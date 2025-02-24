Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KNK VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 1,000 USD

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KNK VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 24/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/03/2025
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KNK VIỆT NAM

Sales Engineer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Engineer Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KNK VIỆT NAM

Mức lương
500 - 1,000 USD
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Du lịch, nghỉ mát hàng năm. Thưởng lễ, tết, sinh nhật..., hỗ trợ ốm đau, hiếu hỉ Môi trường thân thiện, chuyên nghiệp. Có nhiều cơ hội phát triển. Được tham gia đào tạo nâng cao trình độ., Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Sales Engineer Với Mức Lương 500 - 1,000 USD

Tìm kiếm, xây dựng mỗi quan hệ với khách hàng mới/ hỗ trợ và duy trì các khách hàng hiện có của công ty.
Tập trung vào thị trường các công ty sản xuất công nghiệp, điện tử
Lập kế hoạch theo tuần, tháng, quý
Thực hiện các yêu cầu, phân công của quản lý.

Với Mức Lương 500 - 1,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ cao đẳng, đại học các khối ngành Điện tử, Kinh tế, ngành nghề liên quan sale,...
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực thương mại (B2B và B2C), tiếp thị hoặc kỹ thuật, đặc biệt là các sản phẩm liên quan đến ngành điện tử hoặc vật liệu. Kinh nghiệm trong ngành bảng mạch in (PCB), bảng mạch mềm (FPC) hoặc màn hình sẽ là một lợi thế.
Đối với các ứng viên chưa có kinh nghiệm sẽ được training từ đầu.
Tin học văn phòng căn bản: WORK, EXCEL...
Tiếng anh giao tiếp căn bản
Sẵn sàng đi công tác trong và ngoài nước.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KNK VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 500 USD - 1,000 USD
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KNK VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KNK VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KNK VIỆT NAM

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 9, ngõ 107, phố Vĩnh Phúc, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

