Tuyển Sales Manager Pure Group Production & Trading Co.,ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 USD

Pure Group Production & Trading Co.,ltd
Ngày đăng tuyển: 14/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/05/2025
Pure Group Production & Trading Co.,ltd

Sales Manager

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Manager Tại Pure Group Production & Trading Co.,ltd

Mức lương
13 - 18 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Sky Tower, 19 Pho Hue, Hoan Kiem, Ha Noi

Mô Tả Công Việc Sales Manager Với Mức Lương 13 - 18 USD

• Quản lý, hỗ trợ và phát triển đội ngũ nhân viên bộ phận Kinh doanh.
Managing, leading and building Sales team members.
• Lên kế hoạch kinh doanh (nghiên cứu, phân tích, xây dựng và đề xuất các chính sách bán hàng) và triển khai kế hoạch kinh doanh nhằm đảm bảo đạt mục tiêu kinh doanh được giao.
Making the business plan (researching, analyzing, building up and proposing the sales campaign) and implement a business plan to ensure the achievement of assigned business goals.
• Theo dõi, sắp xếp, kiểm soát quá trình vận hành sản xuất đơn hàng.
Following, arranging and controling the manufacturing process of the orders .
• Phối hợp với các bộ phận sản xuất để theo sát tình hình đơn hàng.
Working with manufacturing departments to follow up the orders process.
• Báo cáo về hoạt động kinh doanh của Công ty cho Ban Giám đốc.
Reporting Company sales activities to the Board of Directors.
• Xây dựng và thực hiện chính sách kinh doanh của Công ty.
Building and exploring the Company sales strategy.
• Đào tạo và đánh giá thành viên trong bộ phận.
Training and evaluating team members
• Xây dựng và phát triển dịch vụ khách hàng.
Building and developing customer service.

Với Mức Lương 13 - 18 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Pure Group Production & Trading Co.,ltd Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Pure Group Production & Trading Co.,ltd

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Pure Group Production & Trading Co.,ltd

Pure Group Production & Trading Co.,ltd

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Toà nhà Cozy - Tầng 5, 19 Phố Huế, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

