.

thăng tiến rõ ràng

kế hoạch đào tạo

Ngân sách đào tạo lên đến $5000/năm, bao gồm chi phí tài trợ học & thi các chứng chỉ quốc tế.

$5000/năm

Hưởng mức lương cạnh tranh, thưởng hấp dẫn trực tiếp từ lợi nhuận Công ty (cam kết tối thiểu 15 tháng lương/năm).

(cam kết tối thiểu 15 tháng lương/năm).

Gói Bảo hiểm sức khỏe cho bản thân và gia đình lên đến $3000/người.

$3000/người.

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thân thiện với 4 giá trị cốt lõi: Trust, Teamwork, Knowledge & Creativity, Customer.

Trust, Teamwork, Knowledge & Creativity, Customer

Sống & làm việc cân bằng với 4 giá trị: Heath, Heart, Mind, Spirit cùng chính sách làm việc linh hoạt.

Heath, Heart, Mind, Spirit

Mối quan hệ đồng hành giữa sếp & nhân viên. Công ty là ngôi nhà thứ hai nơi các thành viên sống và làm việc cùng nhau với trái tim nhiệt huyết, chân thành và tinh thần học hỏi không ngừng

đồng hành

Các hoạt động văn hóa, giải trí phong phú: Team building, CLB Thể thao, âm nhạc, chương trình Sun-flower, Happy Hour...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại SVTECH

