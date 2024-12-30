Tuyển Sales Marketing Triumph International (Vietnam) làm việc tại Cần Thơ thu nhập Từ 500 USD

To oversee and drive the performance of stores within the assigned region by achieving sales growth, ensuring operational excellence, developing high-performing teams, and delivering exceptional customer experiences. This role ensures alignment with the company’s strategic goals and retail standards while maintaining profitability and customer satisfaction

Giám sát và thúc đẩy hiệu suất của các cửa hàng trong khu vực được phân công bằng cách đạt được tăng trưởng doanh số, đảm bảo sự xuất sắc trong vận hành, phát triển các đội ngũ có hiệu suất cao và mang lại trải nghiệm khách hàng xuất sắc. Vai trò này đảm bảo sự phù hợp với các mục tiêu chiến lược và tiêu chuẩn bán lẻ của công ty đồng thời duy trì lợi nhuận và sự hài lòng của khách hàng

Sales & Performance Management/ Quản lý Bán hàng & Hiệu suất:

- Achieve and exceed the region’s sales targets, profitability goals, and other KPIs (e.g., UPT, VPT, and conversion rates)./Đạt được và vượt các mục tiêu doanh số, lợi nhuận, và các KPI khác của khu vực (ví dụ: UPT, VPT, và tỷ lệ chuyển đổi).

- Regularly analyze sales reports and performance data, identifying areas of improvement and developing actionable plans./Thường xuyên phân tích báo cáo doanh số và dữ liệu hiệu suất, xác định các lĩnh vực cần cải thiện và phát triển các kế hoạch hành động cụ thể.

- Monitor footfall and customer behavior to optimize in-store strategies and promotions./Theo dõi lưu lượng khách hàng và hành vi tiêu dùng để tối ưu hóa các chiến lược và chương trình khuyến mãi tại cửa hàng