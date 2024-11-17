Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Công ty TNHH Thương mại và Truyền thông Lê Gia làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 30 Triệu

Mức lương Đến 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 7 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 07 B12 khu đô thị mới Mỹ Đình I, ngõ 64 Lưu Hữu Phước, Phường Cầu Diễn, Nam Từ Liêm

1. Tìm kiếm khách hàng tiềm năng:

- Nghiên cứu thị trường và xác định khách hàng tiềm năng có nhu cầu quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội.

- Xây dựng danh sách khách hàng mục tiêu dựa trên phân khúc và ngành hàng.

2. Tư vấn dịch vụ:

- Gặp gỡ, trao đổi và tư vấn khách hàng về các dịch vụ quảng cáo online phù hợp với mục tiêu kinh doanh của họ.

- Giới thiệu các gói dịch vụ quảng cáo (Youtube, Facebook Ads, Instagram Ads, TikTok Ads, v.v.) và giải thích lợi ích của từng kênh truyền thông.

3. Lập kế hoạch và đề xuất chiến dịch quảng cáo:

- Thu thập thông tin từ khách hàng, phân tích yêu cầu, và phối hợp với đội ngũ chiến lược để xây dựng kế hoạch quảng cáo hiệu quả.

- Đề xuất ngân sách và thời gian thực hiện chiến dịch phù hợp với mục tiêu của khách hàng.

4. Thực hiện và quản lý hợp đồng:

- Soạn thảo và ký kết hợp đồng với khách hàng.

- Theo dõi, giám sát quá trình thực hiện hợp đồng, đảm bảo các điều khoản được thực hiện đầy đủ và đúng thời hạn.

5. Chăm sóc và duy trì mối quan hệ khách hàng:

- Duy trì liên lạc và chăm sóc khách hàng trong suốt quá trình chiến dịch diễn ra.

- Giải quyết các vấn đề phát sinh và hỗ trợ khách hàng trong việc tối ưu hóa chiến dịch quảng cáo.

6. Báo cáo và phân tích:

- Theo dõi và đo lường kết quả chiến dịch, cập nhật báo cáo định kỳ cho khách hàng.

- Phân tích hiệu suất và đề xuất các giải pháp cải thiện trong các chiến dịch tiếp theo.

7. Đạt chỉ tiêu doanh số:

- Lên kế hoạch và thực hiện các mục tiêu doanh số hàng tháng, hàng quý.

- Báo cáo và cập nhật tiến độ hoàn thành chỉ tiêu doanh số với quản lý trực tiếp.

Kinh nghiệm và kỹ năng

1. Kinh nghiệm:

- Tối thiểu 1-2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sales hoặc quảng cáo, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong mảng truyền thông mạng xã hội.

- Có hiểu biết về các nền tảng quảng cáo như Facebook Ads, Instagram Ads, TikTok Ads là một lợi thế.

2. Kỹ năng bán hàng và đàm phán:

- Khả năng tư vấn, thuyết phục khách hàng và giải quyết vấn đề.

- Kỹ năng giao tiếp mạnh mẽ, có khả năng tạo dựng và duy trì quan hệ khách hàng lâu dài.

3. Kỹ năng phân tích và lên kế hoạch:

- Biết lập kế hoạch quảng cáo phù hợp với mục tiêu và ngân sách của khách hàng.

- Có khả năng theo dõi và phân tích hiệu quả của chiến dịch, đưa ra khuyến nghị để cải thiện hiệu suất.

4. Khả năng chịu áp lực:

- Làm việc có tổ chức, chịu được áp lực doanh số và thời hạn.

- Linh hoạt, nhanh nhạy trong việc xử lý các tình huống và vấn đề phát sinh.

5. Sử dụng công nghệ:

- Sử dụng thành thạo các công cụ văn phòng (Excel, PowerPoint) và các phần mềm liên quan đến truyền thông, quản lý quan hệ khách hàng (CRM).

- Có hiểu biết về các công cụ quảng cáo và phân tích như Google Analytics, Facebook Insights là một điểm cộng.

Yêu cầu học vấn

- Tốt nghiệp cao đẳng hoặc đại học các ngành Kinh tế, Quản trị Kinh doanh, Marketing, Truyền thông hoặc các ngành liên quan.

Tại Công ty TNHH Thương mại và Truyền thông Lê Gia Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập đến 30 Triệu

- Thưởng LINH HOẠT & HẤP DẪN: Lương T13, thưởng lễ Tết, thưởng Quý/ năm; thưởng nóng, thưởng hiệu quả công việc theo doanh thu

- Được tham gia các khóa đào tạo nội bộ và bên ngoài về kỹ năng bán hàng và kiến thức về quảng cáo.

- Cơ hội phát triển sự nghiệp và thăng tiến lên các vị trí cao hơn trong phòng kinh doanh.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung và năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại và Truyền thông Lê Gia

