Tuyển Sales Dược/Y tế/Sức khoẻ/Làm đẹp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU V ULTRA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 199 Lý Chính Thắng, Quận 3

Quản lý team sale online, thúc đẩy & phát triển hiệu quả công việc cả Team.

Chịu trách nhiệm lên kế hoạch, tìm kiếm khách hàng và phát triển cho Trung tâm đào tạo.

Khai thác, chốt đơn & tìm kiếm khách hàng mới dựa trên các nền tảng marketing online (website, fanpage/zalo/instagram của công ty, diễn đàn, group nhóm có liên quan).

Liên hệ tư vấn, giải đáp thắc mắc của khách hàng. Đảm bảo thời gian phản hồi chat.

Telesale/ Chăm sóc khách hàng cũ (loyalty), theo dõi hành trình khách hàng trước và sau bán hàng.

Triển khai hoạt động quảng cáo, tối ưu tỷ lệ conversion rate từ mess/lead các kênh online.

Theo dõi chương trình khuyến mãi, chủ động đề xuất chương trình nhằm up sale, cross sale, tăng trưởng doanh thu.

Thu thập data khách hàng từ nhiều nguồn khác nhau.

Quản lý tồn kho sản phẩm, xử lý & theo dõi thông tin đơn hàng.

Xây dựng bộ Q&A chăm sóc khách hàng, xử lý khiếu nại.

Phối hợp online & offline, tổ chức các buổi workshop, mở rộng data từ hoạt động offline của Công ty.

Phối hợp với Phòng Ban liên quan như Kho, Kế Toán.

Báo cáo hiệu quả công việc & đề xuất/lên kế hoạch hàng tháng.

Thực hiện livestream bán hàng trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok, Instagram, Youtube, Shopeee...

Các công việc khác theo sự phân công, chỉ đạo từ QLTT và BOD.

Tốt nghiệp Chuyên ngành Kinh tế, Marketing.

Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm về Sale online & Marketing.

Ứng viên đã có kinh nghiệm về mảng Mỹ phẩm cao cấp/ Làm đẹp/ Thời trang.

Kỹ năng tìm kiếm khách hàng và tiếp thị tốt, am hiểu thị trường/đối thủ cạnh tranh.

Kỹ năng quản lý đội nhóm.

Kỹ năng giao tiếp tốt, tạo sự tin tưởng với khách hàng.

Nhạy bén, sáng tạo, nắm bắt, học hỏi nhanh các xu hướng.

Yêu cầu bắt buộc: tìm hiểu về sản phẩm của Công ty.

Thử việc: 2 tháng

Cơ hội huấn luyện: Huấn luyện chuyên môn, nghiệp vụ

Đồng nghiệp: Trẻ, năng động, hòa đồng

Ngày nghỉ: Đúng quy định về lao động

Phúc lợi: Chế độ BHXH đầy đủ, teambuilding, thưởng

Phụ cấp khác: đi lại, điện thoại, công tác phí (Tùy theo yêu cầu công việc)

